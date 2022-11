Twitter ontslaat Brusselse lobbyisten

Twitter heeft zijn lobby-kantoor in Brussel gesloten. Meteen circuleren verhalen als zou Twitter op ramkoers liggen met de Europese Unie. Die verhalen kloppen niet. Zij komen van het netwerk van de ontslagen lobbyisten, dat bevriende journalisten inseint. En daarna schrijven anderen er stukjes over terwijl zij in het wilde weg speculeren. Bezuinigen Twitter ontsloeg volgens de geruchten het ganse lobby-team in Brussel. Media zoals de Financial Times speculeerden dat het omwille van een conflict met de nieuwe eigenaar Elon Musk gaat.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Twitter heeft zijn lobby-kantoor in Brussel gesloten. Meteen circuleren verhalen als zou Twitter op ramkoers liggen met de Europese Unie. Die verhalen kloppen niet. Zij komen van het netwerk van de ontslagen lobbyisten, dat bevriende journalisten inseint. En daarna schrijven anderen er stukjes over terwijl zij in het wilde weg speculeren.

Bezuinigen

Twitter ontsloeg volgens de geruchten het ganse lobby-team in Brussel. Media zoals de Financial Times speculeerden dat het omwille van een conflict met de nieuwe eigenaar Elon Musk gaat. Maar daar zijn geen bewijzen voor. Ondertussen bleek dat iedereen waarvan geweten was dat ze daar werkten, inderdaad elders aan de slag is.

Iedereen? Neen, de directeur zit gewoon zoals meestal in Dublin waar het Europese hoofdkwartier in Fenian Street zit. Het was duidelijk dat Twitter — dat in financiële moeilijkheden verkeert — drastisch moet saneren en mensen moet ontslaan. Nieuwe inkomstenbronnen zijn noodzakelijk. Maar voor de hoogopgeleide werknemers bij Twitter en hun vriendenkring was dat blijkbaar minder duidelijk.

Twitters ‘digitaal beleid’

De laatste twee die vertrokken zijn de KUL-alumna Julia Mozer (EU public policy manager) en Dario La Nasa (senior public policy manager). Geen van beiden was als lobbyist geaccrediteerd bij de Europese Unie. Zij zouden volgens de Financial Times geen commentaar willen geven. Niks wereldschokkends. Ze gaven vroeger ook nooit commentaar of antwoord op vragen van journalisten.

De lobbyisten hielden zich op het kantoor bezig met het beïnvloeden van de Europese regelgeving en het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie. Het team gaf vorm aan Twitters ‘digitaal beleid’ in de EU. De nadruk lag, zoals bij andere sociale-platform-bedrijven, op de Digital Services Act (DSA) en haatspraak. Naast deze managers telde Twitter drie geaccrediteerde lobbyisten bij de Europese Unie. Ook deze drie werden recent ontslagen. Wie hen volgde op Twitter las vooral veel klimaatactivisme en niet bepaald veel werk voor Twitter of de belangen van hun werkgever. Zo gaat dat binnen de lobbyisten-bubbel in Brussel.

Twitter

Online klimaatactivisme

Stephen Turner van het kantoor in Brussel moest op 14 november vertrekken. Hij pochte op Twitter dat hij in zes jaar het kantoor had opgezet en het team had gevormd. Laurens Soenen van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat hij een ‘amazing job’ had gedaan.

Silvia Caneva verkaste al eerder als lobbyiste voor de zonnepanelenindustrie. Deborah Almerge Rueckert vloog op 18 november aan de deur. Almerge was online vooral bezig met klimaatverandering en patisserie. De grote baas en directeur Laurence O’Brien, die hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor in het Ierse Dublin werkte, blijft daar actief als EMEA-controller.

Twitter sloot het kantoor vorige week. Vóór de overname door Musk werkten acht personen bij Twitter in Brussel. Zes hielden zich bezig met de EU en EU-regelgeving. Samen goed voor 5,2 voltijdse equivalenten. De nadruk lag op online veiligheid, de Digital Services Act en het European Democracy Action Plan. Het totale lobbybudget lag ergens tussen de 300 000 en 400 000 euro.

Twitter

Politiek geïnspireerde regulatoren

De Tsjechische socialistische vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová die zich met desinformatie en ‘fake news’ bezighoudt, beweerde tegenover de Financial Times ‘bezorgd’ te zijn over dergelijke ‘grootschalige ontslagen’ bij Twitter in Europa.

Volgens Jourová moet Twitter zich nog steeds aan de EU-regels houden wat betreft ‘Russische oorlogsvoering via desinformatie’. ‘Twitter was een nuttige partner in de strijd tegen desinformatie en illegale haatspraak en dit mag niet veranderen.’ De Commissie wil met een soort gecentraliseerde handhaving platformen met meer dan 45 miljoen gebruikers aanpakken. Met een kleiner aantal gebruikers komt de handhaving voor de rekening van de lidstaten.

In een reeks van nogal politiek geïnspireerde acties eisen regulatoren nu dat Twitter klaarheid schept over de impact van de overname door Musk. De Ierse regulator voor gegevensbescherming, de Data Protection Commission (DPC), eiste eerder deze maand al een afspraak nadat drie hogere werknemers (zogenaamde data protection officers), met wie ze hadden samengewerkt, waren opgestapt bij Twitter. Binnen Twitter volgden drie werknemers de GDPR-regels (General Data Protection Regulation) op.

Beschadigingscampagne tegen teleurstellende Musk

Veel nieuws en vele overheidsacties met betrekking tot Twitter lijken dus steeds meer op een beschadigingscampagne omwille van de eigenaar. Hij is een controversiële miljardair en tot voor kort een lieveling van de groenlinkse internationale elite. Hij was dat omwille van dure elektrische auto’s — tot het moment dat hij plots opkwam voor een compromisloze vrijheid van meningsuiting.