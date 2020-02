Valentijn in Downing Street

204 dagen, langer dan dat duurde de termijn van Sajid Javid als Britse minister van Financiën niet. Het is meteen de kortste periode voor een ‘Chancellor’ sinds de Tweede Wereldoorlog. De man presenteerde zelf nooit zijn eigen ‘budget’, de Britse begroting. Normaal is die presentatie een hoogtepunt in het politieke jaar.

De hand van Dominic Cummings

De minister wilde niet buigen voor de plannen van zijn buurman in Downing Street 10 — de Financiënminister woont op nummer 11 — om een gezamenlijk team te creëren om het financiële beleid uit te stippelen. De man weigerde zijn medewerkers te ontslaan dus nam Javid zelf ontslag. Met het ontslag lijkt een interne machtsstrijd beslecht. Het was immers een publiek geheim dat de minister overhoop lag met de belangrijkste raadgever van Boris Johnson, Dominic Cummings.

Officieel is de Britse premier de ‘First Lord of the Treasury’. Men beschouwt in de politieke traditie van het eiland de minister van Financiën als secondant van de Eerste Minister. Zo vormde Tony Blair een tandem met Gordon Brown en David Cameron eentje met George Osborne. Rond die politieke duo’s zweefden altijd de verhalen over wie de pop was en wie de buikspreker. Who’s calling the shots? Boris Johnson heeft duidelijk geen zin in zo’n scenario. Kranten noemen de herschikking van Johnsons kabinet een machtsgreep van de premier waarop de vingerafdrukken van zijn politieke genius Cummings kleven.

De rijzende ster van een glamourboy

De inkt op de ontslagbrief van Sajid Javid was nog niet droog of 39-jarige Rish Sunak stormde lachend zijn kersvers verworven Ministerie van Financiën binnen. De jonge politicus verdiende zijn sporen — en hopen geld — bij Goldman Sachs. Hij is wellicht meteen het rijkste lid van ‘Her Majesty’s Government’. Sunak, de zoon van Indische migranten, steunde in 2016 de Leave-campagne (Sajid Javid steunde in 2016 het Remainkamp) en toonde zich een trouw soldaat van Boris Johnson tijdens de verkiezingscampagne. Hij legde zijn parlementaire eed af op de Bhagavad Gita, een belangrijke tekst uit het hindoeisme.

Het brexitkabinet

De reshuffle van Johnson zag ook andere politieke slachtoffers. Zoals Geoffrey Cox die met zijn warme baritonstem in het woelige Lagerhuis moedig de verdediging opnam van Theresa May in zijn rol als Attorney General. Hij wordt vervangen door de 39-jarige Suella Braverman. Haar benoeming belooft een stevig aanvaring met de rechterlijke macht in het land. Zij gelooft immers in een grondige hervorming van het bestaande systeem.

De ontslagen ministers werden bijna allemaal vervangen door leden van de Leave-campagne in 2016. Het Britse kabinet is nu echt een brexitkabinet.