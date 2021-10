Vandenbroucke: ‘70% covidpatienten in Vlaamse ziekenhuizen gevaccineerd, 60% op intensieve.’

‘In de week van zaterdag 16 oktober tot en met vrijdag 22 oktober was 54,4 % van de gehospitaliseerde patiënten in België volledig gevaccineerd, dus 385 op 708. Per regio uitgesplitst: 39,2 % van de patiënten in Brussel (47 op 120); 70,9 % van de patiënten in Vlaanderen, (236 op 333) en 40 % van de patiënten in Wallonië (102 op 255).

De cijfers maken verder geen onderscheid tussen patiënten die vanwege een covidinfectie of vanwege een andere pathologie maar met een covidinfectie op intensieve zorg werden opgenomen. In dezelfde week was 46,7 % van de patiënten op intensieve zorg volledig gevaccineerd (70 op 150). Opgesplitst per regio bedragen die percentages 22,2 % in Brussel (6 op 27); 60 % in Vlaanderen (39 op 65), en 43,1 % in Wallonië (25 op 58). Dat antwoordde Frank Vandenbroucke gisteren in de commissie volksgezondheid van het parlement op een vraag van oppositielid Kathleen Depoorter (N-VA).

De Croo

Het verhaal dat Alexander De Croo (Open VLD) tijdens zijn ‘state of the union’ twee weken geleden meegaf aan de bevolking, is op zijn zachtst gezegd dus veel genuanceerder. Een ‘pandemie van de ongevaccineerden’ was het vorige week in de ziekenhuizen alvast niet. Dat is wat tussen haakjes het hoofd van de intenzieve zorgen van het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel, Pierre-François Laterre, begin oktober ook al meegaf: er zijn nu grosso modo drie groepen die met covid in het ziekenhuis belanden.

Eén zijn de ongevaccineerden, vaak allochtonen. Daarnaast zijn er mensen met immuniteitsproblemen die niet voldoende reageren op het vaccin, en een derde aanzienlijke groep zijn de oudere mensen die vorige winter hun vaccin hebben gehad, en die door hun leeftijd minder bestand zijn tegen covid. Die analyse lijkt Vandenbrouckes cijfers alleszins kracht bij te zetten: de vaccins blijven werken, maar in een Vlaanderen met een oudere bevolking wegen de risicofactoren van patiënten vaak zwaarder dan de individuele bescherming van een vaccin.

De hoofdreden die Vandenbroucke meegaf om de nieuwe noodstoestand nu uit te roepen, zijn eerder vaag. Men vreest in de ziekenhuizen een combinatie van een griepepidemie en een covidepidemie deze winter. Vandenbroucke verwees ook naar een advies van de Risico Advies Groep (RAG) waarop de noodtoestand gebaseerd zou zijn, iets waarop het opmerkzame parlementslid Sophie Merckx (PVDA) bleef hameren zonder een degelijk antwoord te krijgen. Bij het ter perse gaan kon de redactie van Doorbraak dat advies nog niet inkijken.