Vergeten vragen van de voorbije week (166)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe kan hij hiermee wegkomen?

(Aan de coronaverslaggevers, die al bijna 2 jaar bladzijden vullen met de kleinste scheet – maar niets (NIETS!) schreven toen Wouter Beke een cruciale vertaalfout maakte. Het gaat hier nochtans over iets fundamenteel: vaccinatie bij onze kinderen, en of die aangeboden dan wel aangeraden wordt. En zelfs als journalisten dát niet fundamenteel vinden, dan nog was de taalblunder zo grotesk dat hij alle media had moeten domineren.)

Waar halen jullie het lef?

(Aan staatssecretaris Thomas Dermine (PS), die in dat e-commerce-interview de transfers vanuit Vlaanderen ‘peanuts’ en ‘superlaag’ (!) noemt. Zijn voorzitter Paul Magnette zegt er nog bij: ‘Er is heel weinig solidariteit in België’. Dit is waarom de Franstaligen altijd winnen in België: zij zijn nooit bang om te spuwen in de hand die hen voedt.)

Wat zijn de échte problemen van de NMBS?

(Aan de woordvoerder van verkeersinstituut VIAS, die vaststelt dat steeds minder mensen de trein willen nemen : ‘Mensen mijden het openbaar vervoer uit schrik voor een coronabesmetting’. Er zijn op de trein veel dingen om schrik voor te hebben – maar corona staat niet eens in de top 5. Hypochonders en mensen met smetvrees hadden trouwens lang voor de coronacrisis al meer dan genoeg redenen om Belgische treinen te mijden.)

Hoeveel regelgeving kunnen onze bedrijven nog aan?

(Aan de regelneven en regelnichten in de regeringen, nu KBC aan de alarmbel trekt: ‘Op niveau van de raad van bestuur zijn we driekwart van de tijd bezig met rapporten en regels’. En voor zelfstandigen en kleine KMO’tjes is het even erg, zo niet érger. Eigenlijk zou dat voor de voeten geworpen moeten worden van elke politicus die met extra planlast op de proppen komt. Wat amper gebeurt.)

Wat hebt ú er bij te winnen?

(Aan minister Meryame Kitir (Vooruit), die haar bevoegdheid verdedigt: ‘Moéten wij er iets bij te winnen hebben? Ik vind van niet. Ontwikkelingssamenwerking draait om anderen, niet om ons’. Makkelijk gezegd, als je er een ministerloon aan overhoudt en met Marc Van Ranst gaat dansen in Zuid-Afrika. Maar wat zouden pakweg de mensen in de Vesdervallei van dit soort uitspraken vinden – of de vele andere inwoners van dit land die door de Belgische Staat vergeten worden?)

Waar halen jullie de politieke inspiratie voor dit vandalisme?

(Aan het ‘activistisch collectief’ dat honderden grote auto’s in Gent besmeurde met nepbloed : ‘Wij, burgers van Gent, verklaren SUV’s vogelvrij. Er werd nu geen schade aan de auto’s toegebracht. Nog niet’. Je wagen achterlaten op straat is niet meer veilig in Gent – waar de Mobiliteitsschepen al lang droomt van een grote ‘no-SUV-zone’. Al zullen er geen opiniestukken verschijnen over de risico’s van linkse agitatie – commentatoren zijn alleen bezorgd als het opruien van rechts komt.)

Sinds wanneer geloven jullie in grenscontroles?

(Aan de tegenstanders van het ‘vrijheidskonvooi’, die grenscontroles inzetten tegen demonstranten. Eentje om te onthouden. Grenscontroles inzetten tegen illegalen is te veel gevraagd, maar tegen demonstranten (!) kan het wel.)

Hoe ver ligt Limburg van Leuven?

(Aan gouverneur Jos Lantmeeters, die meer universitaire opleidingen naar Limburg wil halen: ‘Jongeren die burgerlijk ingenieur willen studeren, moeten vandaag naar Leuven of Antwerpen, want aan de UHasselt kunnen ze die opleiding niet volgen’. Vlaanderen heeft nu al te veel universiteiten en hogescholen: nog meer versnippering kunnen we ons letterlijk niet permitteren.)

Wie verzint het?

(Aan de studenten van de Vives hogeschool die voortaan een vak ‘ selfcare management ‘ krijgen. Conner Rousseau kwam het openingscollege geven. Het zou een stelregel moeten zijn: wantrouw alle vakken die zich presenteren met Engelse buzzwords. Zeker als het dan ook nog eens moeten hebben van stunts met BV’s.)

Hoe populair zijn podcasts wel niet?

(Aan Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V), die allerlei argumenten bovenhaalt om toch maar geen FM-licentie te gunnen aan een nieuwe speler op de markt: ‘Talkradio is volgens de jury niet realistisch in de huidige radiomarkt. Er wordt nu al te veel gebabbeld op de radio’. Hoe absurd is het eigenlijk dat een bedrijf dat volledig zelf wil investeren in een vernieuwend initiatief hiervoor eerst de zegen van een jury moet krijgen? De gevestigde media worden schandalig afgeschermd in dit land.)

Wie nam hier aanstoot aan?

(Aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dat de naam van het Rubens-werk ‘Vier studies van het hoofd van een Moor’ veranderde naar ‘Vier studies van een hoofd’. Het museum zegt: ‘We willen inclusief zijn’. De krant heeft het over ‘een controversiële titel’. Maar zoals zo vaak wordt niet verduidelijkt welke kniesoren nu juist struikelen over een (mooi!) woord als ‘Moor’. Wij willen namen. Wij hebben het recht de censors te kennen.)

Hoe konden jullie het zo ver laten komen?

(Aan het Afrikamuseum, dat nu door een rechter gedwongen wordt om een opschrift over onze para’s aan te passen. Hier was het duidelijk wie een bijsturing wou: de verenigingen van veteranen verstopten zich niet en ze hadden goede argumenten waarom ze niet afgeschilderd moesten worden als onderdrukkers. Maar het Afrikamuseum wou van geen wijken weten en er kwam dus een rechtszaak van. Zouden de para’s de verkeerde huidskleur hebben?)

Hoeveel dagen per week menstrueren vrouwen?

(Aan journalist Joris Luyendijk, die denkt dat de week er anders zou uitzien als er alleen vrouwen in de regering zaten: ‘Met vrije dagen tijdens de menstruatie, in plaats van het weekend’. We kunnen er om lachen, maar eigenlijk is het best representatief voor het slogantaaltje van Luyendijk, die de werkelijkheid voortdurend reduceert. Deze man – die door veel Vlaamse journalisten op handen wordt gedragen – is niets meer dan een progressieve populist.)

Welke andere sector kan zich zo’n houding permitteren?

(Aan schrijver Édouard Louis, nu het NT Gent na 4 weken repeteren afziet van een geplande voorstelling: ‘Kunst gaat over experimenteren, niet over produceren’. Die decadente houding is alleen maar mogelijk omdat het NT Gent elk jaar miljoenen euro’s belastinggeld krijgt. Om te experimenteren.)

En wat als de naakte man zwart was geweest?

(Aan de directeur van het SMAK, die niet wil dat het standbeeld van een naakte cycloop terugkeert naar Gent: ‘In de samenleving waarin we vandaag leven, lijkt het weinig gepast om een middelmatige sculptuur van een naakte blanke man in de openbare ruimte te installeren’. Er zijn inderdaad vele redenen om die reus afgrijselijk te vinden, maar zijn huidskleur is er géén. Probeert u trouwens eens om die “blanke” te vervangen door eender welke andere kleur – het zal u niet lukken.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.