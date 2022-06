Vergeten vragen van de voorbije week (183)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoe wereldvreemd bent u zelf? (Aan Alexander De Croo (Open VLD), die vindt dat u niet moet zeuren over de dalende koopkracht: 'Ik heb daar veel kreten over gehoord in het parlement, maar ik heb de indruk dat sommigen compleet los staan van de…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe wereldvreemd bent u zelf?

(Aan Alexander De Croo (Open VLD), die vindt dat u niet moet zeuren over de dalende koopkracht: ‘Ik heb daar veel kreten over gehoord in het parlement, maar ik heb de indruk dat sommigen compleet los staan van de realiteit. We doen al véél, hé’. Het is de premier zelf die geen voeling heeft met het volk. Veel mensen staat het water aan de lippen. Dat deze uitspraak van De Croo geen schandaal werd in de media, illustreert nog eens hoe lief journalisten zijn voor Vivaldi.)

Welke controle zal er zijn op de besteding van dit geld?

(Aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die 16 miljoen euro doneert aan Congo voor onder meer ‘de versterking van het sociaal overleg tussen werknemers en werkgevers’. Welke garanties hebben wij dat ons belastinggeld niet verdwijnt in de diepe zaken van wat Congolese apparatsjiks? Wie evolueert over een jaar het nut van deze uitdeelpolitiek?)

Wat weet Willy Claes nu?

(Aan Humo, waar ze Willy Claes nog eens opvoeren voor een rondje geopolitiek: ‘Claes kent de interne keuken van het Kremlin en het Witte Huis als zijn broekzak: hij beseft na de Russische invasie in Oekraïne beter dan om het even wie dat een nieuwe wereldorde is aangebroken’. Een bejaarde van 83, die een kwarteeuw geleden een jaartje NAVO-baas was, zou vandaag nog de beste bron zijn? Of is het gewoon een makkelijk interviewtje?)

Wie zal bepalen wanneer achtergrond relevant is?

(Aan taalkundige Vivien Waszink, die voorstelt om de term ‘allochtoon’ te vervangen door ‘bicultureel’: ‘Ik denk ook dat het beter zou zijn wanneer we het niet meer zo nodig zouden vinden om iemands achtergrond te benoemen, tenzij dat echt relevant is voor de context’. Dat gebeurt nu al op grote schaal: veel journalisten verzwijgen hoe ‘bicultureel’ bepaalde verdachten zijn…)

Wat hebt u persoonlijk gedaan tegen het lerarentekort?

(Aan de topman van het Gemeenschapsonderwijs, die het lerarentekort in de schoenen van de overheid schuift. Koen Pelleriaux was nochtans zelf lang de overheid: eerst als kabinetschef van de Onderwijsministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet (beiden SP.a), vervolgens als topman op het onderwijsministerie. Jarenlang aan de knoppen en niets gedaan. Een Bart Laeremans wordt eindeloos achtervolgd met zijn politieke verleden: een socialist moet daar in Vlaanderen niet voor vrezen.)

Welke misdaden heeft Bart Laeremans juist gepleegd?

(Aan Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout, die Bart Laeremans zonder 1 argument omschrijft als “een extreemrechtse wolf in schaapsvacht”. Over welke andere burgemeester mag je dit soort dingen zeggen zonder enige onderbouwing?)

Hoeveel verschillende perspectieven hanteert de VRT zelf?

(Aan VRT-journalist Tim Verheyden, die zich opwerpt als de grote bestrijder van fake news: ‘We hebben veel meer journalistiek nodig die verschillende perspectieven bekijkt, met veel liefde voor de feiten welteverstaan’. De openbare omroep zou geloofwaardiger zijn als baken van waarheid als de redactie ideologisch wat diverser en minder voorspelbaar was.)

Is die ‘machtslogica’ niet óók partijdig?

(Aan onderzoeker Peter Van Aelst (UAntwerpen), die de groteske ondervertegenwoordiging van Vlaams Belang in de media goedpraat: ‘Eerder dan vanuit een ideologie valt dat te verklaren vanuit een machtslogica die we al altijd zien. Namelijk dat beleidsvoerders meer aandacht krijgen omdat ze het dagelijks leven van de mensen beïnvloeden’. Daar zijn op zich al grote vragen bij te stellen: moet de media de macht versterken of de tegenmacht van de oppositie een plaats gunnen? Maar in België is er ook nog eens dat cordon sanitaire: bepaalde partijen mogen nooit deelnemen aan het beleid.)

Hoe gevoelig zijn jullie voor andere standpunten?

(Aan de medewerkers van de UAntwerpen die steigeren wanneer hun vicerector positief is over een gepland project van chemiebedrijf Ineos: ‘Ze maakt misbruik van het prestige van een wetenschapper en haar prominente functies aan de universiteit om een maatschappelijk omstreden project te promoten, zonder weerwoord en zonder enige nuance’. Toch vreemd dat veel andere (en veel gekkere) standpunten van academici nooit zoveel verontwaardiging losweken … )

Welk wereldje kampt het meest met homofobie?

De Standaard, waar ze alle gamers (Aan, waar ze alle gamers linken aan homofobie: ‘Het is bekend dat de gaming­wereld erg toxisch kan zijn’. Aanleiding is een tweet met een logo in regenboogkleuren, waar giftige reacties op kwamen. In het artikel maar één concreet voorbeeld van een gamer met enig renommee: ene Talal Almalki, die zei: ‘Ik wil duidelijk maken dat ik niets steun wat met lgbtq+ te maken heeft. Ik ben een moslim’. Misschien zijn niet zozeer gamers het grootste probleem?)

Wie is de baas van Vooruit in Brussel?

trekt zich geen fluit aan van de zogezegd ‘flinkse’ lijn van Rousseau.) (Aan Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, nu zijn Brusselse fractie het onverdoofd slachten heeft weggestemd. Een schaamteloze knieval voor de talloze moslimkiezers in onze hoofdstad. Rousseau staat er bij en kijkt er naar: ene Fouad Ahidar

Welke andere religieuze symbolen vinden jullie super?

De Standaard, waar ze de hoofddoek van een moslimmeisje in een nieuwe Marvel-reeks (positief) De Standaard vinden ze dit vooruitgang.) (Aan, waar ze de hoofddoek van een moslimmeisje in een nieuwe Marvel-reeks (positief) omschrijven als een ‘wapen’ en ‘een superkracht’. Het personage is een scholier in een middelbare school. Bijvinden ze dit vooruitgang.)

Bent u hiervoor journalist geworden?

(Aan Knack-redacteur Walter Pauli, die moedig vraagtekens plaatst bij de feestelijke maaltijden met everzwijn in de stripverhalen van Asterix en Obelix: ‘Hoe lang valt dát nog goed te praten: de jacht op elk wild, het ongeremd verorberen van vlees, het lachen met de zeden en manieren van elk volk en iedere mens die niet uit het eigen dorp komt?’. In deze rubriek worden vast ook weleens domme vragen gesteld, maar zó erg is het hier nog niet geworden. Hoeveel van onze journalisten zijn wannabe–woke kwezels?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.