Vernietig het CST. Nu.

Het CST moet niet in de gereedschapskist worden gestopt, noch in de ijskast zoals nu door de politiek wordt gesuggereerd. Nee, het CST moet onmiddellijk worden vernietigd, want het is een onzinnig, onwerkbaar en onmenselijk controlemechanisme van de staat, straks van de EU en van grote privé-ondernemingen die niet alleen uw privacy maar meteen ook een hoop van uw constitutionele rechten op de vuilhoop gooien. Het CST heeft op geen enkele manier zijn deugdelijkheid in het bestrijden van deze pandemie bewezen.

Wel integendeel; het heeft burgers een vals gevoel van veiligheid gegeven zodat het net het tegengestelde deed van wat het zogenaamd moest doen. Ook nu nog zien we dat gebeuren: wie een zelftest doet en positief wordt bevonden gaat niet nog eens een PCR test doen uit schrik om het groene vinkje op zijn CST te verliezen en ergo zijn rechten afgepakt te zien. Het ergste van de CST is dat het de samenleving verscheurt, aangestuurd door een onverantwoordelijke, eigenwijze minister van volksgezondheid en een dweil van een eerste minister die alle wetenschappelijke evidenties tegen het gebruik van de CST straal negeren. De vraag is dan: waarom?

De arrogantie van een Franse president

Het wordt tijd dat openlijk wordt gezegd waar het hele CST in de eerste plaats voor diende: een cadeautje voor gevaccineerden toen bleek dat het vaccin niet de beloofde bescherming bood tegen ziekte en besmettelijkheid en dus ook niet het verhoopte rijk der vrijheid opleverde en een lokkertje voor de niet-gevaccineerden om alsnog hun prik te gaan halen. Een pestmaatregel die zijn voorgaande niet kent; in Frankrijk gaf president Macron het ruiterlijk toe in een nog grotere vlaag van arrogantie dan we normaal van een Franse president gewend zijn, en dat kan tellen.

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx, regelmatig te gast op de conferenties van het World Economic Forum en de Bilderberg Group, gaf deze week alvast een schot voor de boeg in een interview met De Tijd: ‘We moeten de twee jaar aan opgebouwde expertise niet zomaar weggooien want los van Covid 19 duiken er nog tal van andere infectieziekten op’, aldus Berx.

Laat dat gerust even bezinken: die ziektes zijn er niet altijd al geweest en kunnen prima verzorgd worden, nee: ze duiken ineens op! En dan is het ‘zonde om expertise weg te gooien’. Welke expertise vraagt een normaal denkende mens zich dan af: de expertise om drones in te zetten om te controleren of je niet met vijf in plaats van vier aan de kalkoen zit? De expertise om tieners die met zijn vijven naar Netflix kijken een nacht en een dag in de gevangenis te smijten? Het morele kompas van deze vrouw draait zo erg dol dat alleen een zelfknuffelend wit jasje en de troostende woorden ‘kom, kom, dit spuitje zal je kalmeren’ nog soelaas kunnen bieden, vrees ik.

eID

‘Waar maakt die Grootaers zich nu weer druk over’ hoor ik u al mompelen, want het is elke week weer wat natuurlijk. Wel, het gaat over het bewust creëren van een ‘nieuw normaal’ dat al veel langer gepland was door de EU en dat nu ook daadwerkelijk wordt uitgerold. De EU werkt al aan een digitale identiteit die vanaf 2023 zowel online als offline als toegangsbewijs kan gelden. Die eID (ja ja, het kind heeft al een naam) wordt, net als de coronapas, een app op de telefoon die overal kan of zelfs moet worden gebruikt.

Volgens de Europese Commissie is de eID straks nodig bij het openen van een bankrekening, het bewaren van een medisch recept in een app, het inchecken in een hotel en het ophalen van, daar heb je ‘m, medische certificaten. De verwevenheid van overheid en multinationals is dan een feit en overigens is het nu al zover: wie met British Airways wil vliegen wordt na aankoop van een ticket naar een Amerikaanse biometrisch bedrijf doorgestuurd en in hun app worden je paspoort- en vaccinatiegegevens opgeslagen, samen met een foto van uw gezicht, uiteraard.

Computer says no

En als de computer van het bedrijf ‘no’ zegt mag je niet vliegen. De normalisering van gezondheidscontroles is daarmee een feit. De grenzen zijn opgerekt: uw werkgever mag uw gezondheidsgegevens opvragen, het restaurant om de hoek is door de CST gepromoveerd tot politieagent en mag/moet uw identiteit controleren voor u binnen mag, idem voor concerten, festivals en theatervoorstellingen.

Wat twee jaar geleden werd weggelachen als een samenzweringstheorie van gekkies is nu bittere realiteit. In Canada heeft premier Trudeau intussen de truckers die tegen de vrijheidsberovende maatregelen zoals de CST-passen protesteren tot vijand nummer één uitgeroepen en de opdracht gegeven om hun centen op de bank te blokkeren. Terwijl op een gemiddelde Black Lives Matters-bijeenkomst meer vernield werd dan op deze vreedzame blokkade. Wie nog altijd denkt dat dit hele theater echt om een virus draait is wel erg naïef. En de zelfverklaarde goede zielen ter linkerzijde blijven maar hardnekkig wegkijken.