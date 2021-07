Vlaamse overheid koopt wijnkasteel Vilain XIIII

Eind april 2021 werd bekend dat Toerisme Vlaanderen het Kasteel van Leut, ook wel bekend als Vilain XIIII, zou aankopen. Zoals zovele historische gebouwen kende dit sfeervolle kasteeltje een bewogen geschiedenis met talloze verbouwingen en herbestemmingen.

Zo diende het oorspronkelijk als middeleeuwse fortificatie. Na de Spaanse periode geraakte het in bezit van Charles Vilain XIIII, die minister van binnenlandse zaken werd, en die zeven dochters had. Ze bleven ongehuwd en stierven kinderloos. De uitbater van de steenkoolmijn van Eisden kocht het pand en richtte het in als ziekenhuis. Nadien werd het een bejaardentehuis, een horecabedrijf en een antiekwinkel.

Maar sinds enkele jaren is er ook een wijnkelder gevestigd. Ik stak mijn licht op bij de keldermeester René Patris.

Kasteel Vilain XIIII

Kun je me vertellen waarom de Vlaamse Overheid, via Toerisme Vlaanderen, dit historische pand verworven heeft?

‘Het Kasteel Vilain XIIII ligt tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen en sluit met het kasteelpark aan de Maas, vlak aan de Nederlandse grens. Het kasteel komt in september in handen van de overheid. Het beschermd cultuurhistorisch landschap zal in overleg met de bewoners, ondernemers en bezoekers een nieuwe bestemming krijgen. Het kasteel van Leut wordt één van de speerpunten binnen het Vlaams kastelen- en tuinennetwerk.’

Wijnbouw in de Maasvallei is wellicht eeuwenoud. Werd er in de omgeving aan wijnbouw gedaan?

‘In de middeleeuwen werden in de Abdijen langs de Maas wijndruiven geteeld. Daarnaast bestaan er toponymische verwijzingen naar wijngaarden in de streek zoals Wingerdplein die verwijzen naar een wijnverleden.’

Beschermde Oorsprongsbenaming

Vertel eens over de recente geschiedenis, met name over jullie project “Wijnbouw Vilain XIIII”. Hoe zijn jullie gestart? Sinds wanneer zitten jullie in het kasteel? Zijn er nieuwigheden? Welke wijnen maken jullie zoal?

‘Wijnbouw Kasteel Vilain XIIII is in 2017 ontstaan nadat 3 (gepensioneerde) wijnvrienden de handen in mekaar sloegen om (zij het beperkt) professioneel aan wijnbouw te doen. We verwerken inmiddels 5 kleinere en twee grotere percelen samen goed voor 3,5ha wijngaarden die een tiental diverse wijnen opbrengen waarvan er vier reeds een B.O.B.-erkenning hebben. De B.O.B. of Beschermde Oorsprongsbenaming heet overigens Maasvallei Limburg en het is de eerste grensoverschrijdende B.O.B. van Europa en mogelijk zelfs ter wereld. Er doen immers ook enkele Nederlandse collega’s mee aan de B.O.B. We kozen voor de merknaam Wijnbouw Kasteel Vilain XIIII. Alle wijngaarden liggen rond het Kasteel van Leut en we willen er eentje op het kasteeldomein zelf aanplanten. We stockeren onze wijnen en laten die rijpen in de kelders van het kasteel en daar bevindt zich ook onze verkoop- en degustatieruimte. Dan is de merknaam Wijnbouw Kasteel Vilain XIIII toch toepasselijk. We hebben daarvoor ook de toestemming van de Stichting Vilain XIIII. ‘

Met de overname door de overheid, ziet de toekomst er voor jullie rooskleurig uit? Of moeten jullie net vrezen te moeten ophoepelen?

‘Wat de toekomst betreft ziet het er goed uit voor ons! Gezien het hele project rond toerisme draait zouden we goed passen in dit opzet en wordt ons verblijf op het kasteel voor langere termijn toegestemd. We blijven dus investeren om mooie wijnen te maken in de Maasvallei.’

Meer wijnverhalen kan u lezen op op de wijnblog van Doorbraak.