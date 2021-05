Voorpost-vonnis: ja, islamisering is wel degelijk ‘angstaanjagend’

Beste Suzy Vanhoonacker, u hebt de democratie een grote dienst bewezen. Suzy wie? Wel, zij is de rechter die de vier Voorposters met zes maanden celstraf bedacht (voor drie van hen met uitstel, nvdr) omdat ze net een jaar geleden een spandoek ontrold hadden met de slogan 'Stop islamisering'. Dat vond mevrouw Vanhoonacker niet kunnen. Het zou gaan om haattaal en angstzaaierij. Ik leg verder uit waarom ze helemaal gelijk heeft. Suzy is verbonden aan de Mechelse rechtbank van Eerste…

Beste Suzy Vanhoonacker, u hebt de democratie een grote dienst bewezen. Suzy wie? Wel, zij is de rechter die de vier Voorposters met zes maanden celstraf bedacht (voor drie van hen met uitstel, nvdr) omdat ze net een jaar geleden een spandoek ontrold hadden met de slogan ‘Stop islamisering’. Dat vond mevrouw Vanhoonacker niet kunnen. Het zou gaan om haattaal en angstzaaierij. Ik leg verder uit waarom ze helemaal gelijk heeft.

Suzy is verbonden aan de Mechelse rechtbank van Eerste Aanleg, waar ook Theo Byl opereert, de onderzoeksrechter die de inval op de redactie van ’t Scheldt organiseerde. Beiden figureren in het VIER-programma De Rechtbank, en dat kan geen toeval zijn: de stad van Bart Somers heeft zich opgeworpen tot het bruggenhoofd in de bestrijding van het Vlaamse endemisch racisme.

Dat opiniemakers ter rechterzijde, het Vlaams Belang en — in iets meer omzwachtelde termen — N-VA het Voorpost-vonnis zouden contesteren, was te verwachten. Opvallender is dat zelfs respectabele juristen en grondwetspecialisten als Jogchum Vrielink brandhout maken van het arrest. En kijk: zelfs notoire linkse opiniemakers als Dyab Abou Jahjah en Maarten Boudry vinden dat rechter Vanhoonacker een scheve schaats heeft gereden en dat het hier een geval van legitieme vrije meningsuiting betreft. Er zijn geen zekerheden meer.

Ik ben volledig tegen het Voorpost arrest. Ik denk dat dit een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting van alle burgers in dit land, en niet alleen van de betrokkenen. We bestrijden woorden met woorden, niet met repressie en gevangenisstraffen. — Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) May 26, 2021

Blauw cultuurmarxisme

De reden is, dat het zelfs bij weldenkend links begint te dagen dat onder een islamregime elke vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid, maar ook elk begrip van genderdiversiteit, vrouwenrechten of non-discriminatie op vlak van kleur, geaardheid, overtuiging, onmiddellijk in de prullenmand zou belanden. Dat groenlinkse partijen zoals Groen — hand in hand met de nog rabiatere Franstalige zusterpartij Ecolo — de moslimgemeenschap opvrijen, is dan ook van een domme electorale kortzichtigheid. Islamisering betekent hoe dan ook einde verhaal voor alle partijen en bewegingen die de nadruk leggen op vrijheid en mensenrechten. Uit puur zelfbehoud zouden zelfverklaarde progressieven zich dus resoluut tegen de islamisering moeten opstellen en mee achter dat Voorpost-spandoek gaan staan.

Helaas gaat het voortschrijdend inzicht van intellectueel links traag, wil men slechts schoorvoetend de dwaling toegeven — de hete adem van de woke people blaast hen terug in de comfortzone van het grote gelijk — en vooral: een bepaalde blauw-progressieve elite heeft voor de vlucht vooruit gekozen. De electorale aanhang van de Vlaamse liberalen kalft, zoals de recente VRT/DS-peiling laat zien, stelselmatig af. Ze staan nu op 11,5%, ze leveren de premier, maar ze constateren tegelijk dat ze geen enkel verhaal meer te vertellen hebben.

Open Vld is een zwevende bubbel die wel ministerposten binnenrijft maar voor de rest in een parallel universum lijkt te vertoeven. Dus begaan ze dezelfde fout die roodlinks de voorbije decennia heeft gemaakt en die onder meer de ideologische monocultuur van de VRT heeft opgeleverd: een discours van morele superioriteit etaleren. Het discours van de wetende, verlichte elite die het domme klootjesvolk moet opvoeden en zo nodig tot de orde roepen. Anders gezegd: Open Vld is de vluchtheuvel voor het nieuwe cultuurmarxisme dat in de loges floreert.

Boomerang effect

Dat uitgerekend liberalen vandaag in Vlaanderen het voortouw nemen in het inperken van de vrije meningsuiting, is een vermakelijke paradox waar een glibberige praatjesmaker als Vincent Van Quickenborne, de jongste adept van Noël Slangen, wel weg mee weet. Quickie wil in naam van de democratie een censuurwetgeving uitbouwen die in de eerste plaats hen treft die op de barricaden staan voor die democratische rechtstaat. De term ‘haattaal’ moet de kern worden van die nieuwe censuurwetten, nadat ‘racisme’ al tot juridisch passe-partout was gepromoveerd. Elke mening die de pensée unique niet zint, kan namelijk als ‘haattaal’ gekwalificeerd worden. De bedoeling is eigenlijk om zich politiek te profileren als partij van het fatsoen en de ethische weldenkendheid, maar dan wel ten koste van de kritische massa. Dat is een verloren zaak, Open Vld stevent onherroepelijk op de kiesdrempel af die ze ooit mee instelde om de hegemonie van de traditionele partijen te verzekeren.

Of waarom het fenomeen-Jürgen Conings niet uit de lucht komt gevallen. Het Voorpost-arrest is een stommiteit en berust op juridisch drijfzand. Het zal in beroep meer dan waarschijnlijk sneuvelen. Maar tegelijk bewijst rechter Vanhoonacker de democratie een enorme dienst, door de aandacht op de inhoud van dat Voorpost-spandoek te vestigen. En met de veroordeling een boomerang-effect te creëren.

Ik citeer nog even uit het vonnis: ‘Door dergelijke borden en spandoeken te dragen hebben de beklaagden tot doel om angst te zaaien en haat te scheppen in de samenleving door de toekijkers te overtuigen van het denkbeeld dat in de toekomst mogelijks de islam Vlaanderen zal overheersen.’ Dus is het toch wel een horrorscenario, iets angstaanjagends, zo’n denkbeeld?

Ik ben blij dat Suzy dat met zoveel woorden zegt. Een beter pleidooi voor wat gezonde ‘islamofobie’ valt niet te bedenken.