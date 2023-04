Vraagtekens rond zoveelste Waals relanceplan

Recent waren we een paar keer in Wallonië. Als je Luik of Charleroi bezoekt, kom je toch niet met een goed gevoel terug. Van moderne stadsrenovatie is er niet veel te merken. Alles geeft een grauwe aanschijn en vele gebouwen hebben dringend behoefte aan een serieuze opfrissing. De grauwe aanschijn van Wallonië In Luik langs de Maas zie je nog de lege staalfabrieken van ArcelorMittal (het vroegere Cockerill). In Charleroi draait er zelfs nog een op volle toeren, namelijk Thy-Marcinelle.…

Recent waren we een paar keer in Wallonië. Als je Luik of Charleroi bezoekt, kom je toch niet met een goed gevoel terug. Van moderne stadsrenovatie is er niet veel te merken. Alles geeft een grauwe aanschijn en vele gebouwen hebben dringend behoefte aan een serieuze opfrissing.

De grauwe aanschijn van Wallonië

In Luik langs de Maas zie je nog de lege staalfabrieken van ArcelorMittal (het vroegere Cockerill). In Charleroi draait er zelfs nog een op volle toeren, namelijk Thy-Marcinelle. In tegenstelling tot de moderne urbanisatieplannen is die niet zo ver van het stadscentrum gelegen.

Dezelfde mistroostige indruk krijg je als je door Wallonië naar de Franse skigebieden rijdt. Zowel op de zogenaamde Autoroute du soleil via Aarlen als op de E420 via Charleroi naar Reims wisselen goede stukken autostrade zich af met hobbelige trajecten waar zelfs putten tussen zitten. Deze zijn de laatste decennia enkel maar hersteld door er plakken asfalt in te gieten. Maar die houden het niet lang vol. Een zwangere vrouw zou zo zelfs kunnen bevallen tijdens de autorit. Afgezien hiervan beschikt Wallonië gelukkig nog over grote stukken ongerepte natuur.

Er wordt wel moeite gedaan door de Franstalige politici om investeerders aan te trekken, maar buiten Waals-Brabant (met onder andere de farmaceutische industrie) lijkt dit niet zo evident te zijn. Zo kondigden zij eind augustus 2022 met groot trompetgeschal aan dat er in 2027 een groot Legoland-pretpark zou komen op het voormalige bedrijfsterrein van machinebouwer Caterpillar in Gosselies, bij Charleroi. Dit bedrijf had tot ieders verrassing in 2016 haar fabriek daar gesloten. De komst van Legoland, met 1.000 arbeidsplaatsen, was dus een opluchting. Maar tot ieders consternatie beslisten de Denen een paar weken geleden dat het feest niet doorgaat: Legoland gaat zich toeleggen op de verdere uitbouw van de bestaande pretparken. Of is er meer aan de hand? Heeft men geen vertrouwen in het Waalse sociale klimaat?

Verkeerde voorwendselen

De Waalse politici herhalen steeds dat Wallonië nog erg lijdt onder de sluiting van de steenkoolmijnen en tal van staalfabrieken gedurende vooral de jaren ’60 en ’70. Maar dit is een drogredenering, die enkel een vals zelfmedelijden met zich meebrengt. Tal van industriële regio’s die hetzelfde meemaakten konden zich erg goed herstellen in Europa.

We kunnen ook naar China kijken: bij het overlijden van de communistische partijleider Mao in de zomer van 1976 was het een agrarisch land. Bijna vijftig jaar later is het de tweede economische macht ter wereld. De verwachting is dat China de Verenigde Staten zal inhalen gedurende de volgende twee decennia. Met een aangepast en goed beleid is heel veel mogelijk in 50 jaar. Zoiets ontbrak echter in Wallonië.

Toenemend groeiverschil Vlaanderen-Wallonië

Feit is dat Vlaanderen sterker blijft groeien dan Wallonië en Brussel, zoals een recente studie van KBC aantoont. Nadat de regionale groeiverschillen in België tussen 2000 en 2008 erg klein waren geworden, kwam de naoorlogse systematische groeivoorsprong van Vlaanderen tegenover Wallonië en Brussel na 2008 opnieuw naar voren. Tussen 2008 en 2021, de periode van de financiële crisis tot aan het herstel na de pandemie, steeg het reëel bruto regionaal product (brp) in Vlaanderen met gemiddeld 1,4 procent per jaar, tegenover 1,1 procent en 0,6 procent per jaar in Wallonië en Brussel.

In 2021, het laatst beschikbare cijfer dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) eerder dit jaar publiceerde, was het economisch herstel uit het coronadal in Vlaanderen (+6,2 procent) krachtiger dan in Wallonië (+4,4 procent) en Brussel (+5,7 procent). Blijkbaar was het groeitempo anno 2022 in alle drie de gewesten gelijkaardig, maar dat zullen we pas zeker weten begin volgend jaar. Op de lange termijn nemen de verschillen toch toe, met alle gevolgen van dien. De financiële transfers tussen Vlaanderen en Franstalig België (7,6 miljard euro zonder rekening te houden met de rentelasten op de overheidsschuld) zullen dus zeker toenemen. En dat kan de verdere ontwikkeling van de Vlaamse economie belemmeren.

Verdere verfransing Brusselse Rand

Een ander gevolg is dat veel welstellende Franstalige Brusselaars de hoofdstad zullen verlaten. En wel om diverse redenen: de stad gaat gebukt onder grote financiële problemen, de economische groei blijft mager en vele wijken zien een groeiend aantal vreemdelingen van multiculturele oorsprong. Men verkiest dus te wonen in het zuiden van de stad, zoals Ukkel, of in de Rand die Vlaams grondgebied is. Wallonië mijden ze liever omwille van het linkse beleid. Minister van Arbeid Dermagne (Parti Socialiste, PS) zei recent dat een volgende federale begrotingscontrole vooral moet leiden tot hogere belastingen. Daarbij moeten we denken aan de effectentaks op aandelen en belastingen op de liquidatiebonus bij het ontbinden van een vennootschap. Aan een grondige doorlichting van de uitgaven wordt totaal niet gedacht.

Diverse Vlaamse gemeenten in de Brusselse Rand worden dan ook geconfronteerd met een toenemende verfransing, wat tot problemen zal leiden in de toekomst. De laatste 25 jaar nam het aantal Franstaligen toe van ca. 20 tot 50 procent in Dilbeek. En men kan raden wat er zich zal afspelen: in plaats van zich aan te passen zullen ze eigen bibliotheken, scholen en — wie weet — zelfs opnieuw faciliteiten beginnen te eisen. Dit mag Vlaanderen zeker niet toelaten. Het heeft in het verleden reeds Brussel verloren door te laks op te treden.

Nieuw ‘ambitieus’ relanceplan

De Waalse regering van Di Rupo blijft zogezegd erg ambitieus. Met de sociale partners kwam zij recent twee doelstellingen overeen.

De eerste heeft betrekking op de maakindustrie en de bouw, die verantwoordelijk zijn voor 20,9 procent van het brp. Wallonië wil overgaan tot een herindustrialisatie, en tegen 2030 moeten deze twee bedrijfstakken 25 procent van het brp uitmaken. Of een stijging van meer dan 4 procent! Wallonië zou zo weer tot de middenmoot van Europa moeten behoren.

De tweede doelstelling is nog ambitieuzer: de werkzaamheidsgraad moet tegen 2030 met 10 procent omhoog tot 75 procent! Om dit te bereiken wil men meer vrouwen aan het werk krijgen: nu werkt slechts 61,2 procent van de vrouwen, tegenover 69,2 procent van de mannen.

Daarnaast wil Wallonië de CO2-uitstoot met 55 procent reduceren en het armoederisico met de helft verminderen tot 13,25 procent. In 2015 bevond meer dan een kwart van de Waalse bevolking zich op die armoedegrens.

Di Rupo beweert dat het kadert in het Waalse relanceplan met Europese steun, waarvoor 2,5 miljard euro wordt gespendeerd aan 42 prioritaire projecten. In totaal gaf Wallonië volgens hem reeds 1,15 miljard euro uit, alhoewel de Nationale Bank in haar jaarverslag aangaf dat Wallonië in de eerste drie kwartalen van 2022 slechts 270 miljoen euro relancegeld uitgaf. Aanvankelijk had men in deze context zelfs 1,7 miljard euro uitgaven op het oog. Maar het grote begrotingsdeficit, zonder maatregelen of hervormingen om er iets aan te doen, maakt de Europese Commissie argwanend. Daardoor ontstaat er een rem op de vrijgave van het relancegeld. De PS schiet zo in haar eigen voet.

Faliekante marshallplannen

Men kan zich echter afvragen of de Waalse plannen realistisch zijn. Het is niet de eerste keer dat men met goede bedoelingen start. Vanaf 2005 startte de Waalse regering met het marshallplan, en haar diverse varianten tot 4.0 in 2015, waaraan toch enkele miljarden euro’s werden tegenaan gesmeten. De naam marshallplan is trouwens ontleend aan het succesvolle plan van de Amerikanen in de jaren veertig. Dat lanceerden zij na de Tweede Wereldoorlog om Europa erbovenop te krijgen en het uit de handen van de communisten te houden. Maar de Waalse tegenhanger heeft niet veel opgebracht. Wallonië bleef namelijk in het economisch moeras steken en de communistische PTB wint gestaag aan stemmen bij de diverse verkiezingen.

Er bestaat dus een grote kans dat de geschiedenis zich herhaalt: de Waalse werkgeversorganisatie Union Wallonne des Entreprises (UWE) erkent trouwens dat de efficiëntie van de projecten niet kan worden afgemeten aan het geld dat de regering uitgeeft.

Daarbij moeten deze ambitieuze doelstellingen gepaard gaan met een echt actieplan, waarbij de voortuitgang stapsgewijs wordt opgevolgd. Indien de regering de doelstellingen niet haalt, moet de regering dit actieplan bijsturen. Niet door bijkomende uitgaven, maar door echte acties. Maar we betwijfelen of ze dit zal toepassen.

Hervormingen voor ziek Wallonië

Wallonië heeft eerst nood aan een mentaliteitsverandering: afbouw van de overheidssector, minder belangenvermenging met de politiek en corruptie, geen politieke benoemingen van onbekwame mensen, stimuleren van het ondernemerschap, echt aanmoedigen om te gaan werken en dies meer. De lage kwaliteit van het Franstalig onderwijs toont aan dat de problemen structureel zijn. Men moet eerst die aanpakken om succesvol te zijn.

Maar dit gebeurt niet: de PS grijpt op federaal vlak iedere gelegenheid aan om de uitgaven omhoog te duwen. (Minimumpensioen mits enkel tien jaar echt werk, hogere werkloosheidsvergoeding, royale tegemoetkoming in de energierekeningen, enzovoort.) Hierdoor is de motivatie bij de Walen om te gaan werken niet heel hoog. Het is de befaamde werkloosheidsval: als je met te werken niet veel meer verdient dan alle tegemoetkomingen, blijf je liever thuis. Dit houdt de PS, die alle hervormingen tegenhoudt, in stand.

De nieuwe plannen van de regering-Di Rupo zijn in deze context reeds bij aanvang een doodgeboren kind.