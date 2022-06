VRT-journalist stelt Groen een kritische vraag (en excuseert zich achteraf)

Zondagvoormiddag, een tijdstip waarop een mens andere, veel aangenamere of zinvollere dingen kan doen dan naar De Zevende Dag te kijken. Een programma dat de week nog eens herkauwt en waarin politici die we al de ganse week op ons bord krijgen, hun bisnummer geven. Ik laat deze elfurenmis dan ook aan mij voorbijgaan, maar er was iets met de editie van afgelopen zondag dat enige twitterdeining veroorzaakte: Lieven Verstraete, een doodbrave journalist die tussendoor meehelpt in de Brugse koffiebar…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Zondagvoormiddag, een tijdstip waarop een mens andere, veel aangenamere of zinvollere dingen kan doen dan naar De Zevende Dag te kijken. Een programma dat de week nog eens herkauwt en waarin politici die we al de ganse week op ons bord krijgen, hun bisnummer geven. Ik laat deze elfurenmis dan ook aan mij voorbijgaan, maar er was iets met de editie van afgelopen zondag dat enige twitterdeining veroorzaakte: Lieven Verstraete, een doodbrave journalist die tussendoor meehelpt in de Brugse koffiebar van zijn vrouw, had het kersverse voorzittersduo van Groen voor zich, en peilde naar hun visie en intenties.

Lachebekje

Het gesprek kabbelt gezapig, waarin de twee een nummertje opvoeren dat doet denken aan de duo-spreekbeurten in het middelbaar. Tot Verstraete op minuut 5.27 Conner Rousseau parafraseert, en ter attentie van Nadia Naji, woonachtig in Molenbeek, broeihaard van moslimextremisme waar de imams het voor het zeggen hebben en ene Salah Abdeslam opgroeide, de vraag formuleert: ‘U voelt zich Belg in Molenbeek?’. Met een onveranderlijke tandpastasmile antwoordt Nadia bevestigend en kijkt dan al alsof Lieven een totaal van de pot gerukte vraag stelt.

Op minuut 6.00 wordt het thema van het onverdoofd slachten aangesneden, en de positie van zusterpartij Ecolo die met de PS verwikkeld is in een strijd om de Brusselse moslimstem. ‘Er wordt gezegd dat de theocratie in Brussel regeert..?’. Nadia Naji ziet nergens een probleem, doet alsof ze het woord ‘theocratie’ niet begrijpt en blijft onverstoord glunderen. Groen heeft met dit lachebekje een kei van een communicator in huis.

Daarna passeren nog kernenergie, defensie en klimaat de revue, maar als het thema ‘Vlaams Belang’ wordt aangesneden, confronteert Verstraete het duo met het beeld van Brussel, als ‘het voorbeeld van hoe wijken één na één veroverd worden door nieuwkomers’ (minuut 13.24). Dat woord ‘veroverd’ spreekt Lieven uit als een citaat, en verduidelijkt nadien dat het niet zijn mening is, maar dat ‘extreem rechts daarop kapitaliseert’. Andermaal bevestigt Nadia Naji dat ‘in Brussel niemand een probleem heeft’.

‘Intellectuele luiheid’

Dat is dan genoteerd. Helaas vond Groen het nodig om achteraf het interview te verknippen en te hermonteren tot een Tweet, die een storm van reacties uitlokte waarin Lieven Verstraete als een racist werd weggezet. In De Morgen en Humo wordt dat stigma verder geëlaboreerd: Bart Eeckhout vindt het ‘een uiting van intellectuele luiheid’ als een journalist een niet-links standpunt voorlegt, en in Humo constateren ze zonder meer dat ‘het extreemrechtse gedachtegoed zich de afgelopen decennia in de geesten vast heeft weten te zetten’.

Noteer wel, dat is dus allemaal omdat een journalist in een vraaggesprek de gast van de dag confronteert met een mening die de zijne/hare niet is. Blijkbaar hadden Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji zich eerder verwacht aan de manier waarop Vladimir Poetin door de Russische staatszender wordt geïnterviewd. Uit de reacties van Groen zelf en de commentaren van de linkse media blijkt helaas dat ze de VRT zien als een partijvriendelijke zender, eerder dan als een publieke omroep met een kritisch profiel.

Door het stof

Men bedenke dan hoe stevig politici van het Vlaams Belang soms aangepakt worden. Dat mag, maar dan liefst als een algemene regel, niet selectief. Het erge is dat Lieven Verstraete het nodig vond om voor zijn ‘ongepaste bewoordingen’ door het stof te kruipen tegenover de geïnterviewden en te zeggen dat hij ‘effe helemaal de draad kwijt was’. Dat lijkt helemaal niet zo. Het interview was degelijk gestructureerd en bevatte dus twee passages waarin het migratiethema aan de twee co-voorzitters werd voorgelegd, via een piste die zich ietwat buiten de hoera-ideologie van Groen zelf bewoog.

Een journalist die bekent dat hij tijdens een vraaggesprek een black-out kreeg, omdat de partij van de geïnterviewde achteraf een twitterhetze ontketent, het is tamelijk ongezien. Als dat al niet meer kan, welke jonge journalist (m/v) met ballen zou dan nog stage willen lopen bij de VRT? Wat voor een karakterloze meelopers trekt dit aan? In wat voor een medialandschap bevinden we ons, als journalisten een andere journalist belasteren wanneer die gewoon zijn job doet? Juist. Nu Eddy Demarez ontluisd is, lijkt een bezinningsperiode voor Lieven Verstraete aangewezen.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten nog niet gehoord in deze poging tot intimidatie, en nog niemand uit het perskaartenmilieu gesignaleerd die scherprechter Bart Eeckhout en C° van antwoord dient. Iedereen effe de draad kwijt. Maar dus bij deze teruggevonden. Bij het Vlaams Belang kunnen ze, denk ik zo, hun plezier niet op.