Vzw’s PS organiseren mee pro-Gazabetoging

Hoewel de federale regering een neutraler standpunt probeert in te nemen in de oorlog tussen Israël en terreurorganisatie Hamas, organiseren verschillende vzw’s verbonden aan de Parti Socialiste dit weekend een manifestatie tegen oorlogsgeweld in Gaza. Uit alle communicatie blijkt alleen maar sympathie voor de Palestijnse zaak, Hamas inbegrepen.

Verschillende links-progressieve organisaties roepen op om nu zondag 22 oktober te demonstreren op het Schumanplein in Brussel, voor de gebouwen van de Europese Commissie. Stop aux massacres, stop à l’impunité/Stop het bloedvergieten, stop de straffeloosheid heet dit evenement. Bedoeling is om de Europese Commissie en de Belgische regering te dwingen een standpunt in te nemen pro een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Alleen maar slachtoffer?

In hun eigen woorden klinkt de oproep om deel te nemen zo: ‘De inwoners van de Gazastrook worden momenteel geconfronteerd met het dodelijkste offensief in hun geschiedenis. Die komt bovenop de immense humanitaire ramp als gevolg van de Israëlische blokkade waaraan de bevolking al 16 jaar lang is onderworpen.’

De organisatoren veroordelen wel de inval van terreurorganisatie Hamas (zonder het adjectief terreurorganisatie, red.) van 7 oktober in Israël, waarbij vele Israëlische en buitenlandse burgers om het leven kwamen, vrouwen en kinderen inbegrepen. Maar de passage daarover is opmerkelijk kort. En wordt gevolgd door: ‘Geen enkele aanval rechtvaardigt echter schendingen van het oorlogsrecht.’

Met andere woorden: De Gazanen en Palestijnen zijn alleen maar slachtoffer, Israël alleen maar dader. Er zijn alleen maar inwoners in Gaza, geen tot de tanden bewapende terroristen van Hamas.

Over de aanslag van Hamas op het Israëlische muziekfestival in de Negevwoestijn, of de gijzeling of afslachting van inwoners van Kibboetsen, geen letterlijk woord. Wie de oproep tot demonstratie leest, krijgt de indruk dat Israël het allemaal over zichzelf heeft afgeroepen.

Ecosocialisme

De demonstratie viseert de Belgische overheid. Maar wie een beetje zoekt naar wie de demonstratie van zondag nu eigenlijk organiseert, komt uit bij politiek links. Dat mag u gerust letterlijk nemen: de organisatie is in handen van enkele verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die ook socialistische politici in hun bestuursraden hebben.

Zo is de hoofdorganisator de Association Belgo-Palestinienne. De directeur van de bestuursraad van die organisatie is Pierre Galand, de voormalige secretaris-generaal van Oxfam België. Galand is voormalig PS-politicus. De PS is zowel federaal een regeringspartij, als in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap.

Niet alleen voormalige PS-politici zijn verbonden met de organisatie van de betoging zondag. Zo wordt de manifestatie mee georganiseerd door PAC – mouvement écosocialiste. Dat is een organisatie die rechtstreeks verbonden is aan de Parti Socialiste (PS), de grootste Belgische federale regeringspartij. In de bestuursraad van het PAC zitten meerdere federale en Waals-Franstalige PS-parlementsleden, zoals Melissa Hanus en Valérie Dejardin.

Ook Anne Lambelin, de ondervoorzitter van de PS, zit in de bestuursraad. Lambelin adviseert ook de studiedienst van de PS, waar zij mee verantwoordelijk is voor internationale relaties.

Vakbonden en sterren

Naast het PAC is ook de jongerenorganisatie van de socialistische vakbond FGTB-ABVV van de partij. Die jongerenafdeling staat onder scherp toezicht van de bekende Waalse syndicalist Thierry Bodson, de nationale voorzitter. De jongerenafdeling van die vakbond hanteert als logo de communistische rode ster.

Daar stopt het niet. Ook de vzw Solsoc is van de partij als mede-organisator. Onder meer Farah Dehon, kabinetsmedewerker van Waals minister-president Elio Di Rupo, zit in de bestuursraad van Solsoc, evenals Waals PS-parlementslid Gwenaëlle Grovonius en Estelle Ceulemans, de algemeen secretaris van de vakbond FGTB-ABVV in Brussel. Verschillende bestuursleden van Solsoc zijn of waren ook nauw verweven met de socialistische mutualiteit Solidaris.

De organisatie van de demonstratie is hoofdzakelijk een Franstalige aangelegenheid. Toch verlenen ook verschillende Vlaamse of federale organisaties hun steun. Zo zijn de vzw’s Vrede en 11.11.11 mede-organisatoren.

De PS wenste niet te reageren op vragen van Doorbraak.