Wat te onthouden van het weekeinde? Geen reden voor euforie

PLOEG VAN DE WEEK: uitzonderlijke resultaten hebben ongewone consequenties: drie laureaten, Anderlecht, AA Gent en Union, die zich voor de kwartfinales van de Europese bekers plaatsten en zondag op de koop toe alle drie wonnen, terwijl hun belangrijkste concurrenten puntenverlies leden. SPELER VAN DE WEEK: Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht die zowel in Villarreal als in Leuven matchwinnaar mag worden genoemd. BELGIË Ik zal maar meteen deemoedig het hoofd buigen. Drie kwartfinalisten in de Europese bekers: ik had het…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: uitzonderlijke resultaten hebben ongewone consequenties: drie laureaten, Anderlecht, AA Gent en Union, die zich voor de kwartfinales van de Europese bekers plaatsten en zondag op de koop toe alle drie wonnen, terwijl hun belangrijkste concurrenten puntenverlies leden.

SPELER VAN DE WEEK: Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht die zowel in Villarreal als in Leuven matchwinnaar mag worden genoemd.

BELGIË

Ik zal maar meteen deemoedig het hoofd buigen. Drie kwartfinalisten in de Europese bekers: ik had het onmogelijk geacht en de jonge collega die het aangedurfd had het vooraf aan te kaarten van opportunisme beticht. Ik zal het nooit meer doen. Zo oud en nog niet weten dat in het voetbal alles mogelijk is.

Union heeft een buitengewoon sterke Europese campagne achter de rug en het Union uit Berlijn, de nummer drie van de Bundesliga, bleek nu ook een maat te klein. AA Gent maakte Basaksehir, de ploeg van president Erdogan, in eigen huis belachelijk. Anderlecht won in Villarreal, de nummer zes van La Liga. Vooral dat laatste is straf, ook al had paars-wit het nodige geluk en een uitstekende keeper nodig.

Onwaarschijnlijke resultaten als je bedenkt dat AA Gent en Anderlecht in de vorige ronde respectievelijk tegen Qarabag (Azerbeidzjan) en Loedogerets (Bulgarije) verlengingen en strafschoppen nodig hadden om door te gaan. De buitengewone groepsfase van Club Brugge in de Champions League en de drie kwartfinalisten zorgen voor een recordscore voor de coëfficiënt. Het dubbele van vorig seizoen.

Laat ons echter niet te euforisch doen. Ook al klimt ons land van plaats dertien naar acht op de Europese ranglijst. Dat Schotland, Oostenrijk en Servië weer op achtervolgen zijn aangewezen, is niet meer dan logisch. Nederland en Portugal zijn landen van ons kaliber en liggen nog lichtjaren voorop.

Het is echter overduidelijk dat de komst van de Conference League een zegen is voor de landen van de subtop. Nederland springt over Portugal, en bedreigt zelfs Frankrijk, omdat zeges op zich in de Champions League tegen Juventus, Atletico Madrid, Chelsea of Barcelona even veel waard zijn als overwinningen in de Conference League tegen teams als Vaduz, Mura, Randers of Jablonec, schreef een buitenlandse confrater.

Plots piepen heel wat tegenstanders van die Conference League helemaal anders. Net zoals in de landen die in de eerste editie aardig voor de dag kwamen. De Rotterdammers gingen vorig jaar uit de bol toen Feyenoord de finale bereikte en José Mourinho schreide als een kind toen hij met AS Roma de trofee won. Een man die de Champions League twee keer won.

Overigens is het ook de vraag welke rol het WK midden in het seizoen speelt. Italië was er niet bij in Qatar en telt drie kwartfinalisten in de Champions League, terwijl het maar twee vertegenwoordigers had in de vier vorige edities. Kenners van de Serie A zijn bovendien van oordeel dat op Napoli na geen enkel Italiaans team tot de absolute Europese top behoort.

Verjonging

Drie clubs bij de laatste acht in twee Europese bekers, maar slechts twee spelers uit de Jupiler Pro League in de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Debast en Vertonghen: twee spelers van de nummer negen (inmiddels nummer acht). In Genk waren ze woedend. ‘Degoutant’, vond Dimitri De Condé, de TD van de Limburgers, de afwezigheid van Heynen en Trésor. Een overtrokken reactie. Onbegrijpelijk zou een beter adjectief geweest zijn.

Tedesco heeft de verjonging doorgevoerd die al twee jaar geleden had moeten ingezet worden. Debutant Romeo Lavia had er al in Qatar moeten bij zijn. Toch zitten er een aantal vreemde namen in de selectie. De Ketelaere, Praet, Mangala, Meunier en Saelemaekers kwamen de voorbije maanden nauwelijks aan speelminuten toe bij hun club. Met ook nog Lukebakio en Bornauw in de keurgroep wordt de indruk gewekt dat spelers uit de Bundesliga – die de bondscoach goed kent – een streepje voor hebben.

Procedurefout

Twee weken rust voor de meeste jongens uit onze competitie zullen deugd doen. Leider Racing Genk liep vrijdag nog maar eens averij op: 1-1 bij Cercle Brugge. Alleen Union kon ervan profiteren. De Brusselaars hielden KV Mechelen af (2-1). Antwerp verloor zelfs in eigen huis tegen Charleroi (0-1). De Bosuil wilde – net als de VAR – een strafschop voor handspel, maar dat zou een wel heel strenge sanctie geweest zijn.

Net zoals Union wonnen ook Anderlecht en AA Gent nauwelijks drie dagen na hun Europese succes. Anderlecht haalde het in Leuven (0-2) en Gent won soepel en simpel van Eupen (3-0). Behalve Genk en Antwerp verloren ook Club Brugge (1-0 bij Kortrijk) en Standard (2-2 tegen Zulte Waregem) van hun pluimen na een rustige week. De enige uitzondering in de eerste helft van de competitie die won na een week zonder midweekvoetbal was Westerlo in Oostende (1-2).

Bij Club was van beterschap in het post-Parkertijdperk geen sprake. De Rouches gaven op Sclessin een 2-0 voorsprong weg tegen een degradatiekandidaat.

Het gevolg van dit alles is dat AA Gent over Club springt en vierde wordt, dat Anderlecht bij de beste acht komt, maar die plaats dreigt te verliezen omdat Charleroi een wedstrijd die werd gestaakt vanwege het gewelddadige gedrag van de eigen fans zou mogen overspelen. Vanwege een procedurefout. Alleen mogelijk in de pintjesliga.

EUROPA

*Barcelona won de enige, echte Clasico en is nagenoeg zeker van de landstitel. Real Madrid maakte kort voor tijd 1-2, maar de VAR zag een paar centimeters buitenspel en in de toegevoegde tijd legde Kessie de eindcijfers vast: 2-1. Barça telt nu twaalf punten voorsprong op de Koninklijke.

*Rennes won, met Theate en zonder de geblesseerde Doku, in het Prinsenpark (0-2).

*Feyenoord won de topper bij Ajax (2-3).

*De twee clubs uit Manchester ontwijken mekaar in de halve finales van de FA Cup. In de kwartfinale legde City het Burnley van Vincent Kompany op de pijnbank (6-0). United schoof Fulham opzij na rode kaarten voor Willian en Mitrovic (ex-Anderlecht), die de ref bij de arm greep (3-1). Arsenal had in de competitie geen kind aan Crystal Palace (4-1) en verstevigde zijn leiderspositie.

*Napoli kende geen genade met Torino (4-0). Milan verloor bij Udinese (3-1), ondanks een doelpunt van Ibrahimovic die daarmee de oudste doelpuntenmaker (41) van de Serie A wordt. Inter ging in San Siro onderuit tegen Juventus (0-1). Lazio won de derby van Rome (1-0).

*Sensatie in de Bundesliga. Bayer Leverkusen, de volgende tegenstander van Union in Europa, versloeg Bayern München (2-1). Borussia Dortmund wordt de nieuwe leider na de doelpuntenlawine tegen Keulen (6-1). Meunier mocht nog eens invallen. Union Berlin is derde na winst tegen Frankfurt (2-0).