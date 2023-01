Wat te onthouden van het weekeinde? Geen vierde titel op rij voor Club Brugge

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, dat de topper tegen Club Brugge won. SPELER VAN DE WEEK: Bilal El Khannouss, pas 18 maar beslissend bij twee treffers in de topper. BELGIË De troonsafstand van Club Brugge lijkt nakend. De alsnog regerende landskampioen moest dit weekeinde alvast deemoedig het hoofd buigen voor Racing Genk, dat vijftien punten uitloopt op blauw-zwart. Een vierde landstitel op rij lijkt er niet in te zitten voor Club. Racing Genk lijkt klaar voor de machtsoverdracht. Noch…

BELGIË

De troonsafstand van Club Brugge lijkt nakend. De alsnog regerende landskampioen moest dit weekeinde alvast deemoedig het hoofd buigen voor Racing Genk, dat vijftien punten uitloopt op blauw-zwart. Een vierde landstitel op rij lijkt er niet in te zitten voor Club.

Racing Genk lijkt klaar voor de machtsoverdracht. Noch de 0-1 achterstand, noch de rode kaart voor Munoz bracht de formatie van Wouter Vrancken uit evenwicht. Genk was ook met een man minder de betere ploeg en Bilal El Khannouss, voor de rust wat bleekjes, maakte in de tweede helft het verschil bij twee goals (3-1). Club had desondanks met buit naar Brugge kunnen terugkeren, maar Lang en vooral de ingevallen Yaremchuk lieten opgelegde kansen onbenut.

Dé verliezer van de topper was echter de arbitrage. De scheidsrechter krijgt van mij altijd het voordeel van de twijfel, maar Lawrence Visser – onze nummer één – bakte het dit keer wel heel bruin. Hij spaarde Balanta bij een elleboogstoot en was wel streng voor Munoz toen deze een gelijkaardige, maar minder zware overtreding beging.

Nog kwalijker was dat Abakar Sylla aan een rode kaart ontsnapte toen deze Joseph Paintsil genadeloos onder het gras schopte. Het gebeurde voor de neus van vierde ref Smet, die deed of zijn neus bloedde, en ook de VAR gaf geen teken van leven. Sylla kreeg later een terechte tweede gele kaart en maakte nog eens duidelijk dat er nog flink wat werk is aan wat wellicht het grootste talent uit onze competitie is.

Scott Parker begon dus met een nederlaag aan zijn Brugse episode. Achteraf kwam hij niet veel verder dan ‘hard work’. Een eerste valse noot was alvast zijn keuze voor Eder Balanta, een rauwdouwer van het ergste soort.

Voor een beetje spanning in de competitie zijn er gelukkig ook nog Union en Antwerp. De Great Old kon na een zwakke serie (drie op vijftien) nog eens winnen en dat tegen AA Gent, een grote concurrent in de strijd voor een deelnemingsbewijs aan de Champions Play-offs (2-0). Een verdiende zege na een goede eerste helft van beide teams.

Union won voor de zesde keer op rij van Anderlecht. Sporting kwam in eigen huis al vroeg in de match met tien te staan na een heel strenge rode kaart voor N’Diaye. Fabio Silva zette desondanks paars-wit op voorsprong, maar in de slotfase sloeg Union terug: 1-3. Anderlecht staat nu elfde en moet volgend weekeinde naar Club Brugge, dat zich ook al geen nieuw puntenverlies kan veroorloven.

Tot slot een pluim voor Zulte Waregem. In plaats van de trainer door te sturen na een pak teleurstellende resultaten werd de selectie versterkt met goede voetballers als Ruud Vormer en Christian Brüls. Het resultaat: een 2-0 zege tegen KV Mechelen en beloond met een bank vooruit in de degradatiestrijd.

EUROPA

*In Engeland stond de derde ronde van de FA Cup geprogrammeerd. Leeds United (tegen tweedeklasser Cardiff) en Liverpool (2-2 tegen de Wolves op Anfield Road) moeten op herhaling. Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa en Bournemouth werden door een tweedeklasser uitgeschakeld. Bournemouth verloor van Burnley (2-4), met vier goals van Belgische makelij: twee van Manuel Benson en twee van Anass Zaroury. Geslaagde transfers van Vincent Kompany. Manchester City maakte, zonder De Bruyne, opnieuw gehakt van Chelsea (4-0). Eerder deze week werd het in de competitie 3-0.

*Ook in Frankrijk stond er bekervoetbal op het menu en ook daar eindigden enkele eersteklassers met rode kaken. Zoals Clermont Foot, Nice en Monaco met Philippe Clement op de bank (tegen Rodez Aveyron). Jérémy Doku maakte het beslissende doelpunt voor Rennes bij de Girondins de Bordeaux (1-2).

*Leider Napoli kende geen problemen bij Sampdoria (0-2). Eerste achtervolger Milan leidde in minuut 87 met 2-0 tegen AS Roma, maar verspeelde nog twee punten (2-2). Juventus haalde het van Udinese (1-0). Inter Milaan speelde slechts gelijk (2-2) bij Monza (de ploeg van Berlusconi). Romelu Lukaku mocht invallen en werd in de Italiaanse pers onder de kritiek bedolven.

*Real Madrid, voor de eerste keer in de geschiedenis zonder Spanjaard aan de aftrap, verspeelde dure punten bij Villarreal (2-1). Eden Hazard mocht nog maar eens de volledige wedstrijd toekijken. Barcelona, dat Atletico Madrid in eigen vesting versloeg (0-1), loopt zo drie punten uit.

*Dé derby van Istanbul tussen Fenerbahçe (Batshuayi) en Galatasaray (Mertens) werd door deze laatste club met overtuiging gewonnen (0-3). Galatasaray loopt daardoor vier punten uit op Fenerbahçe.

*De club met de langste rij wedstrijden zonder nederlaag in één van de tien belangrijkste Europese competities zou … Go Ahead Eagles zijn.