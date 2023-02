Wat we zelf doen, doen Jan Jambon en Alexander De Croo NIET beter

Laten we deze week eens samenvatten: dickpic, drooglegging Vlaams Parlement, Jan Jambon stikt in stikstofoekase van Demir, chaotische ontruiming kraakpand, genderneutrale stewards, 2,1 miljoen voor staatshervormingscatastrofe, en de vlucht van De Croo. Ik kan het ook korter samenvatten: WANBELEID. Dickpic Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) kende op Valentijn een geil eenzaam momentje. Ze tweette daarom dat je haar best enkel een dickpic of lulfoto stuurt als ze je daartoe toestemming geeft. [media-credit id=7573 align="aligncenter" width="605"][/media-credit] Ik kreeg toestemming…

Laten we deze week eens samenvatten: dickpic, drooglegging Vlaams Parlement, Jan Jambon stikt in stikstofoekase van Demir, chaotische ontruiming kraakpand, genderneutrale stewards, 2,1 miljoen voor staatshervormingscatastrofe, en de vlucht van De Croo. Ik kan het ook korter samenvatten: WANBELEID.

Dickpic

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) kende op Valentijn een geil eenzaam momentje. Ze tweette daarom dat je haar best enkel een dickpic of lulfoto stuurt als ze je daartoe toestemming geeft.

Ik kreeg toestemming en stuurde haar een foto van de grootste lul van het land… Je raadt het al, ik stuurde een foto van Kristof Calvo.

Opengrenzenidiotie

Het drama, de chaos en de politieke warboel die gepaard ging met de ontruiming van de Paleizenstraat is het resultaat van het groen-linkse asielbeleid. Het was ‘Fawlty Towers’ en ‘Yes Minister’ in het kwadraat. De opengrenzenpartijen Ecolo/Groen, Vooruit/PS, PVDA/PTB zijn er met hun ‘wir schaffen das’-beleid in geslaagd om duizenden gelukszoekers op straat of in kraakpanden te laten slapen. Een totale deconfiture van de woke migratiejunkies. Als je de poort wagenwijd openzet en België verkoopt als het land van melk en honing, solliciteer je naar miserie en chaos. Als je de asielmagneet maximaliseert dan oogst je wat je zaait: een augiasstal van Babel.

Bij de smurfen intern is het ook niet al koek en ei. Terwijl partijgenoot Alexander de Croo premier van dit land is, kwam huicheltrut Gwendolyn Rutten in De Afspraak op Vrijdag uitleggen dat zijn asielbeleid dralend wanbeleid is. Als mes in de rug kan dit tellen.

Kraaknette panden

De kraakpanden zijn doorgaans ruimer en luxueuzer dan de hutten in Afrika waar de gelukszoekers vandaan komen. Maar omdat het alleenstaande machomannen betreft, die niet weten waarvoor spons, zeep, borstel en emmer dienen, vergaan ze in hun eigen vuiligheid. Zonder hun vrouwenslaven die ze in Afrika achterlieten kunnen ze zelfs hun gat niet afvegen.

Wat ze wel kunnen is in perfect Duits, Engels of Frans hun miserabilisme ten toon spreiden en woke-idioten tot tranen doen bewegen. Stop subsidies voor ngo’s die in de landen van herkomst taal- en acteerlessen geven voor kansenparels met geluksdromen?

Gratis hotel van de wereld

Ik ben geen onmens. Solidariteit, ja. Opvang voor oorlogsvluchtelingen uit eigen regio, ja. Levensbescherming voor politieke vluchtelingen van dictaturen, ja. Maar ik weiger akkoord te gaan met het feit dat wij het gratis hotel moeten zijn voor elkeen die een beter leven zoekt.

Ikzelf, mijn ouders, grootouders en overgrootouders hebben hard gewerkt voor onze westerse waarden en sociale zekerheid binnen een florerende economie. We deden en doen dat voor onze kinderen en kleinkinderen, niet om voor de rest van de wereldbevolking OCMW of gratis hotel te spelen.

Krokusmislukking

Vorig jaar met de krokus kondigde Jan Jambon vol euforie aan dat er een stikstofakkoord was. Maar het halleluja-moment was van korte duur. De CD&V, die een existentiële strijd voert, plooide snel voor de boeren en de Boerenbond, waardoor het akkoord er eigenlijk geen was.

60% van de boeren stemmen voor de CD&V en 30% van alle boeren wonen in het kiesdistrict van Hilde Crevits. West-Vlaanderen is ook de enige provincie waar CD&V nog de grootste partij is. Eén jaar voor de verkiezingen kan CD&V onmogelijk haar electoraat onthoofden, en al zeker niet als je amper nog 9% van de stemmen haalt in de opiniepeilingen. Het stikstofakkoord is gesmoord in een vroege verkiezingscampagne.

Stikstofoekaze

Het openbaar onderzoek leverde 20.000 bezwaarschriften op. Ik ken de inhoud niet van al deze bezwaarschriften. Uitspraken daarover zijn daarom ook moeilijk. Wat ik wel niet snap is de oekaze van Demir om het akkoord niet te wijzigen omdat er dan een nieuw openbaar onderzoek moet komen.

Zuhal, als je niets wil wijzigen en ijzerenheinig wil doorgaan, waarom is er dan een openbaar onderzoek met een mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften? Ik hou niet van een dictatuur, mevrouw Demir. Zelfs niet vermomd als democratie.

Incapabele Jan

Na lang palaveren moest Jan Jambon opnieuw zijn onbekwaamheid als leider bevestigen en met de billen bloot de hulp van Bart De Wever inroepen. De twee andere partijvoorzitters werden erbij geroepen. Na anderhalf uur koffie lebberen beslisten De Wever, Lachaert en Mahdi om niets te beslissen en op vakantie te gaan. Wat een cinema. Wordt vervolgd.

Vlaamse drooglegging

N-VA’er Ben Weyts zet de Vlaamse parlementsleden droog. Geen alcohol meer in de bar van het Vlaams Parlement. Zo zal hij nooit geen zatte praat meer verkopen tijdens een plenaire zitting. Of toch? Want rode neus Ben komt zelden in de bar van het parlement. Samen met Liesbeth Homans zuipt hij zich doorgaans een kriek op zijn bureau/wijnbar. Menig Brussels restaurant is dan ook jaloers op de wijncollectie in Ben’s wijnkelder.

Halve partijgenoot Jean Marie Dedecker tweette:

Nochtans, in de koffiekamer van het federaal parlement kan de eenmansfractie Dedecker zich vooralsnog bolbuikend lazarus zuipen vooraleer naar de stemknoppen te waggelen.

De partijen Groen, Vooruit en PVDA juichen dan weer uitbundig. Want met het alcoholverbod wordt de stikstofuitstoot via alcoholscheten drastisch verlaagd. Als toetje onderwerpt het Vlaams Parlement zich eveneens aan de sharia. Onmiddellijk werd bij de moslimachterban een fles Pellegrino grand cru ontkurkt. Allahu akbar.

