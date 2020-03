Welkom in de corona-dictatuur, waar verkiezingen onbelangrijk zijn

Tien maand na de verkiezingen wachten we nog steeds op een regering met democratische meerderheid. De belangrijkste reden hiervoor is gekend: het stalinistische njet van de derde partij van het land, de PS (641.000 stemmen), tegen regeringsdeelname van de grootste partij van het land, N-VA (1.086.787 stemmen). Wie dacht dat de coronacrisis zou zorgen voor meer democratische ethiek komt bedrogen uit.

In de nood kent mijn zijn vijanden

Zaterdagnacht was tussen Bart De Wever en Paul Magnette een noodregering van nationale eenheid afgeklopt. Een slanke ploeg van twee maal vijf ministers (5 VL en 5 Fr), met daarin alle kleppers van het moment, die eendrachtig knopen moet doorhakken om de medische en economische crisis te lijf te gaan. Dat bleek buiten het partijbureau van de PS gerekend. Zondagochtend bleek daar de irrationele aversie jegens onze partij doorslaggevender te zijn dan het algemeen belang. Live op RTL werd de noodregering gekelderd, met het gekende resultaat: we gaan de grootste crisis van de naoorlogse geschiedenis in, geleid door een restregering van B-figuren zonder democratische legitimiteit. Enkel Alexander De Croo is een nationaal zwaargewicht te noemen, met zijn puike 88.231 voorkeurstemmen.

Corona-dictatuur

De volledige veertienkoppige regering-Wilmès II is samen goed voor nog geen kwart van de stemmen. Aan het roer ervan staat een electoraal lichtgewicht zonder enige nationale bestuurservaring, die in mei 2019 de steun kreeg van amper 16.000 Belgen. Toen Bart De Wever, met 242.386 stemmen achter zijn naam, zich aanbood om de ploeg te leiden, sprak de Franstalige minderheid in dit land een veto uit. Wanneer stemmen er niet meer toe doen, noch zelfs zetels, om een regering te vormen, dan spreken we niet langer over een regering, maar een dictatuur.

Nog twee dagen om te doen wat moet

De vertrouwensstemming is pas overmorgen, donderdag 19 maart. Twee dagen waarin we met zijn allen CD&V moeten bewegen om een einde te maken aan deze farce. Joachim Coens heeft zich tot nu toe zeer verantwoordelijk en constructief opgesteld, samen met de hele Vlaamse christendemocratie. Nu is het moment om de kroon op het werk te zetten. Vorm samen met ons die sterke regering van tien toppers, breed gedragen in beide taalgroepen. Doe wat moet, in het belang van het land.