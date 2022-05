Zalig de armen van geest, want tot hen behoort 1 mei

De charlatanerie van poppemie Verlinden scheert nieuwe kerktorens. Ze heeft met haar burgerbevraging over de staatshervorming nog maar eens bewezen dat ze een politiek analfabeet is. Moeder Annelies leeft op een elitaire wolk waar ze laatdunkend Latijn tot sibillijns vertaalt. Met de dedain van een wijsneuzige professor presenteerde ze maandag, geflankeerd door minister David Clarinval en staatssecretaris Mathieu Michel, haar frankensteinbevraging. Geen referendum of een advies van de burger. Neen, een brainstorming met de Vlaming. Kostprijs: 2,1 miljoen euro voor…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De charlatanerie van poppemie Verlinden scheert nieuwe kerktorens. Ze heeft met haar burgerbevraging over de staatshervorming nog maar eens bewezen dat ze een politiek analfabeet is.

Moeder Annelies leeft op een elitaire wolk waar ze laatdunkend Latijn tot sibillijns vertaalt. Met de dedain van een wijsneuzige professor presenteerde ze maandag, geflankeerd door minister David Clarinval en staatssecretaris Mathieu Michel, haar frankensteinbevraging. Geen referendum of een advies van de burger. Neen, een brainstorming met de Vlaming. Kostprijs: 2,1 miljoen euro voor ontwikkeling + 1,3 miljoen euro voor promotie. Een wereldvreemd expertenteam van drie professoren ontwierp dit gedrocht. Je moet een raketgeleerde met engelengeduld zijn, en zeeën van tijd hebben om de brainstorm te bezeilen, laat staan de haven te bereiken. Door de scrolmarathon van de bevraging steeg vorige week woensdag het aantal patiënten carpal tunnel exponentieel. Frank Vandenbroucke riep eigenaardig genoeg niet op tot een lockdown van de bevraging.

1 mei: groepsmasturbatie voor schatkist-altruïsten

Wat Sinterklaas is voor kinderen, is 1 mei voor socialisten. De cadeaus voor kameraden vallen uit de lucht en rode kopstukken wekken orgasmes van schatkist-altruïsme op. Wat de naïeve, rode slogan krijsende kuddedieren in de sikkeloptochten niet beseffen, is dat ze cadeaus aan zichzelf uitdelen.

Ofwel worden de cadeaus betaalt met onze belastingen ofwel door de rijken die de brandschatting doorrekenen aan de consument. Rode ridders Rousseau en Magnette zoeken door zelfaanbidding en zelfverwenning naar zelfbevestiging. Anders gezegd organiseren socialisten op 1 mei groepsmasturbaties waarbij ze klaarkomen door cadeaus aan zichzelf te geven. Zalig de armen van geest, want tot hen behoort 1 mei.

Rijkentaks

Vandaag loopt iedereen de communisten van PVDA/PTB achterna. Hun waanzinnig dwaas idee van een rijkentaks wordt gekopieerd door Vooruit, PS, Groen, Ecolo en CD&V. Hun steekvlammen zijn in de praktijk niet realiseerbaar omdat er geen vermogenskadaster bestaat, omdat er juridische bezwaren zijn of omdat ze simpel te ontwijken zijn. Maar met 1 mei in zicht toeteren ze er op los.

Bovendien worden ze allemaal teruggefloten door minister van Financiën Vincent Van Peteghem die zegt dat er geen ruimte is voor spielerei tot hij in het najaar zijn voorstel voor fiscale hervorming op tafel legt. De Vivaldi-partijen doen nog maar één iets gezamenlijk. Ze verkopen samen praat voor de vaak en dommelen vervolgens weer in slaap.

Mes in de rug

In een interview in Humo haalt Connerie Rousseau zwaar uit naar de Brusselse socialisten. Sinds het ontstaan van de Brusselse gewestregering (1989) zetelen de socialisten er onafgebroken in de meerderheid en tussen 1989 en 1999 en vervolgens sinds 2004 leveren ze de Brusselse minister-president. Socialisten fourneren de burgemeester in Brussel, Anderlecht, Evere, Koekelberg, Sint Gillis, Molenbeek, en Sint-Joost-ten-Node. Daarnaast zetelen ze in de meerderheid van Elsene, Etterbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst.

Rousseau klaagt het falen van het onderwijs en de povere taalkennis aan. De kinderarmoede is er zo erg dat de brooddozen niet deftig gevuld geraken. De kinderopvang moet beter. Met andere woorden: het sociale beleid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is huilen met de rode pet op. Samengevat zegt Rousseau in feite dat de socialisten in Brussel een stelletje amateurs en slechte bewindslui zijn. Het moet hard aankomen voor socialistische patroonheiligen zoals Pascal Smet, Rudi Vervoort, Catherine Moreau, Ahmed Laaouej en andere rode ridders van het zevende knoopsgat. Luister naar mijn woorden! In de Brusselse kolchozen worden momenteel de lemmeten gewet om snotneus Rousseau te onthalzen.

Omvolking in Molenbeek

In hetzelfde interview klaagt playboybunny Rousseau de omvolking in Molenbeek aan. Hij wil dat oplossen door de Molenbekenaren Nederlands te leren, zodat ze de gebruiksaanwijzing van condooms kunnen lezen. Nobel flinks idee. Alleen is de reden waarom we ons niet thuis voelen als we door Molenbeek rijden, niet zozeer de taal, maar de woestijncultuur en de sandaalreligie van zandstuiverprofeten.

De getaande sjakosdragers die samenhokken bij straatmeubilair en intolerant iedereen die anders is dan hen, racistisch, misogyn of homofoob schofferen, geeft mij geen thuisgevoel. De wandelende pyama’s geven mij geen thuisgevoel. De maghrebijnse klaagliederen die overal weerklinken, geven mij geen thuisgevoel. De straten die meer op soeks beginnen te lijken, geven mij geen thuisgevoel. De shiskabars geven mij geen thuisgevoel. Ik ben multicultureel en aanvaard het multiculturele beeld van België. Maar wanneer één cultuurbeeld overheerst in een bepaalde stad, gemeente of wijk, dan voel ik mij daar niet meer thuis. Is het nu zo fucking verkeerd om dat te zeggen?

Dit was niet op de afbraak: