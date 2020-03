‘Ik ben het eens met Paul Magnette’

‘Heeft een interview onder de geven omstandigheden zin?’ vraagt Bart Fierens, de voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) in een e-mail. Het is woensdag 11 maart. Bijeenkomsten van meer dan duizend personen zijn ondertussen verboden, en dus gaat het Vlaams Nationaal Zangfeest op 29 maart 2020 niet door. Maar ook dat is nieuws en dus vindt een dag later het interview wel plaats. Diezelfde avond komt de 'lockdown' die we zo niet mogen noemen en de volgende dag neemt…

‘Heeft een interview onder de geven omstandigheden zin?’ vraagt Bart Fierens, de voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) in een e-mail. Het is woensdag 11 maart. Bijeenkomsten van meer dan duizend personen zijn ondertussen verboden, en dus gaat het Vlaams Nationaal Zangfeest op 29 maart 2020 niet door. Maar ook dat is nieuws en dus vindt een dag later het interview wel plaats. Diezelfde avond komt de ‘lockdown’ die we zo niet mogen noemen en de volgende dag neemt de raad van bestuur van het ANZ de beslissing hoe het nu verder moet. Er komt dit jaar geen 83ste Vlaams Nationaal Zangfeest.

Corona vs Zangfeest

Bart Fierens: ‘We hadden twee keuzes. Ofwel vindt het 83ste Zangfeest plaats op zondag 21 maart 2021 of in het najaar van 2020. De Lotto Arena had ons een voorstel gedaan. Maar dat is een complex verhaal. Dat wil zeggen dat dezelfde ploeg op vijf maanden twee zangfeesten moet organiseren. Dat de locatie, de artiesten, de koren, de regie en iedereen die betrokken is ook kunnen die extra datum.’

Brengt een annulatie het ANZ in financiële problemen?

‘Dat fileren we op onze vergadering. De zaal heeft het “evenement” geannuleerd, dus daar komen we niet in extra kosten. Het programmaboek was nog niet gedrukt en we hebben met de drukker goede afspraken kunnen maken. Er zijn natuurlijk wel al gemaakte kosten, aangekochte bekers bijvoorbeeld. We zetten alles op een rijtje. Wat er moet gebeuren met de al gekochte kaarten en met de bedrijven die adverteren, dat moeten we bekijken en een werkbaar akkoord zoeken.’

Er wordt een heel jaar gewerkt aan het Zangfeest door een ploeg mensen…

‘Een nieuw zangfeest beginnen we te organiseren de week na het vorige. Met een extra zangfeest in het najaar zouden we dan volgende week moeten beginnen aan de voorbereiding van het Zangfeest van maart 2021, naast de verdere voorbereiding van het zangfeest in het najaar. Dat is niet evident. De technici die dat moesten uitwerken hebben het laatste woord gehad en we hebben beslist dat we dat niet doen. Het is uniek in onze geschiedenis. Het Zangfeest altijd elk jaar doorgegaan, behalve tijdens de oorlog en de coronapandemie.’

Magnette heeft gelijk

Een historisch begin als voorzitter van het ANZ. Was uw speech al geschreven?

‘Ja, het is jammer. Ik kan mijn ding niet doen. Mijn toespraak is nog niet geschreven. Ik heb een voorstel van persmededeling over de afgelasting en daarin willen we ook een politiek statement maken.’

Het zijn politiek interessante tijden voor een politieke toespraak op het Zangfeest. Waar ligt de focus voor het ANZ?

‘Er zijn twee onderwerpen die ik onder de aandacht wil brengen. Ten eerste de verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het Nederlands mag niet verwateren tot een omgangstaal. Het moet een cultuur- en wetenschapstaal blijven. De Vlaamse beweging heeft daar hard voor gestreden. Die verworvenheden mogen we niet zomaar te grabbel gooien. En daarnaast stel ik vast dat we op dezelfde golflengte zitten als Paul Magnette: J’en ai marre, ik ben het beu. In de huidige toestand moeten we ons verstand gebruiken en als volwassenen met onderlinge toestemming scheiden. De structuur van een land moet tot doel hebben de samenleving te doen draaien. Na verschillende jaren moeten we vaststellen dat het niet functioneert en dan handelen. In 1830 is niet in steen gebeiteld dat deze constructie voor de eeuwigheid was. Politiek moet te dienste staan van het volk, niet van het land. Als het enen niet macht met het andere, dan moet het anders. Ik begrijp niet dat er politici zijn die ondanks alles willen vasthouden aan de huidige structuren. Diezelfde politici verliezen ondertussen veel stemmen. Iedereen kent het statistiekje van Bart Maddens over de achteruitgang van de traditionele partijen. Waar zijn die eigenlijk mee bezig?’

Vlaamse onafhankelijkheid lijkt toch politiek nog een taboe.

‘Men wil niet ten gronde dit land en de structuren bespreken. Wij als burger hebben recht op een goed draaiende overheid. Dat moet het uitgangspunt zijn.’

De stille Vlaamse beweging

Opmerkelijk toch dat in deze periode de Vlaamse beweging zo stil is. Terwijl die nu net van zich zou moeten laten horen.

‘De Vlaamse beweging roept “België barst” tegen België. Dat is geen antwoord op wat er vandaag gebeurt. Welke structuur past op de huidige samenleving? Dat is iets anders dan “België barst”. Kreten mogen, maar strategisch moeten we naar iets anders. De Vlaamse beweging is een progressieve beweging. Wij willen verandering. De meest conservatieven vandaag zijn de socialisten en de liberalen. Zij willen niet dat er één steen verlegd wordt, hoe hard we ook blijven sukkelen. Maar er beweegt wel wat in de Vlaamse beweging. Er worden nieuwe initiatieven genomen om samen te werken tussen verschillende verenigingen. Er zijn opnieuw openingen om anders dan vroeger rond de tafel te zitten en te zien waar we elkaar kunnen versterken.’

Investeert de Vlaamse beweging genoeg in politieke contacten, lobbywerk?

‘Ook dat is bezig. Er zijn opnieuw contacten met bijvoorbeeld de Vlaamse regering en de V-partijen, maar gestructureerd zijn die niet. Dat moet opnieuw opgestart worden. Mijn voorwoord voor het zangfeestprogramma was al geschreven. Dat komt hierop neer. Binnen de Vlaamse beweging zijn er diverse meningen en politieke overtuigingen. Het komt erop neer om onze energie niet te verspillen in het bestrijden van elkaar om die verschillen in maatschappelijke visie. We hebben als Vlaamse beweging een verpletterende verantwoordelijkheid om de uitzichtloosheid van de politieke structuur van dit land politiek relevant te houden. Om de Vlaamse onafhankelijkheid op de politiek agenda te zetten. Zodat we daarna ons eindelijk met de relevante maatschappelijke problemen kunnen bezighouden.’

De Vlaamse beweging is politiek in twee kampen verdeeld, N-VA en Vlaams Belang en dat verdeelt de Vlaamse Beweging. Dat is toch hét grote probleem?

‘Dat is zo. En dat houdt anderen weg. Een Vlaamsgezinde CD&V’er loopt daarvan weg, maar we hebben die hard nodig. Zet die tweedracht, die broedertwist opzij om ons doel te bereiken en dan, in die nieuwe democratie, kan ieder zichzelf zijn.’

Zangfeest: zingen in suites

Waren er ook nieuwigheden in het programma van het Zangfeest?

‘Er zijn een drietal nieuwigheden die ik graag zou vermelden. Er zijn een zestal suites geschreven. Die bundelen telkens vier liederen samen in een suite aan elkaar. Vroeger was er na elke lied een onderbreking applaus, volgend lied. Nu willen we dat in één dynamiek doen. In samenzang, dat verandert niet. Ten tweede worden die suites elke keer ingeleid door een kinderkoor, ondersteund door Amaryllis Temmerman, die liederen zingen uit ons programma Zingen met Breughel oude liedjes voor jonge kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen die liederen zullen kennen en die kunnen ook meegezongen worden door het publiek. Ten derde hadden we deze keer een zeer groot scherm voorzien waarop live video van het Zangfeest te zien is, naast opgenomen beelden. We hebben drie camera’s op het zangfeest om op het scherm alles goed in beeld te brengen. Het geheel wordt ook opgenomen, daar kunnen we naar promotie toe dan kleine filmpjes uithalen. Het Zangfeest stapt de 21ste eeuw binnen. (lacht).’

Maar de inhoud, de liederen de ingrediënten liggen vast.

‘Daar blijven de traditionele liederen en ingrediënten aanwezig. De dansers, de jeugdkapellen. Als je oppert om daar iets van af te schaffen is het oorlog. Maar goed, het is ook niet de bedoeling om te breken met de tradities.’

Er mag wel eens een nieuw liedrepertoire aangeboord worden. Er worden vandaag ook fijne liedjes in het Nederlands gemaakt, toch?

‘Zeker. We zoeken altijd een balans tussen oud en nieuw. Respect voor het verleden, met aandacht voor de toekomst. Dat evenwicht wordt bepaald door wie er allemaal mee bezig is, de raad van bestuur, de algemene vergadering, maar ook het publiek reageert soms. En tegenwoordig zie je ook reacties op sociale media. Vooraf op het programma en na het Zangfeest lees je daar ook reacties. We houden rekening met ons publiek in de keuzes die we maken.’