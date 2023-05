Vanaf welk percentage worden belastingen eigenlijk diefstal?

Binnenkort mag iedereen zijn jaarlijkse belastingaangifte weer doen. En in het land met één van de hoogste belastingen ter wereld is dat geen moment om te vieren. In 2021 werkte de gemiddelde Vlaming tot 16 juli voor de overheid. De vraag dringt zich dan ook op: vanaf welk moment wordt belasting diefstal? Belastingen worden geheven met als doel het verbeteren van de leefbaarheid van een land. Dit door de aanleg van infrastructuur, het ondersteunen van het leger, de zorg, de…

Binnenkort mag iedereen zijn jaarlijkse belastingaangifte weer doen. En in het land met één van de hoogste belastingen ter wereld is dat geen moment om te vieren. In 2021 werkte de gemiddelde Vlaming tot 16 juli voor de overheid. De vraag dringt zich dan ook op: vanaf welk moment wordt belasting diefstal?

Belastingen worden geheven met als doel het verbeteren van de leefbaarheid van een land. Dit door de aanleg van infrastructuur, het ondersteunen van het leger, de zorg, de politie en het onderwijs en natuurlijk een bepaalde mate van sociale zekerheid garanderen. Deze kerntaken kunnen echter worden uitgevoerd met lagere belastingen, zo bewijzen landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken.

Hoeveel keer kan dezelfde euro belast worden?

Een eenvoudig voorbeeld uit de praktijk leert dat mensen vaak meer dan de helft van hun inkomen moeten afstaan aan de belastingdienst. Neem nu als voorbeeld een eenpersoons huishouden zonder kinderen of andere aftrekposten met een loon van 50.000 euro bruto. Om dit loon uit te kunnen keren betaalt de werkgever een RSZ-heffing van 25 procent. Dit is gelijk aan 12.500 euro. Vervolgens betaalt ook de werknemer 13,07 procent RSZ, wat uiteindelijk meer dan 6.500 euro aan de belastingaanslag toevoegt.

Hierna komt men in de personenbelasting terecht en over dit bedrag betaalt men dan ook nog gemeentebelasting. Gezamenlijk zorgen de personen- en gemeentebelasting voor 15.168,32 euro aan extra belastingen. De totale belastingaanslag bedraagt dan ondertussen 34.203,32 euro. De werkgever heeft loonkosten van 62.500 euro en hiervoor krijgt de werknemer 2358,06 euro per maand op zijn rekening gestort. Meer dan 54 procent van de loonkosten verdwijnen in de zak van de overheid.

Nog meer belasting

Hier houdt het helaas nog niet op, want zodra je geld wilt sparen door een obligatie te kopen betaal je een beurstaks op de aankoop en een beurstaks op de verkoop van deze obligatie. Daarnaast betaal je óók nog roerende voorheffing ter waarde van 30 procent op de rente die je op de obligatie ontvangt. Zodra je een winkel binnenstapt om met het schamele overgebleven rendement een geschenkje voor je geliefde te kopen betaal je 21 procent BTW. En als je dan vervolgens met de auto naar je geliefde rijdt, betaal je wegenbelasting, accijns op de benzine en BTW over zowel de benzine als de accijns. Men betaalt dus belasting over belasting!

Iets later in het leven krijgt men misschien wel kinderen. Nu de woningprijzen erg hoog zijn en de rente ook sterk is gestegen wil je natuurlijk je inmiddels opgegroeide zoon of dochter steunen bij het kopen van een huis. Als je dit wilt doen betaal je schenkbelasting. Is je zoon of dochter er in geslaagd om met dit geld een huis te kopen, zullen zij registratiebelasting moeten betalen om de woning op hun naam te mogen zetten. Dit alles om vervolgens ieder jaar een onroerende voorheffing te moeten betalen. Ook zal men jaarlijks post van de provincie ontvangen die de provinciebelasting komt innen. Het gaat zo ver dat zelfs als je dood bent je in dit land nog belasting moet betalen. Een uitvaartdienst is namelijk onderhevig aan BTW en natuurlijk is ook de erfenis niet belastingvrij.

Wat krijgen we er voor terug?

Men zou een extreem hoge kwaliteit van de openbare diensten mogen verwachten aangezien de belastingen buitensporige proporties hebben aangenomen. Dit blijkt alleen niet het geval. Zo heeft het leger nauwelijks geld te besteden, zijn de prijzen van een treinticket zeer hoog ondanks de gigantische subsidies die de NMBS jaarlijks ontvangt en zijn de pensioenen als percentage van het laatstverdiende inkomen aanzienlijk lager dan in landen als Nederland, Denemarken en Oostenrijk. Ook is de staatsschuld in deze landen substantieel lager dan in België. Met andere woorden: hoge belastingen en matige diensten zijn hier de norm.

Ondertussen is het begrotingstekort gestabiliseerd op ongeveer 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In goed functionerende landen komt een begrotingstekort van om en nabij de 5 procent alleen tijdens zware economische crisissen voor. De federale regering heeft met fiscaal non-beleid ons land de slechtste begroting van Europa bezorgd. Het wegwerken van een begrotingstekort van 5 procent wordt dan ook een immense klus. Verschillende partijen zullen de belastingen waarschijnlijk naar nog hogere recordniveaus willen brengen om de begroting enigszins in het gareel te krijgen. Al dan niet met verschillende ‘groene taksen’ als excuus. Ondertussen betalen de gewone man en vrouw de rekening, en komt de economie in steeds grotere ademnood.

Tijd voor hervorming

Belasting wordt diefstal als datgene wat men ervoor terugkrijgt op geen enkele manier meer in verhouding staat tot de hoeveelheid belasting die men betaalt. Met loonbelastingtarieven van boven de 50 procent, een hoge BTW van 21 procent en allerlei andere belastingen mag men absoluut constateren dat de belastingen op geen enkele manier meer in verhouding staat tot wat men ervoor terugkrijgt.

Het is tijd voor een grootschalig fiscale hervorming, een hervorming die werken weer lonend maakt en gebaseerd is op een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Een fiscale hervorming die de economie ondersteunt in plaats van Vlaanderen als wingewest uit te buiten is niets meer dan een redelijk eis die iedere partij die in het belang van haar kiezers opereert zou moeten ondersteunen. Alleen zo kan een nog grotere belastinghel worden voorkomen.