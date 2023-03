Bescherm kinderen tegen transgenderactivisme

De laatste jaren krijgen de slechte invloeden van het postmodernisme een steeds sterkere greep op onze maatschappij. Het idee dat er een objectieve waarheid bestaat is in het postmoderne brein een anachronisme geworden. Deze invloeden hebben geleid tot de situatie waarbij je op Facebook een oneindig aantal genders kan aanduiden, omgebouwde mannen vrouwengevangenissen onveilig maken en kinderen puberteitsblokkers toegediend krijgen. Gevoel. Dat is het element dat de basis vormt van de transgenderbeweging. Het maakt niet langer uit wie of wat…

De laatste jaren krijgen de slechte invloeden van het postmodernisme een steeds sterkere greep op onze maatschappij. Het idee dat er een objectieve waarheid bestaat is in het postmoderne brein een anachronisme geworden. Deze invloeden hebben geleid tot de situatie waarbij je op Facebook een oneindig aantal genders kan aanduiden, omgebouwde mannen vrouwengevangenissen onveilig maken en kinderen puberteitsblokkers toegediend krijgen.

Gevoel. Dat is het element dat de basis vormt van de transgenderbeweging. Het maakt niet langer uit wie of wat je bent. Zolang je, diep vanbinnen, voelt dat je een ander geslacht hebt, dan is dat zo en mag niemand hier nog aan twijfelen. Dit is een uiterst kwalijke houding. Stel je maar eens voor dat je jezelf een mislukkeling, een loser of een ander zwakzinnig wezen voelt, ben je dat dan ook? Of heb je gewoon nood aan een paar bemoedigende woorden van een goede therapeut?

Waarheid is niet fluïde

De gevolgen van een transitie zijn namelijk niet gering, want wat gebeurt er nu precies? In het geval van de man verwijdert men de gezonde geslachtsorganen en boort/snijdt men een holte tussen de urineblaas en de anus waar de vagina, gemaakt van penishuid en balzak, gecreëerd zal worden. Bij een transitie van vrouw naar man amputeert men eerst de gezonde borsten. Vervolgens kan de patiënt kiezen voor een iets vergrote clitoris als micropenis of het laten wegsnijden van huid op onderarm en/of bovenbeen die dan vervolgens tot een neppenis wordt gerold.

Deze ingrijpende operatie die het gezonde lichamen vernietigt, maakt van mannen geen vrouwen en vice versa. Iedere cel in het lichaam van de betreffende persoon is nog steeds mannelijk of vrouwelijk. Men verliest slechts de uiterlijke kenmerken van een man of vrouw. Iedere cel in een mannenlichaam heeft één X chromosoom en één Y chromosoom met uitzondering van de spermacellen. En iedere cel in het lichaam van een vrouw heeft twee X chromosomen. Dat feit blijft overeind, zowel voor als na de operatie.

De medische wetenschap kan een vrouw er uit laten zien als een man, toch zal ze er nooit één zijn. Het is als een goed uitgevoerde botox behandeling, men kan laten uitschijnen dat men jonger is maar de onomstotelijke waarheid is dat men geen dag jonger is geworden. Hetzelfde geldt voor geslachtsverandering, je kan jezelf voordoen als een man of vrouw maar je wordt er geen procent mannelijker of vrouwelijker van. De biologische waarheid is namelijk niet fluïde.

Kinderen groeien er overheen

Cijfers zijn lastig te vinden omdat deze tak van de wetenschap, net zoals de klimaatwetenschap, doorspekt is met activisme waarbij de uitkomst van het onderzoek al vast moet staan voor het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt. Toch zijn er verschillende goede studies gedaan en daaruit blijkt dat 60 tot 90 procent van de minderjarigen die zich als transgender identificeren niet langer in transitie willen tegen de tijd dat ze volwassen zijn.

De puberteitsremmers die men aan deze kwetsbare kinderen geeft, zouden volledig omkeerbaar zijn. Maar dat blijkt niet te kloppen. De stevigheid van de botten heeft er ernstig onder te lijden en bovendien wordt de gezonde ontwikkeling van de geslachtsorganen stopgezet waardoor, op de lange termijn, onherstelbare schade optreedt. De geslachtsorganen kunnen immers niet groeien tot een volwassen lengte.

Feiten puberteitsblokkers

Het argument dat vervolgens vaak wordt ingezet om het gebruik van hormoonblokkers te vergoelijken is dat de kwetsbare groep statistisch veel vaker zelfmoord zal plegen als ze niet worden behandeld. Hier maakt men een denkfout. Op zich klopt het dat mensen die zichzelf identificeren als transgender vaker zelfmoord plegen. Maar de fout die men maakt is dat men vergeet dat deze personen bijzonder vaak lijden aan eetstoornissen, depressies en autisme spectrum stoornissen. Al deze stoornissen vergroten afzonderlijk de kans dat iemand ooit zelfmoord zal plegen of een poging zal ondernemen. Ook ondersteunt het de hypothese dat andere problemen de grondoorzaak van de genderdysforie vormen.

Professor Michael Biggs van de universiteit van Oxford kwam dan ook tot de volgende conclusie: ‘Er bestaat geen statistisch significant verschil is in het psychosociaal functioneren tussen de groep die wel puberteitsblokkers ontving en degene die de puberteitsblokkers niet kreeg. Er zijn aanwijzingen dat de kinderen die de puberteitsblokkers kregen na 1 jaar vaker aan zelfkastijding deden dan de groep die de puberteitsblokkers niet kregen. Bovendien werden er bij meisjes vaker gedrags- en sociale stoornissen vastgesteld en waren ze vaker ontevreden over hun lichaam. Puberteitsblokkers zouden genderdysforie dus verergeren.’

We zijn in de betreurenswaardige situatie terecht gekomen dat men onder de 16 geen tatoeages mag laten zetten maar wel hormoonblokkers mag toedienen die ontworpen waren als kankermedicijn en ook worden gebruikt om verkrachters chemisch te castreren.

Kinderen zitten niet in verkeerd lichaam

Kinderen zijn beïnvloedbare wezens die je alles kan wijsmaken. Daarom hebben we tradities zoals Sinterklaas en Zwarte Piet, de paashaas, de kerstman of de tandenfee. De fantasie van kinderen is eindeloos. De ene dag wil een jongetje piraat zijn, de andere dag brandweerman en een week later astronaut. Voor meisjes geldt exact hetzelfde. In de kinderwereld zijn geen grenzen, men vertoont dan ook gedrag dat vrij en speels is en nooit beperkt door enige realiteitszin.

Nog niet zo lang geleden was het een algemeen aanvaarde waarheid dat je de woorden uit een kindermond altijd met een korreltje zout moet nemen. Als een jongetje vandaag met carnaval een meisje wil spelen of zegt dat roze zijn lievelingskleur is, wordt dat al te snel als een signaal opgevat dat het kind ‘in een verkeerd lichaam zit’. De term alleen al is absurd, geen enkel kind zit in een verkeerd lichaam. Het ombouwen van kinderen naar het andere geslacht is onze hedendaagse heksenverbranding, het is gebaseerd op waanbeelden die alleen bestaan zolang men er vurig in gelooft dat het bestaat. Transkinderen zijn als vegetarische katten, men roept dat het natuurlijk is maar ondertussen weet iedereen wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor deze perverse beslissing.

Conservatieven willen kinderen beschermen

Laat één ding duidelijk zijn, conservatieven hebben niets tegen homo’s, lesbiennes of transgenders. Conservatieven vinden persoonlijke vrijheid namelijk één van de belangrijkste fundamenten van een samenleving. Men zou slechts twee simpele zaken gewaarborgd willen zien in de publieke ruimte.

Als eerste zouden ze graag willen dat kinderen niet geïndoctrineerd worden met denkbeelden die hoogstpersoonlijk zijn en de ouders niet onderschrijven. Het vieren van seksualiteit of geaardheid is niet iets wat thuishoort op een school waar kinderen horen te leren hoe ze moeten lezen, schrijven en rekenen. Zaken die men volgens verschillende internationale onderzoeken steeds slechter beheerst. Laat kinderen gewoon goed onderwijs genieten zonder invloed van linkse of rechtse activisten.