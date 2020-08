Brussels gerecht weigert uitlevering voormalige Catalaanse minister Puig

Terwijl de vlucht van Juan Carlos nog nazindert in Spanje, krijgt het Spaans gerecht de zoveelste tegenslag te verwerken in zijn zoektocht om Catalaanse politici uitgeleverd te krijgen in de zaak rond het onafhankelijkheidsreferendum. De Brusselse raadkamer oordeelt nu in het voordeel van voormalig Catalaans minister van Cultuur Lluís Puig (Junts per Catalunya, de partij van Puigdemont). Na bijna drie jaar ballingschap in België oordeelt het gerecht dat hij niet uitgeleverd mag worden aan Spanje.

Spaans Hooggerechtshof niet bevoegd

Al sinds het begin van de vervolging van de Catalaanse politici in het najaar van 2017, houdt hun verdediging vol dat het Spaans Hooggerechtshof in Madrid niet de bevoegde rechtbank is om hen te berechten, zowel qua territoriale als inhoudelijke jurisprudentie. Het Brusselse hof volgt die redenering en verklaart het Europees Aanhoudingsbevel (EAB) tegen Lluís Puig –het derde al– onuitvoerbaar. Spanje zoekt hem wegens ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld in het kader van het onafhankelijkheidsreferendum.

De uitspraak kan gevolgen krijgen in Straatsburg. De Catalanen argumenteren immers voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er geen eerlijk proces plaatsvond. De Catalaanse verdediging is van mening dat een gewone rechtbank hen moest berechten. In het najaar van 2017 plaatste Madrid Catalonië, door de toepassing van het beruchte grondwetsartikel 155, onder rechtstreekse bevoegdheid van de centrale regering en ontbond het Catalaanse parlement. Toen het Spaans gerecht de Catalaanse politici hierna wou vervolgen, had dat — volgens de Spaanse wet aldus de verdediging — door een gewone rechtbank moeten gebeuren. Vele beschuldigden waren immers geen minister noch parlementslid meer.

Ten tweede betwist de verdediging de territoriale bevoegdheid van het Hooggerechtshof in Madrid. Indien een hof hen had moeten vervolgen, dan moest dat een rechtbank in Catalonië zijn. (Het Spaans gerecht heeft ook daar een hooggerechtshof). De Catalaanse verdediging trekt de lijn door en vraagt de ongeldigheid van de hele zaak, ook de veroordelingen, bij het Hooggerechtshof in Madrid.

‘Schertsproces’

Op een persconferentie in Brussel vraagt ex-minister Lluís Puig de vrijlating van alle Catalaanse politieke gevangenen. Aan de Spaanse regering vraagt hij ‘gezien ze ervan uitgaan dat het parket van hen afhing, een volledige amnestie toe te passen. Het Hooggerechtshof moet het proces ook ongeldig verklaren, aangezien het beschamend is ten opzichte van het Europees gerecht.’

Ook Carles Puigdemont reageerde onmiddellijk op Twitter. Hij feliciteerde Puig en verheugt zich dat het Belgisch gerecht hen volgt, ‘net als de Werkgroep Willekeurige Opsluiting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties’. De huidige Catalaanse minister-president, Quim Torra, noemt het hele proces over het referendum dan weer een ‘schertsproces‘. Als Catalaans minister-president eist ook hij dat het proces ongeldig wordt verklaard, alle gevangenen worden vrijgelaten, de ballingen kunnen terugkeren en dat alle vervolgde Catalaanse independentisten amnestie krijgen.

De zaak is daarmee nog niet afgesloten. Het Belgisch parket, dat optreedt voor Spanje, kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer.