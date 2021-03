Caroline Désir, de PS-politica die Vandenbroucke tegenspreekt

Eén van de meer opmerkelijke beelden van afgelopen week is de gezamenlijke verschijning van de onderwijsministers van de drie gemeenschappen. Ze pleitten gezamenlijk voor het openhouden van de scholen middels een onderling onderhandeld covidactieplan. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is er zo niet alleen in geslaagd om minister van Onderwijs van de Duitstalige gemeenschap Lydia Klinkenberg naast zich te laten plaatsnemen. Ook PS-talent Caroline Désir trad zonder veel scrupules aan naast Vlaams nationalist Weyts. Maar wie is Caroline Désir, de…

Eén van de meer opmerkelijke beelden van afgelopen week is de gezamenlijke verschijning van de onderwijsministers van de drie gemeenschappen. Ze pleitten gezamenlijk voor het openhouden van de scholen middels een onderling onderhandeld covidactieplan. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is er zo niet alleen in geslaagd om minister van Onderwijs van de Duitstalige gemeenschap Lydia Klinkenberg naast zich te laten plaatsnemen. Ook PS-talent Caroline Désir trad zonder veel scrupules aan naast Vlaams nationalist Weyts. Maar wie is Caroline Désir, de Brusselse socialiste die Frank Vandenbroucke durft tegen te spreken, als het moet zelfs samen met N-VA?

Hardwerkend en strategisch

Caroline Désir werd in 1976 geboren als kleindochter van RTBF-journalist en FDF-burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Désir. Zij studeerde rechten aan de ULB. Begin jaren 2000 werkte ze op het kabinet van Charles Picqué. Vanaf 2006 zetelt zij in de gemeenteraad van de zeer francofiele Brusselse gemeente Elsene. Daar wordt zij overschaduwd door de macht van haar partijgenoot, burgemeester Willy Decourty. Deze maakt het haar niet makkelijk. Decourty is immers een van origine Waalse PS-krokodil die niet gediend is met een jong gezicht die door de partij in ‘zijn’ Elsene is gedropt. Toch weet zij zich op te werken in de Franstalig-Brusselse politiek. In 2009 wordt zij Brussels parlementslid. In 2013 wordt zij schepen van Mobiliteit en Onderwijs in Elsene. In 2019 tenslotte wordt zij met 11.421 voorkeurstemmen aangeduid tot minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap. Bekend is zij dan nog niet. Ook niet in Franstalig België.

Voormalige politieke collega’s omschrijven Désir als een hardwerkende, maar zeer strategisch denkende politica. Aangenaam in de omgang, maar zeer zakelijk in politieke beslissingen. Dat komt van pas. In Elsene moet Désir als schepen namelijk vaak onderhandelen met de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Die heeft twee uiterst succesvolle buslijnen door Elsene lopen. Buslijnen die de succesvolle uitgaans- en studentengemeente Elsene verbinden met het Brusselse stadscentrum. Daarbij moet Désir rekening houden met de historische koppigheid van haar gemeentebestuur als het op bemoeienissen van hogere Brusselse instanties aankomt. Elsene beschouwt zichzelf immers niet zomaar als een van de 19 Brusselse gemeenten, maar als Elsene.

Vaccineer leerkrachten prioritair

Als minister van Onderwijs plaatst zij zich samen met haar Vlaamse en Duitstalige collega’s Weyts en Klinkenberg tegenover federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Wanneer die laatste vorige week claimde dat de covidbesmettingscijfers stijgen in de scholen, antwoordde Désir geïrriteerd dat het dan misschien stilaan tijd wordt om de leerkrachten prioritair te vaccineren. Désir weigert ook al geruime tijd — net als Weyts — om de scholen te sluiten bij een beetje stijgende cijfers. Unisono klonk het bij de drie excellenties ook dat een derde week paasvakantie geen goed idee is.

Dat de drie ministers van Onderwijs gezamenlijk hetzelfde standpunt verdedigen is één zaak. Dat zij het daarbij gezamenlijk opnemen tegen Vandenbroucke — die de vaccinatie van de leerkrachten pas vanaf midden mei ziet — een andere. De voorbije weken werd door N-VA en PS achter de schermen samengewerkt om tot een gemeenschappelijke positie te bekomen. Daarbij hebben Ben Weyts en Jan Jambon een belangrijke rol gespeeld.

N-VA slaagt er zo in om de PS mee te krijgen in een discours dat ingaat tegen Frank Vandenbroucke. Dit terwijl andere partijen uit de Vivaldimeerderheid om aandacht van de N-VA hengelen. Dat is in deze donkere tijden wat heet een politiek feit. Zeker als N-VA er dan voor kiest om naar de hand te dingen van de kleindochter van een bekend Brussels FDF-boegbeeld. ‘Mijn grootvader zou het niet op prijs hebben gesteld als ik in het FDF had gezeten, hij was een beetje een rebel,’ zei Désir afgelopen zomer in de krant La Libre Belgique.