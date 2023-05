Comeback Trump op CNN draait uit op grote Trumpshow

De nieuwe CEO van CNN maakte een bocht over het al dan niet toelaten van Donald Trump op het netwerk. Want waar voormalig CEO Jeff Zucker weigerde Trump ooit nog uit te nodigen voor een programma op CNN is de nieuwe topman Chris Light een andere mening toegedaan. Wellicht hebben de slechte kijkcijfers meegespeeld in de beslissing Trump opnieuw zendtijd te geven. Enkele dagen geleden was het dan zover. Trump was opnieuw te gast voor een uitgebreid CNN interview. Eentje…

De nieuwe CEO van CNN maakte een bocht over het al dan niet toelaten van Donald Trump op het netwerk. Want waar voormalig CEO Jeff Zucker weigerde Trump ooit nog uit te nodigen voor een programma op CNN is de nieuwe topman Chris Light een andere mening toegedaan. Wellicht hebben de slechte kijkcijfers meegespeeld in de beslissing Trump opnieuw zendtijd te geven. Enkele dagen geleden was het dan zover. Trump was opnieuw te gast voor een uitgebreid CNN interview. Eentje dat ongetwijfeld nog lang zal blijven nazinderen.

Waar de strekking van de antwoorden in het inmiddels alom bekende Townhall interview vooraf voorspelbaar waren, gold dit minder voor de nasmaak die het interview zou achterlaten. Zou CNN journalist Kaitlan Collins in staat zijn hem daadwerkelijk het vuur aan de schenen te leggen? Of zou Trump om alle kritische vragen van Collins heen dribbelen? Het werd het laatste. Steeds opnieuw koos Collins ervoor om ‘Democratische’ vragen te stellen aan de Republikeinse presidentskandidaat. Hiermee creëerde ze een situatie waar Trump uitstekend in gedijt.

Zwakte wordt kracht

Wat waren die ‘Democratische’ vragen dan? Het waren vragen over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, de verkiezingen van 2020 en het recente proces van E. Jean Caroll tegen Donald Trump waarin ze hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in een kleedhokje. Als we in de acht jaar dat we Trump ondertussen kennen één ding zouden moeten hebben geleerd is dat hij van een zwakte een kracht weet te maken.

Dat werd al duidelijk in 2016. Toen beschuldigde CNN host Anderson Cooper tijdens de verkiezingscampagne Trump ervan dat hij gebruik zou hebben gemaakt van speciale regelingen in het Amerikaanse belastingrecht waardoor hij minder belasting moest betalen. Op zichzelf een argument waarmee je het de tegenstander behoorlijk lastig zou kunnen maken. Maar Trump bleek geen ‘gewone’ kandidaat, want hij gaf het direct toe! En vervolgens draaide hij de beschuldiging om met de woorden: ‘Ja, natuurlijk heb ik er gebruik van gemaakt. Net zoals al haar (Clinton, nvdr) donateurs. Haar donateurs maken gebruik van de afschrijvingsregeling. Veel van mijn afschrijving was depreciatie en andere zaken die Clinton als senator allemaal toestond. Ze zal het ook altijd blijven toestaan omdat de mensen van wie ze al het geld krijgt deze provisies willen.’

Collins had dus kunnen weten dat Trump niet voor één gat gevangen zit en zichzelf niet snel in een hoek laat zetten.

Opmerkelijke momenten

Als je de meest opmerkelijke momenten uit het debat achter elkaar zet wordt al snel duidelijk dat Trump opnieuw dezelfde tactiek toepaste. Tijdens een vraag over 6 januari waarmee Collins Trump beschuldigde van laat ingrijpen haalde Trump een papier uit zijn binnenzak met zijn beroemd/beruchte Tweets om zijn gelijk te bewijzen. Collins beschuldigde Trump er namelijk van pas 3 uur na de Capitool-bestorming te hebben ingegrepen. Dat was enigszins overdreven. Het bleek namelijk anderhalf uur te zijn geweest. Daar kan je nog steeds van zeggen dat het ook erg lang is maar dat deed er al niet meer toe. Trump had zijn gelijk gehaald en daarmee de toon voor het verdere verloop van het debat gezet.

Comedian Trump

Toen Collins Trump vroeg wat hij zou zeggen tegen burgers die niet meer op hem willen stemmen vanwege de rechtszaak over seksueel misbruik tegen hem antwoordde hij: ‘Dat zijn er niet zoveel, want mijn cijfers in de peilingen zijn zojuist openbaar gemaakt en ze zijn gestegen.’ Dit alles onder luid gejoel en geklap van het publiek dat zo een aanzienlijke invloed uitoefende op het interview.

Vervolgens stak Trump van wal met een verhaal dat de rechtszaak kort zou moeten samenvatten. Hierin maakte hij op een eerder grappige manier de beschuldigingen compleet belachelijk. Eerst verwoordt hij het verhaal van E. Jean Caroll om er vervolgens direct zelf commentaar bij te geven. ‘Het gebeurde 22 of 23 jaar geleden. Ik ontmoette haar bij de voordeur van Bergdorf Goodman (een Amerikaans warenhuis, nvdr.), ik voelde me onmiddellijk tot haar aangetrokken, zij voelde zich meteen tot mij aangetrokken. We wandelden door een drukke mensenmassa richting een kleedkamer direct naast de kassa. Vervolgens ontdekt ze dat er sloten op deur zitten maar toch wist ze er één te vinden die open was. Wat voor vrouw ontmoet iemand waarna ze binnen enkele minuten samen met die persoon ‘hanky-panky’ in de kleedkamers speelt? Ik weet niet of ze destijds getrouwd was maar als het zou zijn heb ik medelijden met jou John Johnson (man van E. Jean Caroll, nvdr). Dit alles tot grote hilariteit van het publiek.

Daarna kwam Trump nog kort terug op de zaak door te zeggen dat hij niets heeft gedaan met de woorden: ‘I have no idea who the hell she is!’. Hiermee was de zaak definitief afgedaan.

Onrust bij CNN

Na de grote Trumpshow ontstond bij CNN enige onrust. Enerzijds hebben ze hoge kijkcijfers behaald maar aan de andere kant distantiëren verschillende prominente CNN medewerkers zich van de keuze van de zender om Trump toch een podium te geven. Hoe dit afloopt is afwachten, maar één ding is zeker. Trump was de winnaar van het Townhall interview.