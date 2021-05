‘Coronapas gaat niet om privileges, maar om rechten teruggeven.’

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) noemt zich een voorstander van een vaccinatiepaspoort om tegen Covid-19 gevaccineerden meer ‘vrijheden’ te geven. Hoewel het om een persoonlijk standpunt van Vervoort gaat, zegt de voorzitter van de Brusselse PS, Ahmed Laaouej, dat het onderwerp alleszins debat verdient. ‘De laagste sociale klassen zijn in Brussel het grootste slachtoffer van corona geweest. Zij verdienen solidariteit,’ zegt Laaouej – tevens fractievoorzitter van de PS in het federaal parlement. Voor binnenlands gebruik ‘We kunnen niet kan wachten…

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) noemt zich een voorstander van een vaccinatiepaspoort om tegen Covid-19 gevaccineerden meer ‘vrijheden’ te geven. Hoewel het om een persoonlijk standpunt van Vervoort gaat, zegt de voorzitter van de Brusselse PS, Ahmed Laaouej, dat het onderwerp alleszins debat verdient.

‘De laagste sociale klassen zijn in Brussel het grootste slachtoffer van corona geweest. Zij verdienen solidariteit,’ zegt Laaouej – tevens fractievoorzitter van de PS in het federaal parlement.

Voor binnenlands gebruik

‘We kunnen niet kan wachten om opnieuw te openen tot de sceptici (over vaccinatie tegen Covid-19, red.) overtuigd zijn,’ zei Rudi Vervoort afgelopen zondag op de Franstalige commerciële zender RTL. Daarom is hij naar eigen zeggen het idee van een vaccinatiepaspoort voor binnenlands gebruik genegen. In Denemarken wordt zo’n systeem al gebruikt om gevaccineerden te laten fitnessen, naar de kapper of op restaurant te laten gaan.

‘Eens iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, vind ik het legitiem om zo’n systeem te introduceren,’ vertelde Vervoort verder op RTL. Voor hem gaat het om een systeem op Belgisch niveau, in overeenstemming met het vaccinatiepaspoort dat momenteel op Europees niveau wordt voorbereid. Een vaccinatiepaspoort beperkt zich ook niet alleen tot gevaccineerden, maar kan ook bepaalde ‘vrijheden’ toekennen aan mensen die corona hebben gehad, of zich hebben laten testen.

Persoonlijk of ministerieel standpunt?

Gevraagd naar een toelichting, zegt Zeynep Balci, de woordvoerder van Vervoort, dat het om een persoonlijk standpunt gaat, en niet om een standpunt dat gedeeld wordt door de Brusselse regering. ‘Rudi Vervoort sprak op RTL in eigen naam. We weten niet of we dit op de Brusselse ministerraad gaan voorleggen,’ aldus Balci.

Een ander geluid horen we echter bij Ahmed Laaouej. Laaouej is burgemeester van Koekelberg, voorzitter van de Brusselse PS en fractievoorzitter van zijn partij in het federaal parlement: ‘Rudi Vervoort verdedigt zijn standpunt als minister-president. Dat standpunt verdient alleszins debat, zeg ik als voorzitter van de PS in Brussel. De Brusselaars, en dan vooral de lagere klassen, zijn de grootste slachtoffers van de coronacrisis. Het zou van solidariteit getuigen om de crisis niet langer te laten duren door vaccinatietwijfel.’

Polio

Gevraagd naar mogelijke discriminatie van niet-gevaccineerden die zou ontstaan bij mensen zonder coronapaspoort – die dus flink wat dingen niet zullen kunnen doen, antwoordt Laaouej: ‘Het gaat niet om privileges voor gevaccineerden, maar om mensen rechten teruggeven die hen ontnomen zijn.’

‘Ik heb in mijn gemeente Koekelberg regelmatig te maken met mensen die hun kinderen een poliovaccin weigeren. Dat kan zware consequenties hebben voor het kind,’ zo verklaart Laaouej zijn kritische houding ten opzichte van vaccintwijfel.