CPAC maakt het proces van socialisme en impeachment

Het is weer eind februari, de maand waarin iedereen uitkijkt naar het einde van de donkere dagen. In conservatief Amerika is het de periode waarin men verzamelen blaast in de buurt van Washington DC voor de Conservative Political Action Conference (CPAC). Die van dit jaar is de grootste CPAC ooit, men verwacht makkelijk meer dan 20 000 mensen verspreid over drie dagen.

Ze brengt conservatieven van allerlei slag samen, sociaal-conservatieven, libertariërs, fiscaal-conservatieven,.… Ze startte in 1973 als een evenement met 500 deelnemers waar Ronald Reagan een nationaal platform vond en werd de leidende intellectuele beweging binnen de Republikeinse partij.

Socialisme en impeachment

De CPAC begint onder een goed gesternte voor de deelnemers. Hun tegenstanders, de Democraten, zijn hopeloos verdeeld tussen links-progressieve socialisten en gematigde links-liberalen. En de tevredenheidsscore (approval rating) van hun geliefde leider president Donald Trump, die op zaterdagnamiddag het evenement afsluit, staat op het hoogste punt van zijn presidentschap. Daarnaast is de president volledig versterkt uit de impeachmentprocedure gekomen, want hij mag dan voor altijd ‘impeached’ zijn, hij is ook voor altijd vrijgesproken.

De conferentie is zoals steeds een amalgaam van politieke toespraken en conservatieve thema’s gecombineerd met tips om campagne te voeren, maar dit jaar is er meer dan andere jaren een rode draad en die is ‘America versus socialism’ en ‘impeachment’. Deze thema’s zijn vanzelfsprekend gegeven het feit dat de Democraten naar links zijn opgeschoven en waar de leidende figuur in de voorverkiezingen een man is, senator Bernie Sanders, die zichzelf een democratische socialist noemt. Het gaat zelfs zo ver dat de senator uit Vermont zich genoodzaakt voelt om Fidel Castro te verdedigen. Ik kan u zeggen dat mijn Venezolaanse Uber-chauffeur weinig te maken wou hebben met ‘Bernie’. Haar stem gaat naar Trump.

Politieke sterren zijn op de afspraak

Het tweede thema dat ruime aandacht krijgt is het impeachmentverhaal. Verschillende sprekers, Republikeinse congresleden en senatoren, maar ook politieke commentatoren en conservatieve groepen komen aan het woord om de achtergrond en het verhaal van het Mueller-onderzoek en de impeachment uit te leggen aan de deelnemers. Conservatieve supporters van de president hebben namelijk sterk het gevoel dat men buiten de conservatieve media nergens de versie van de president terugvindt. Het zorgt er natuurlijk voor dat het hele verhaal nog eens goed uitgebeend wordt, met het voordeel dat men inmiddels de zaken in perspectief kan plaatsen.

De eerste grote spreker was vicepresident Mike Pence. Was het vorig jaar de eerste dag wat zoeken naar een grote naam, dan is dat dit jaar toch anders.

Mike Pence werd dankzij zijn toespraak recordhouder van zij die het meest gesproken hebben op de CPAC. Het was zijn veertiende keer en dat is één keer meer dan de grote held van conservatief Amerika: Ronald Reagan. Pence had ook toen hij lid was van het Huis van Afgevaardigden een rating of score van om en bij de 99%. (De CPAC wordt georganiseerd door de American Conservative Union en geeft een score aan congresleden gebaseerd op hun stemgedrag.)

Echt presidentieel materiaal

De vicepresident begon eerst met het publiek gerust te stellen over het coronavirus. Hij werd op woensdag aangeduid om het probleem in de Verenigde Staten aan te pakken. Voor de president politiek handig, want mocht het fout gaan, is het de schuld van Pence. Maar voor Pence is het natuurlijk wel de mogelijkheid om te bewijzen dat hij echt presidentieel materiaal is, want vergis u niet, in 2024 is Pence op de afspraak voor de Republikeinse voorverkiezingen voor het presidentschap.

De toespraak van Pence werd goed ontvangen en Pence slaagde er in om te overtuigen. En zij die uw dienaar goed kennen, weten dat ik geen grote fan van hem ben. Pence deed op de CPAC, maar ook in het Witte Huis, wat er van hem verwacht wordt: sociaal-conservatieven dicht bij het Witte Huis houden. Maar hij figureerde tijdens zijn toespraak verder als ideale aanvalshond tegen socialisme en de Democratische partij. De slogan ‘four more years’ galmde vaak door de zaal.

De Amerikaanse regering komt langs

Tijdens de drie dagen durende conferentie komt bijna de gehele regering langs, met als absolute ster, naast Trump zelf, diens oudste dochter (én presidentieel adviseur) Ivanka Trump. Maar verder ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, minister van Transport Elaine Chao en minister van Onderwijs Betsy DeVos.

De president zal de conferentie hoogstpersoonlijk afsluiten. Vorig jaar hield hij het meer dan twee uur vol, dit jaar werd er opnieuw twee uur uitgetrokken voor ‘The Donald’. De zaal kan zich alvast opladen.