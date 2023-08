Daar komt CBAM: de CO2-importheffing die alles nòg duurder maakt

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een CO2-importheffing die de EU wil invoeren in 2026. Deze nieuwe CO2-belasting kan onze koopkracht nog verder onder druk zetten. De definitieve vorm is nog onbekend. Maar de gevolgen voor de welvaart van ons continent zullen niet mals zijn. Sinds de Europese Unie (EU) een CO2-prijs heeft ingevoerd moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten extra betalen om CO2 te mogen uitstoten. Op het moment van schrijven is de prijs van één ton CO2…

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een CO2-importheffing die de EU wil invoeren in 2026. Deze nieuwe CO2-belasting kan onze koopkracht nog verder onder druk zetten. De definitieve vorm is nog onbekend. Maar de gevolgen voor de welvaart van ons continent zullen niet mals zijn.

Sinds de Europese Unie (EU) een CO2-prijs heeft ingevoerd moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten extra betalen om CO2 te mogen uitstoten. Op het moment van schrijven is de prijs van één ton CO2 binnen de EU ruim 93 euro. Dat wordt uiteraard verwerkt in de prijs van het uiteindelijke product waardoor alle belangrijke industriële producten zoals staal, kunstmest en waterstof duurder worden. Maar als je staal uit China importeert, geldt er geen CO2 heffing. Een stuk voordeliger dus! Het CBAM zou aan die praktijken een einde moeten maken, zodat ook Chinees staal onderworpen wordt aan een Europese CO2-heffing.

Wees welkom Chinese auto

Tot zover de theorie. De praktijk is zoals vaak iets weerbarstiger. Er zijn twee mogelijkheden om een grenstaks voor CO2 in te voeren. Optie 1 is een heffing op industriële basisproducten zoals staal, kunstmest, aluminium en waterstof. Alle afgewerkte producten zouden dan nog steeds zonder CO2 heffing naar de EU kunnen komen. Een Chinese auto zou op deze manier geen CO2-taks moeten betalen omdat het een afgewerkt product is.

Dat heeft een aantal vervelende gevolgen. Onze eigen industrie krijgt bijzonder veel last van zo’n heffing. Neem bijvoorbeeld de auto-industrie die bijzonder afhankelijk is van staal. De laatste jaren is de EU steeds meer staal gaan importeren. De auto-industrie produceert dan weer meer auto’s dan we in de EU nodig hebben, dus veel auto’s worden weer geëxporteerd.

De gevolgen van een CO2-importheffing op staal zijn dan ook aanzienlijk. Alle Europese exporteurs zullen hun kosten zien stijgen, en zo wordt het voor andere landen minder voordelig om afgewerkte producten zoals auto’s uit de EU te kopen. Als we die heffing invoeren zullen we meer auto’s uit het buitenland gaan importeren, want in het buitenland geldt de heffing niet. En we zullen minder producten gaan exporteren, want het is voor andere landen vanwege de CO2-heffing duur om hun producten hier te kopen. Onze Europese industrie krijgt op deze manier bijzonder zware klappen te verduren.

Nucleaire optie

Om te voorkomen dat we massaal afgewerkte producten van buiten de EU gaan importeren zou er ook gekozen kunnen worden voor optie 2. In deze versie van het CBAM wordt precies berekend wat de uitstoot van een bepaald product is geweest tijdens de productiecyclus. Alle geïmporteerde producten (van buiten de EU) zullen zo aanzienlijk duurder worden. Dit kan worden beschouwd als een traditionele importheffing.

Deze optie zou een gigantische berg bureaucratie met zich meebrengen en alle arbeid die nodig is om papierwerk op orde te brengen resulteert onvermijdelijk in verloren welvaart. En dat is nog niets vergeleken met de totale welvaartsreductie die deze nucleaire optie met zich mee zou brengen.

De EU zal door zulke importheffingen aanzienlijk minder importeren. Want die zullen er voor zorgen dat het voor bedrijven voordeliger is om de volledige productie binnen de EU te houden. Dat er meer geproduceerd zal worden binnen de EU neemt niet weg dat de productiekosten in de EU nog altijd aanzienlijk hoger zullen liggen dan in andere landen. Het is alleen maar voordeliger omdat de CO2-heffingen import nòg duurder zouden maken. Produceren binnen de EU is in dat geval de minst slechte optie. Wie de prijs ervoor zal betalen? Wij. De Europese consumenten.

Einde vrijhandel

Ook de gevolgen voor export zullen gigantisch zijn. Alle landen die geen CO2-heffingen kennen, zullen door de bijzonder hoge kosten zo weinig mogelijk uit de EU importeren. De productie binnen de EU zal dus enkel nog bestemd zijn voor consumenten binnen de EU.

Vrijhandel wordt in de tweede optie volledig opgegeven. Zo zondert de EU zichzelf af van het wereldwijde handelscircus. En zo zullen we niet langer kunnen profiteren van voordelige buitenlandse goederen. Ook zullen we aanzienlijk minder verdienen op onze export die voor andere landen erg duur wordt. Het resultaat van de nucleaire optie is een einde van de vrijhandel en daarmee ook een einde van de voordelen ervan.

Wat zal de EU kiezen?

Optie 1 is nadelig voor onze industrie omdat de productie zal verplaatsen naar landen buiten de EU. In optie 2 zullen we veel meer zelf gaan produceren tegen veel hogere kosten. Daarmee zou de koopkracht van gezinnen nog verder onder druk komen.

Een CO2-importheffing is hoe dan ook nadelig voor onze belangrijkste krachten op de het wereldtoneel; onze welvaart en onze vrijhandel. In 2026 zal het CBAM worden ingevoerd. Hoe die er precies uitkomt te zien is afwachten. Maar één ding is zeker: de kosten van de Europese Green Deal worden met de dag hoger.