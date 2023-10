De doorgeschoten technologiefetish

Ik zag nog niet zo lang geleden een documentaire over de superieure technologie van de Israëlische strijdkrachten. Een officier van de Israeli Defense Force (IDF) legde trots uit dat de grens met Gaza door de modernste detectie-technologie werd bewaakt. Een kat kon niet eens onopgemerkt tot aan de hekken komen: omgevingsdetectoren en trillingssensoren lieten meteen een alarm afgaan terwijl in een afgeschermde bunker 24 uur op 24 de camerabeelden door soldaten werden gemonitord. Het state of the art Iron Dome antirakettenschild…

Ik zag nog niet zo lang geleden een documentaire over de superieure technologie van de Israëlische strijdkrachten. Een officier van de Israeli Defense Force (IDF) legde trots uit dat de grens met Gaza door de modernste detectie-technologie werd bewaakt. Een kat kon niet eens onopgemerkt tot aan de hekken komen: omgevingsdetectoren en trillingssensoren lieten meteen een alarm afgaan terwijl in een afgeschermde bunker 24 uur op 24 de camerabeelden door soldaten werden gemonitord.

Het state of the art Iron Dome antirakettenschild ging ervoor zorgen dat geen enkele raket uit Gaza, de West Bank, Libanon of Syrië nog maar een morzel Israëlische grond kon vernietigen. Wat is er dan zo gruwelijk misgegaan met dat Israëlische verdedigingssysteem, kan je je afvragen.

Inlichtingendiensten

Israël beschikt met de Mossad ook over één van de meest gevreesde en best geïnformeerde inlichtingendiensten ter wereld. Kenneth Lasoen, expert in veiligheids- en inlichtingendiensten had het daar gisteren al over in dit artikel op Doorbraak. In Lasoens interpretatie was er een andere speler dan Hamas (Iran?) betrokken met evenveel technologische kennis als Israël om de Israëlische technologie te kunnen omzeilen.

Brussel hangt intussen vol met intelligente camera’s die kunnen opmerken dat er een gsm op de passagierszetel ligt, waarop meteen ook een boete wordt uitgeschreven, maar de geradicaliseerde jihadist Abdeslam Lassoued, kon onder het oog van al die camera’s rustig rondbrommen door Brussel op zijn scooter, met een AR 15 aanvalsgeweer in aanslag. Om zeker niet onopgemerkt te blijven had hij ook nog eens een fluo-hesje aangetrokken.

Technologie-kalf

De Tunesiër verbleef illegaal in het land en stond geseind bij de politie, maar ook hier moet de technologie hebben gefaald, want de man liep hier al twee jaar vrolijk rond en had blijkbaar zowaar een stamcafé in Molenbeek. Zijn we stilaan niet te ver doorgeschoten in het aanbidden van het gouden technologie-kalf? Is het vertrouwen in de technologische en wetenschappelijke (r)evolutie niet te ver doorgeschoten en leggen we niet te snel al onze eieren in één mandje?

Zie ook de oogkleppen bij de aanpak van de covid crisis. Wordt het niet de hoogste tijd om artificiële intelligentie opnieuw te vervangen door menselijke intelligentie? Een infiltrant had al rustig twee jaar dagelijks een muntthee kunnen drinken in dat Molenbeekse theehuis en zo’n Abdesalem Lassoued kunnen identificeren.

AI aan de toog

Vooralsnog kan artificiële intelligentie (AI) niet mee komen aan de toog hangen. Een informant had bijvoorbeeld ook eerst een tijdje met Yannick Verdyck kunnen optrekken, vooraleer beslist werd om hem bij nacht en koud te maken zonder directe aanleiding door een speciaal interventieteam uit Charleroi. Yannick Verdyck was een Belg en geen jihadist. Hij was een prepper, goud- en zilverhandelaar en lid van een schietclub, wat vooralsnog legaal is.

Een menselijke benadering van zijn zaak ‘kom, we moeten eens klappen, we hebben een paar vragen’, in plaats van een koude technocratische benadering had wellicht zijn leven gered. Wat zijn zaak precies inhield weten we – net zoals wat er precies misging die nacht van 28 september 2022 – nog steeds niet, het uiteindelijke rapport laat nog altijd op zich wachten

Het wordt tijd of het nu in Gaza, Israël, Brussel of Merksem is om Human Intelligence wat vaker in te zetten in plaats van Artificial Intelligence. Technologie is hoogstens een handig hulpmiddel, dat de ogen, oren en het hart en ziel en de intuïtie van een mens niet kan vervangen.