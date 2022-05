De druk van de ketel

De organisatie van de Ronde van Italië heeft er met een eenvoudige oplossing voor gezorgd dat proseccoflessen niet meer aan de basis liggen van oogletsels.

Blauw oog

Het probleem met de proseccoflessen werd ten overvloede onder ogen gebracht door Biniam Girmay. Tegen wil en dank wel te verstaan. De Eritrese wielrenner, winnaar van Gent-Wevelgem, schreef de tiende rit van de Giro op zijn naam na een indrukwekkende sprint tegen Matthieu van der Poel. Girmay genoot toen hij het podium beklom, maar dat genot was van korte duur.

Voorovergebogen haalde hij met enige moeite de muselet, het metalen draadje, van de fles en voor hij er erg in had, schoot de kurk in zijn linkeroog. De prosecco spoot de lucht in terwijl de Eritreeër probeerde de pijn te verbijten. Met dichtgeknepen oog schudde hij nog wat schuim in het rond, maar moest daarna naar het ziekenhuis gevoerd worden. Een opgave in de Ronde van Italië was het gevolg.

Spoedvergadering

Het lijkt wel alsof de preventieadviseur van de Giro door dit spijtige voorval eindelijk wakker geworden is. Het mag duidelijk zijn dat hij of zij het alziend oog na de voorgaande ritten niet op het podium gericht hield. Girmay was namelijk niet de eerste die sukkelde met de kurk. Ook Matthieu van der Poel en Koen Bouwman hadden na hun overwinning te maken met een lastige muselet, evenwel zonder het in het oog springende resultaat. In beide gevallen schoot de kurk rakelings over de schouder de lucht in.

Ik stel me de spoedvergadering van de Giro-bonzen voor. De preventieadviseur pleit, de gevaren in aanmerking nemend, voor een nultolerantie en aldus een verbod op flessen onder druk op het podium. Dat is veruit de meest effectieve maatregel. Gemurmel in de zaal. Het draagvlak is duidelijk klein.

Een andere veilige optie, het ongeopend laten van de fles, wordt ronduit weggelachen. Het peloton heeft de traditie om elke wedstrijd af te sluiten met in het rond spetterende bubbels. En dus haalt de organisatie met een eenvoudig compromis de druk van de ketel door alle flessen geopend op het podium te plaatsen.

Wie in juli de Tour de France moet rijden, wil ik nog een waarschuwing meegeven. Ritwinnaars krijgen daar champagneflessen en die staan onder nog hogere druk dan prosecco. En vooralsnog krijg je ze daar mét kurk.