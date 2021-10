De hartslagwet

Op drie oktober 2021 manifesteerden duizenden vrouwen in een rist Amerikaanse steden voor het recht op abortus. In de VS is er een heus pestbeleid bezig tegen vrouwen, niet zelden Spaanssprekende en zwarte Amerikanen, die abortus vragen voor een ongewenste zwangerschap. Een pestbeleid dat reeds begon onder Obama, opgepookt werd door Trump en gewoon in een nog strengere versie doorloopt onder Biden. De staat Texas, met dertig miljoen inwoners waarvan 40% Spaanssprekend, en in haar slipstream nog 12 andere staten,…

Op drie oktober 2021 manifesteerden duizenden vrouwen in een rist Amerikaanse steden voor het recht op abortus. In de VS is er een heus pestbeleid bezig tegen vrouwen, niet zelden Spaanssprekende en zwarte Amerikanen, die abortus vragen voor een ongewenste zwangerschap. Een pestbeleid dat reeds begon onder Obama, opgepookt werd door Trump en gewoon in een nog strengere versie doorloopt onder Biden. De staat Texas, met dertig miljoen inwoners waarvan 40% Spaanssprekend, en in haar slipstream nog 12 andere staten, verbieden abortus als er op het echoapparaat een foetale hartslag te zien is. Een beetje echotoestel detecteert reeds een hartslag iets voor de zesde zwangerschapsweek. Volgens informatie van Planned Parenthood zijn, in Texas, ongeveer 85% tot 90% van de vrouwen die een abortus zoeken ten minste zes weken zwanger. De wet komt dus neer op een zo goed als verbod op abortus. Het is daarom niet verwonderlijk dat de demonstranten in Washington het Hooggerechtshof als doel voor hun protest uitkozen. Hartslagwet

In mei 2021 tekende de Republikeinse gouverneur van Texas, Gregg Abbott (1957) de zogenaamde ‘hartslag’-wet. Deze laatste werd teniet verklaard door lagere rechtbanken maar niet door het Amerikaanse Hooggerechtshof dat op 1/9/2021 weigerde de Texaanse wet te vernietigen: abortus is vanaf 1/9/2021 verboden in Texas na zes weken zwangerschap en artsen moeten bij wet gericht zoeken naar de hartslag alvorens de abortus te mogen uitvoeren. De negen rechters van het ‘Supreme Court’ zijn in meerderheid (6 tegen 3) door Republikeinse presidenten voor het leven benoemd. De drie door Clinton en Obama benoemde rechters van de ‘Supreme Court’omschreven de Texaanse wet als ‘flagrant ongrondwettelijk’. De reden is dat de Texaanse wet stelt dat gelijk welke particulier, zowel de arts die abortus uitvoert alsook iedereen die, direct of indirect, aan de abortus heeft meegewerkt, kan vervolgen. De wet is zo vaag opgesteld dat eender wie die de vrouw informatie gaf over abortus tot de chauffeur die de zwangere naar een abortuskliniek bracht, kunnen aangeklaagd worden. Wint de aanklager de rechtszaak dan moeten de gedaagden een schadevergoeding betalen van $ 10.000 of meer voor elk abortus, samen met de kosten van een advocaat. De handhaving van de ‘hartslag’ wet wordt bijgevolg niet overgelaten aan staatsfunctionarissen maar aan particulieren. U leest het goed. De burger wordt een premiejager. Ondertussen spanden artsen, abortuscentra en activisten een rechtszaak aan waarin de grondwettelijkheid van de wet wordt aangevochten. Ze hopen op die manier, zolang de procedures van de rechtszaken duren, dat de het invoege treden van de wet zou kunnen worden uitgesteld. Tevergeefs.

‘Roe versus Wade’

In de VS is abortus legaal sinds de historische beslissing uit 1973 van het Amerikaanse Hooggerechtshof (Roe vs. Wade). De staten kunnen de wet niet afschaffen maar ze kunnen wel de voorwaarden tot en de regeling van uitvoering van abortus bepalen. Door de juridische trukendoos open te trekken slaagde Texas erin om het zogenaamde abortusverbod te omzeilen en constitutionele uitdagingen te vermijden. Hun opzet om particulieren, en niet de staat, te betrekken bij de handhaving bleek een geniale zet. Het doel van de wet van Texas is uiteraard om artsen af ​​te schrikken om abortussen uit te voeren en de wet heeft haar doel niet gemist. Nogal wat Texaanse abortuscentra weigeren abortussen en sommige klinieken zijn gestopt met het aanbieden van abortusdiensten. Vrouwen in Texas die op zoek zijn naar zwangerschapsonderbreking moeten bijgevolg uitwijken naar andere staten. De gemiddelde reisafstand is toegenomen van 12 tot 248 mijl enkele reis. Vrouwen, koppels, met minder middelen of een lager inkomen hebben misschien niet de middelen om te reizen. Uitstel wordt afstel. Nu al ziet men het huishoudelijk geweld toenemen wegens de stress die een extra ongeplande en ongewenste zwangerschap met zich meebrengt. Het percentage geboortes bij tienermoeders, dat in de VS met 5% al het hoogste van de rijke landen bedraagt (in Vlaanderen is 1% van de geboortes bij tienermoeders) zal nog toenemen. Tienermoeders hebben maken vaak hun opleiding niet af en hebben slechtere jobs. Het percentage tienermoeders is een van de parameters om het sociaal welvaartsniveau van een land te meten. Weinig tienermoeders wil zeggen, een goed contraceptiebeleid en een algemene toegang tot abortus. Polarisering

Hoe moet het nu? Ook in deze materie ziet men dat de VS verder polariseert. De wet ‘Roe vs. Wade’ komt onder vuur te liggen en is voor sommige rechters helemaal niet evident meer. Er lopen meerdere juridische procedures om abortus op termijn te verbieden in verschillende, meestal conservatieve, zuiderse staten zoals Mississippi. Het einddoel is de afschaffing van ‘Roe vs. Wade’.