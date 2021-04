De Kaouakibi-doofpot van Vande Lanotte is niet blind

Deze week stapelde het gezeik van politieke ongerijmdheden elkaar zo snel op dat mijn voorraad Dafalgan moest bijgevuld worden. Het tranendal van de Belgische politieke surrealiteit heeft de grenzen van de absurditeit al zo vaak overschreden dat we ons nog nauwelijks herinneren wat als normaal geldt. We leven stilaan in een open psychiatrische instelling. De verzamelde werken van Sigmund Freud bieden geen oplossingen meer voor deze uitgezaaide aantasting van het gezond verstand. Het enige verschil tussen de Belgische politiek en…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Deze week stapelde het gezeik van politieke ongerijmdheden elkaar zo snel op dat mijn voorraad Dafalgan moest bijgevuld worden. Het tranendal van de Belgische politieke surrealiteit heeft de grenzen van de absurditeit al zo vaak overschreden dat we ons nog nauwelijks herinneren wat als normaal geldt. We leven stilaan in een open psychiatrische instelling. De verzamelde werken van Sigmund Freud bieden geen oplossingen meer voor deze uitgezaaide aantasting van het gezond verstand. Het enige verschil tussen de Belgische politiek en een psychiatrische instelling is dat in een psychiatrische instelling de directeur normaal is.

Het falluscomplex van de vakbonden

Tijdens deze coronacrisis beven de vakbonden van angst voor de castratie van hun macht. Hun belangrijkste wapen, de staking, verliest aan stootkracht. Wat hen hopeloos maakt. Tja, thuiswerkers overtuigen om te staken — om thuis te blijven dus — is niet alleen contradictorisch, het is idioot. De staking van afgelopen maandag had dan ook evenveel effect als Viagra op een meute eunuchen. Ook de politiek stapte mee in deze hilarische rode komedie van een pietleuterige aanval op Vivaldi.

De kameleontische wisselvalligheid waarmee de visiefluïde Paul Magnette Vivaldi tongzoent en de vakbonden bevredigt, is een populistische perversiteit van politieke porno waar ook Meyrem Almaci en Conner Rousseau in optraden — voor lezers met een vievige imaginatie wil ik waarschuwen voor harde beelden. Het rondje ik-wil-de-grootste-hebben van de vakbonden was een maat voor niets. Het was schaduwboksen in de donkere kamer van Dennis Black Magic.

De subsidiedans van kouwe kiwi

Eigenlijk is El Kaouakibi een goed politica. Ze spreekt vloeiend bullshit en vult haar zakken sneller dan wij onze belastingen betalen. Ze behaalde haar master bullshit verkopen dan ook aan het gereputeerde instituut ‘Vande Lanotte’ te Oostende, alwaar ze cum laude afstudeerde. Haar trotse professor en lullificator par excellence, Johan Vande Lanotte, verdedigde zijn pupil met graagte en gooide meteen zijn reputatie mee op het Antwerpse stort. Hoewel. Is in de zaak Kaouakibi nu bewezen dat Vande Lanotte onbekwaam, een leugenaar, een zakkenvuller, gewetenloos, onbetrouwbaar of pedant is? Nee, natuurlijk niet. Het zijn gewoon zijn vaardigheden als politicus die bovendrijven en zonder de MSM-mantel der politieke doofpot nu plots zichtbaar worden.

Kouwe kiwi danste gedurende tien jaar ongestoord een patrimonium bijeen van 2,5 miljoen euro. Een subsidiedansje waarbij het euro’s regent en het volstaat om de paraplu eventjes om te draaien. Bart De Wever en Jan Jambon waren onder de gulste schenkers en lieten bovendien na om haar subsidiedansjes te controleren. Journalisten leggen zonder veel moeite valse facturen bloot, die aan de diepgaande controles van N-VA ontsnapt waren. Ik laat het aan jullie over wat erger is: de dief die steelt of de flik die toekijkt en laat begaan.

Met de trein zou je er al zijn

Gelukkig moeten onze groene ministers niet met de trein naar Brussel en beschikken ze elk over één of meerdere wagens. Want nu we een groene minister van Mobiliteit hebben, reilt het spoor voor geen meter. Georges Gilkinet heeft als groene Waalse ex-journalist alle ingrediënten om te falen.

Niemand had echter gedacht dat hij zo snel een blundertaart zou bakken. Zijn populistische gratis treintickets, het sluiten van stations en de vensterverplichting ontploften deze week als een boemerang in zijn gezicht. Aboriginals weten wanneer ze een boemerang gooien, dat deze terugkeert. Groene klimaatdwepers beseffen het pas als ze hem tegen hun smikkel krijgen. Als we uit de bubbel komen en we sporen naar Oostende moeten we veilig uit elkaar aan het venster plaatsnemen. Bij de terugreis als we met honderden vreemde mensen in contact kwamen, mogen we op de terugreis opeengepakt lekker het virus onder elkaar uitwisselen.

Van Ranst vindt die zever ok en dan moeten we het allemaal maar slikken. Mocht ik een restaurant hebben dan komt die pipo er ook niet in. Groot gelijk Xavier Ocet van restaurant La Ciboulette in Knokke.

Vaccinatiestrategie of procrastinatiestrategie

Julius Caesar schreef in zijn Commentarii De Bello Gallico in 50 VC dat de Belgen de dappersten onder de Galliërs waren. Wel noteer: vandaag, 4 april 2021, schrijft Jasmijn dat de Belgen de domste onder alle idioten ter wereld zijn. Na het bezoek van Koning Filip I aan het vaccinfabriekje van Pfizer in Puurs, konden we in de krant lezen dat ze daar al 100 miljoen vaccins geproduceerd hadden. Daarvan kregen wij er, God-och-Herekes, 1,6 miljoen. Er moeten in dit land +/- 9,2 miljoen 18-plussers gevaccineerd worden en 6,4 miljoen om de befaamde 70% -grens groepsimmuniteit te bereiken. Solidariteit is een belangrijke waarde maar 98,6% van de in ons land geproduceerde pfizervaccins uitvoeren terwijl er hier 30 mensen per dag sterven is niet alleen onverantwoord, het is idioot. ‘Eigen volk eerst’ past hier beter dan ‘nog even op de tanden bijten’. Trouwens het woord ‘even’ wordt stilaan synoniem van ‘onverwijld’, wat in het Wetstratees 7 jaar betekent.

De vaccinatietaskforce toeterde maandag dat de volgende vijf weken ons land 2,135 miljoen dosissen verwacht. Fier kondigden ze aan dat ze deze week 438 210 vaccins zouden zetten (DS 30 maart). Maar we zien deze week dat de procrastinatietaskforce maar 203 959 burgers voor de eerste keer vaccineerde. Aan dit tempo is iedereen eind januari 2022 gevaccineerd en bereiken we groepsimmuniteit ergens eind september. May the force be with you, alleen liever niet de vaccinatietaskforce.

Dit was niet op de afbraak: