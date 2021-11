De pennenvriendjes geshockeerd: Conner haalt meest polariserende taal uit de kast

Beste speciale vriend Erwin,

wist je dat jij een debiel bent? Je mag mij niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, want ik ben het zelf ook. Althans volgens Conner Rousseau, voorzitter van Allez Vooruit. Die vatte in een subtiel facebook bericht de deelnemers aan de ‘mars tegen de coronapas’ gemakshalve samen als ‘Vlaams Belangers en anti-vaxers’ en noemde ze ‘debielen’. Ik hoor je al tegenpruttelen: ‘ik was toch niet op die mars en jij ook niet?’ Dat klopt, maar we vertonen beiden enige sympathie voor die manifestatie en dat maakt ons op zijn minst randdebielen.

Weet jij trouwens wie de facebookberichten opstelt voor Conner? Waarschijnlijk een sportjournalist ofzo, want ik denk niet dat Conner dat allemaal zelf doet. Die is te druk met feestjes en shopping en styling. Hoedanook: de man die het bericht voor hem schreef, moet misschien toch eens opzoeken hoe het Hillary Clinton verging toen ze de Trump aanhangers een ‘basket of deplorables’ noemde. Mensen uitschelden die niet tot je kiespubliek behoren is a) niet netjes en b) contraproductief.

Dierbare dribbelaar,

de laatste keer dat ik tot een basket of deplorables behoorde was toen ik bij Sint-Lucas uit het volleybalteam vloog. Na twee jaar aan een stuk elke bal gemist te hebben, vloog ik naar het basketteam. Bij de deplorables. Daar zat iedereen die voor alles deugde behalve voor sport. En plezant dat het was! Wist je dat sport heel wat aangenamer wordt als je alle regels negeert?

Conner lijkt me ook iemand die liever de regels negeert. De spellingsregels bijvoorbeeld. Of de timing van vuurwerk. En de regels der vrouwelijke koosnamen. Zomaar bitches zeggen tegen mensen zonder baarmoeder, wat voor manieren zijn dat?!

Het zijn trouwens enkel vrouwen die tegen vrouwen bitches mogen zeggen volgens het woke boekje. Dus Conner zondigt hier minstens in tweevoud! Wat me niet verwondert want het lijkt me ook niet een aanhanger van de eenvoud.

Erudiete Erwin,

Het wordt kouder en dus is er binnenkort de warmste week. Het is elk jaar weer prachtig en hartverwarmend om samen inclusieve en verbindende dingen te doen voor een goed doel dat best zo vaag mogelijk wordt gehouden om niemand te discrimineren en niemand al te concreet te engageren voor iets. Helaas, er schijnt een dingetje te zijn met het Rijk der Vrijheid dat aan de ketting hangt. En dus gaat de warmste week door zonder massabijeenkomsten. Zo schoon! Ik ben ontroerd dat we nu allemaal apart iets keiverbindend gaan doen maar dan niet samen en voor een diffuus doel.

Want het mega prangende thema dit jaar gaat over het allergrootste, allesoverstijgende veelomvattende probleem van deze tijd. Nee, niet het klimaat. Nee, ook niet de zorg. En nee, niet ventilatiesystemen in scholen. Ook niet de stijgende armoede door de aanstormende inflatie. En ook niet de quasi onbestaande geestelijke gezondheidszorg. Nee, het is een véél acuter probleem. Het thema is namelijk: ‘kunnen zijn wie je bent.’ (Boenk) Ja, dat was ik die van mijn stoel viel, zelfs al wist ik wat ik ging schrijven.

Die keuze blijft me verbazen. Ik denk namelijk niet dat er in de hele menselijke geschiedenis van Altamira tot heden ooit een tijd en een generatie is geweest die meer zichzelf kon zijn dan de huidige. En eerlijk, als ik zo eens rond mij kijk denk ik steeds vaker: wees eens wat minder jezelf. Wat denk je, Erwin, zullen we de kilste week organiseren?

Filantropische maat,

goede doelen, ik heb daar altijd een dubbel gevoel bij. Uit mijn gewijde geschiedenis weet ik dat de Heer smalend neerkeek op diegenen die in het zicht van iedereen opzichtige offers brachten maar daarna een deel terugvroegen. Deugneuzerij is van alle tijden. ‘Het is voor een rijke moeilijker’, sprak Hij ‘om een naald in het oog van een kameel te steken dan het arme dier Den Hemel in te krijgen’. Dat was café Den Hemel en de deuropening was nogal laag.

Kunnen zijn wie je bent. Wat doe je daar trouwens mee? Van de meeste mensen hoop je toch dat ze vooral niet zijn wie ze zijn, mezelf inbegrepen. Ik weet dat ik diep in mezelf een seksistisch, drankzuchtig, respectloos, verwarming aanzettend en vleesvretend varken ben. En dan som ik alleen nog mijn postitieve kanten op! Geef mij toch maar wat decorum Stef. Een klein beetje de schijn hooghouden, daar is niks mis mee. Als we ons allemaal wat mooier voordoen dan we zijn, wordt de wereld vanzelf een schonere plek!

Beste Alfamannetje Erwin,

we moeten het eens hebben over de lispelende labradoodle genaamd Draulans Dirk. De man is een gewaardeerde bioloog en een enthousiasmerende verteller. Dat is een feit. Maar hij vertoont wel eens de neiging om zich wat te laten meeslepen door zijn betoog. Zo schreef hij deze week een prachtig artikel in Knack met de titel ‘Darwin zou zich gegarandeerd laten vaccineren.’

Even terugspoelen naar wat voorafging. De tengere Jean-Marie Dedecker houdt in de Kamer een pleidooi voor groepsimmuniteit. Waarop de potige Frank Vandenbroucke zegt: ‘dat gaat dan over nog eens 1000 extra doden, dat is Darwin.’ Waarna Dedecker de comeback opmerking van het jaar maakt: ‘Ik geloof meer in Darwin dan in Stalin.’ BAM. Wat een baas! Een paar dagen later schrijft die dekselse Draulans dus ‘dat Darwin zich gegarandeerd zou laten vaccineren’.

Schitterend! Ik wil nog zulke stukken lezen in Knack! Meer! Ik denk dan aan titels als:

‘Cicero zou zeker voor de pandemiewet gestemd hebben.’

‘Jan Breydel was ongetwijfeld een Anderlechtsupporter geweest.’

‘Columbus zou nooit vliegtuig nemen naar Amerika in plaats van duurzamere trein’

‘Moeder Theresa zou absoluut belegd hebben in Dogecoin.’

‘Hermann Göring wou ook gewoon zijn wie hij was.’

Ik verwacht nog tal van schitterende artikels in de Vlaamse pers, Erwin!

Beste Stef,

of Darwin zichzelf met graagte zou laten vaccineren weet ik niet. Wel weet ik dit: mocht Dirk Draulans een vogel zijn, onze Charles had hem waar wàt graag ontdekt.

Stel u voor hoe de jonge Darwin, de zeebries in de haren met zijn schoener de Galapagoseilanden aandoet.

– Kijk daar kapitein, de Galapagoseilanden zien er aandoenlijk uit!

– Dan doen we ze aan Charles!

Zo gezegd, zo gesproken. De expeditie hakt zich een weg door de even plaatselijke als storende flora tot ze plots opgeschrikt worden door een onmiskenbaar ‘Firk! Firk! ‘ Snel heren,’ spoort de onvermoeibare ontdekkingsreiziger zijn gezellen aan: ‘we hebben er eentje!’ En even later: ‘Heren, ik stel u voor: de Dirk Draulgans’ wijzend op een bedremmelde ganzerik.

Charles Darwin, zichzelf aan het polieren om te glimmen van trots, werd onderbroken door een opmerkzame assistent die er op wees dat de Dirk Draulgans er dan wel uitzag als een gans en stapte als een gans doch helemaal niet klonk als een gans. ‘Firk! Firk!’ snaterde het dier bevestigend, waarna zijn snavel om onbekende reden ‘plok!’ ter aarde viel.

In zijn kajuit zou Charles Darwin optekenen ‘vandaag de Firk Fraulgans ontdekt, mottige watervogel met een valse bek ‘

Tot de volgende!