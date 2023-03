De pennenvriendjes: ‘Niet elke zelfstandige slaat zijn tot werknemer gemaakten met een zweep’

Terwijl de Nederlandse provinciale verkiezingen gewonnen werden door Boer Bakker Bolletje, bleef alles rustig in België. Alles? Welnee. In een premium supermarktketen roerde entwat. En wat was dat met al die politieke kopstukken die plots overal interviews wilden komen geven? Zoals elke week krijgt u verhelderende inzichten en achtergronden in de correspondentierubriek van de pennenvriendjes.

Beste zelfstandige Erwin,

‘En nu: de malaise bij Delhaize.’ Terzake presentator Pieterjan De Smedt was duidelijk fier op zijn woordspielerei. Maar toen moest de beste grap nog komen. ‘128 supermarkten in eigen beheer moeten overgenomen worden door zelfstandige uitbaters. Is het inderdaad lastiger werken voor zelfstandigen? We praten erover met Danny Van Assche van Unizo en Jos D’Haese van PVDA.’

Bij die laatste naam, begreep ik meteen: dat wordt lachen. En ja hoor. D’Haese van de PVDA stelde niet teleur. Hij zag er om te beginnen uit alsof hij al twintig jaar niet in de buurt van voeding was geweest, laat staan in een Delhaize. Dat geeft te denken over zijn expertise ter zake. Maar in Terzake doet dat misschien niet ter zake. Of we wel wisten dat Delhaize in handen is van Blackrock, Goldman Sachs, J.P. Morgan, de Illuminati en het Ros Balatum, gooide Jos D’haese meteen op tafel. En dat die vuile kapitalisten zich verrijken door kinderarbeid en vuile truken zoals meer plastiekskes tussen de schellekes hesp om het gewicht en de prijs op te drijven!

Gelukkig was er Van Assche van Unizo om een en ander tot de juiste proporties terug te brengen. Ok, er zijn zelfstandige uitbaters die verwachten dat het personeel al eens de nestels van de patron knoopt, zijn boterhammen smeert en zorgt voor een melkske bij de koffie. Toegegeven, dat komt voor. Maar het is niet zo dat elke zelfstandige patron zijn tot werknemer gemaakte opjaagt met een zweep. Integendeel. De meesten gebruiken hooguit een tuchtroede of een mattenklopper.

D’Haese begon nog over schandalige flexibiliteit en zei minstens zes keer dat het winkelpersoneel nog zo zijn best had gedaan tijdens de coronacrisis. Toen vond ik het wel genoeg. Ja, dat personeel heeft zijn best gedaan, maar weet u wie pas écht getroffen werden door het covidbeleid, meneer D’Haese? Duizenden zelfstandigen waren serieus gejost, Joske.

Beste winkelknar Stef,

Weet je wat ze bij ons zeggen? ‘Als je niet graag werkt, scheelt er altijd iets’, dat zeggen ze bij ons. Die van Delhaize spreken over werken voor een zelfstandige alsof ze veroordeeld zijn tot de galeien of onbetaald tewerkgesteld worden in de zoutmijnen. Wat een dramaqueens! Kijk Stef, als zelfstandige met een eenmanszaak ben ikzelf tewerkgesteld bij een zelfstandige. Awel, ik heb daar niets dan goede ervaringen mee. Ik mag beginnen wanneer ik wil en stoppen als ik zeer aan mijn goesting heb. Niemand klaagt als je een half uur op de wc zit en de tijd aan de espressomachine is verre van gechronometreerd.



Maar dat is nog niet alles! We mogen drinken op het werk! En ook naar vuile filmpjes surfen tijdens de werkuren, daar doet de baas niet moeilijk over. Het is zelfs toegestaan de vrouwen de bil te pitsen zonder een #metoo op het gezicht te krijgen!

Het enige nadeel is dat het niet goed betaalt. Maar ja, anders stond het hier vol mannen van Delhaize en die zeuren kunnen we missen als winkelkar met een kaduuk wiel!

Directeur Vanmol,

Vorige week citeerden we nog Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, die zei dat woke bij ons niet bestaat. Het is duidelijk dat Karel zijn eigen krant niet leest. Of wat moet ik anders denken van een krantenkop als: ‘Afrika museum heeft nieuwe directeur en hij is wederom blank.’ Is die kop woke of is die woke? (Ze hebben de titel inmiddels veranderd, maar het origineel is nog terug te vinden. Zie illustratie)

En wààrom is de huidskleur van die brave mens een ding? Moet de directeur van het Afrika-museum een Afrikaan zijn? De directeur van de dierentuin is toch ook geen dier? En de baas van het Egyptisch Museum is toch ook geen mummie? Hoe ingewikkeld kan je ‘t maken? (Zag je wat ik deed daar, met die mummie en dat ingewikkeld?)

Beste museumwaardige vriend Stef,

Het is me wat met dat Afrikamuseum. De nieuwe directeur wil het museum ‘dekoloniseren’. Mooi. Een koloniaal museum dekoloniseren. Dat klinkt een beetje als Bokrijk moderniseren of een wapenmuseum ontwapenen.

Wat wordt het volgende? Geweldloze boksmatchen? Competitieloze Olympische Spelen? Hoe inclusief! Maar misschien reageer ik over. ‘Dekoloniseren moet in het hoofd’ sprak de nieuwe directeur enigmatisch. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Stef? Enkel nog zwarte gedachten?

Zou me niets verwonderen, die wokies zien er altijd zo ongelukkig en zwaarmoedig uit. Kijk maar naar Karel Verhoeven.

Beste onpeilbare Erwin,

Toen Bart De Wever recent overal de media haalde met interviews over zijn woke-boek, wisten de andere partijen meteen dat er wis en zeker een politieke peiling van HLN en VTM nieuws zat aan te komen. Kan niet anders, als De Wever zijn begrijpelijke weerzin voor journalisten zo vlot opzij zet. En van de weeromstuit begonnen ook de anderen al hun kopstukken naar de media te sturen. CD&V dreef Jo Brouns naar De Ochtend, VTM Nieuws en De Tafel van Vier en Benjamin Dalle naar Terzake. Groen stuurde Jeremie Vaneeckhout naar Karrewiet en Nadia Naji naar Olly Wannabe. Open Vld werd plots hyperactief op sociale media. En Vooruit probeerde zelfs Conner Rousseau in een televisieprogramma te krijgen! Stel je dàt voor.

En dan nu de clou van deze aflevering van FC De Kamer Oenen. Er kwam helemaal geen peiling. Het was een misverstand! Pascalleke, tournée general!

Beste spanningsboog Stef,

Bij de HLN-redactie heerste groot jolijt. Het publiek was totaal misleid en voor één keer speelde ze daar slechts een passieve rol in. Er moest voor alles een eerste keer zijn. Wie trouwens het meest misleid was van allemaal, was Sammy Madhi. Je kan van Sammy Madhi zeggen wat je wil, maar het is de beste strateeg die CD&V ooit had na Marc, sommige eensdagsdazen leven langer dan ik premier was, Eyskens.

Als een volleerd illusionist, weet hij dat men de witte duif pas uit de mouw tovert als het juiste moment daar is. De witte duif van dienst was hier zijn – al dan niet kersvers – lief. Politici zeggen ten alle tijde werk en privé gescheiden te houden. Dat is tot het mogelijks één extra stem oplevert en dan kan de onfortuinlijke het veld in om als schattige puppy positief af te stralen op de naar stemmen hengelende politicus.

‘Hop trien, de boekskes in!’ beval Madhi zijn tegenpruttelende vriendin. ‘ Je moet er ook van eten!’ Media Mahdi – voorheen Sabotage Sammy – had zelfs een groot dubbelinterview van zichzelf met het voorwerp van zijn affectie versierd.

Je kan je de ontreddering voorstellen toen bleek dat die hele peiling de grootste kwakkel bleek sinds Fredje de kwartel in de toverketel met groeihormoon viel. De truc met de duif was mislukt en het dubbelinterview kon Madhi maar net op tijd – samen met zijn staart – intrekken. Hoe de sfeer nu ten huize Madhi is weet ik niet, maar dat mokkel terug in de mouw proppen zal niet meer lukken vrees is.

Zoals Barbapapa zou zeggen ‘hup hup, volgende truc!’



Tot volgende week, toverspreek!