De pennenvriendjes zien de gestabiliseerde tekst voor Engie en de herrijzenis van Van Quickenborne

Wekelijks lezen de pennenvriendjes onstabiele teksten in de media. Soms ook destabiliserende teksten. Onze helden waren dan ook door het dolle heen toen Engie een ‘gestabiliseerde tekst’ kreeg van de regeringsonderhandelaars. Daarover en meer corresponderen zij deze week in deze labiele rubriek.

Beste toponderhandelaar Erwin,

We moeten van het gas af, hebben Hogere Krachten beslist, en dus doet de pers wat ze moet doen: gas zo verdacht mogelijk maken. Derhalve schrijft Knack dat koken op gas het risico op astma bij kinderen verhoogt. En waarschijnlijk ook de kans op schurft, gonorroe en complotdenken. Rest de vraag: waarop moeten we dan koken? Elektriciteit, natuurlijk. Maar zal die er nog zijn in de nabije toekomst? (Antwerpen was deze week al even ‘Stad aan de Stroomonderbreking’.)

Geen paniek: Tinne Van der Straeten en haar papa Alexander De Croo hebben een fan-tas-tische deal gesloten met Engie. Dat dat akkoord eigenlijk helemaal geen akkoord blijkt te zijn, alleen een kniesoor als Lode Goukens die daarop let. Ach, we hadden er zo lang reikhalzend naar uit gekeken. Eerst – zo lazen wij popelend – werden er ’theoretische gesprekken’ gevoerd. Hoe zou een ’theoretisch gesprek’ verlopen? Zegt De Croo dan tegen iemand hoog bij Engie: ‘Stel nu dat wij een gesprek zouden voeren…?’ Waarop die hoge van Engie: ‘Definieer “een gesprek”…’ Je begrijpt: die fase kan even duren.

Dan, op een mooie dag, transformeert haast onmerkbaar het ’theoretische’ in een – welja – ‘praktisch’ gesprek. Handen uit de mouwen. Geen gras over laten groeien. Ijzer smeden terwijl heet. Kortom: een deal tegen morgenochtend. Of toch zeker tegen, euh… 31 december. Champagne!

Dat lukte niet helemaal. Er waren gestage maar trage vorderingen. En toen was het nog een kwestie van kleine lettertjes. Een week later nog een kwestie van punten en komma’s. En misschien nog een punt-komma, wat aanhalingstekens en een gedachtestreepje. Hooguit.

En dan, op maandag 9 januari 2023 lazen we in volle glorie online bij De Standaard: ‘De tekst is gestabiliseerd.’ Alsof het de chape van de verbouwing van een jonge collega betrof. (‘Hebt ge ’t gehoord van Elke? Die wonen nu al zes maanden op de chape! Met drie kinderen. Ocharme.’)

Die gestabiliseerde tekst is nu een deal. Ok, een deal die eigenlijk nog geen deal is, maar heb eens wat geduld, zeg. Laat Alexander maar doen. Tegen 2031 heeft hij een deal voor de bevoorradingszekerheid vanaf 2025.

Beste gasproducent Stef,

Het is me wat met de kindjes tegenwoordig. Kamperen ze niet op de chape, dan krijgen ze astma van het koken op gas. Ik weet dat de regering ons van het gas af wil hebben zodat ze zelf genoeg overhouden om de atmosfeer in te blazen. En ik weet dat onze pers zo slaafs is dat ze er in BDSM-clubs schrik van hebben. Maar het moet een beetje serieus blijven.

Hoeveel kindjes ken jij die met de snufferd boven de gaspit mam’s en pap’s vegan-prak staan te sauteren? Ik zal het u zeggen Stef: zero! Uit eigen ondervinding weet ik dat de gemiddelde koter nog geen klont boter in een pan weet te smelten, laat staan dat die, zich de longetjes uit het lijf puffend, aan showcooking gaat doen.



En dan denk je dat zo’n journalist wel weet dat voor de gemiddelde ukkepuk ‘eten maken’ zoveel wil zeggen als ‘de takeaway-app openen’. En dat die dan zegt ‘hela flipper, wat vertel jij hier allemaal voor onzin?’. Neen die ziet dat gewoon niet.

Kan ook niet anders als je er zelf al jaren niets meer van bakt.

Beste Erwin von Safehousen,

Wanneer ik na weer een dag vol noeste arbeid mijn getergde lichaam uitspreid over een comfortabel zitmeubel, wil ik wel eens als een jager in de vlammen staren. Maar omdat een open haard tegenwoordig een misdaad tegen de menselijkheid schijnt te zijn, moet ik thans noodgedwongen staren naar een ander soort bewegende ledigheid.

Dinsdag 10 januari 2023 werd dat een aflevering van ‘De Afspraak’. Bart – ‘ik ga zeker geen lastige vragen stellen’ – Schols had onder meer minister van Binnenlandse Zaken

Annelies Verlinden te gast. Er waren namelijk in het binnenland uitermate tragische zaken gebeurd met een kind van 11. Je zou denken dat je dan ook de minister van justitie moet uitnodigen. Dat zei Annelies Verlinden dan ook een paar keer letterlijk. ‘Dat moet u aan de minister van Justitie vragen,’ zei ze. Annelies, dus. Die kan het nogal eens zeggen, he! ‘Ja’, begon Bartje Schols, ‘maar die zit in een safehouse en dus kunnen we ’t hem niet vragen.’

Op dat punt borrelde vanuit peilloze diepten een honende bulderlach op. Had ik niet anderhalf uur eerder voornoemde minister van Justitie zien zitten aan de desk van VTM-Nieuws bij Stef Wauters?

En exact een half uur voor De Afspraak begon, schoof diezelfde Vincent von Quackelboem ook al aan bij De Tafel van Vier van Gert Verhulst. Nochtans is dat zeker geen ongevaarlijke plek, want voor je het weet, loopt Gert voor je neus te paraderen in een te kleine speedo!

Misschien moet Bart Schols af en toe ook eens naar een niet-VRT scherm kijken. En wat dat safehouse betreft: als dat extreem geweld in onze straten zo doorgaat, hebben we er straks allemaal één nodig.

Stoere Stef,

minister van katje-verstop Van Quickenborne is vooralsnog de minst ontvoerde minister ter wereld, al wil hij graag de indruk van het tegendeel wekken. Welke crimineel wil er in godsnaam iemand anders op die plaats? Die mannen zijn ook niet gek!

Of misschien beginnen ze het te gemakkelijk te vinden. Dat ze zeggen ‘Yo Quick, wij zijn de misdaad ingegaan voor de spanning en de uitdaging! Niet om zo mindful te zijn dat zelfs Ingeborg er mottig van wordt.’

De laatste droevige feiten in de koekenstad noopten de excellenties tot al even stevige als nietszeggende uitspraken. Burgemeester De Wever wou er meteen het leger, de staatsveiligheid, de civiele bescherming en de Wagnergroep op afsturen. Het is altijd makkelijk dingen te roepen die onmogelijk zijn.

Neen dan had het komische duo Van Peteghem & De Croo een veel beter plan.

Het ligt niet aan de criminelen maar aan de drugsgebruikers zelf! Die moeten wat vaker in de spiegel kijken.

Ik ben zelf niet zo thuis in al dat gesnuif en gesnotter maar van wat ik weet uit films is dat zo’n snuiver net héél vaak in een spiegeltje kijkt.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, hoe zijn we toch bij die klojo’s aanbeland?

Hey Erwin Van Nijvel Vanmol,

Er komt weer schot (no pun intended) in de zaak van de Bende Van Nijvel. Want uit de Damse vaart haalden magneetvissers een Uzi en kogels van die mannen. Toch straf dat we dat direct zo zeker weten dat het van de Bende is! Maar ja: je kan in België niks uit een waterloop of een plas vissen, of ’t is gegarandeerd van de Bende Van Nijvel. Een roestige velo? Zeker van Madani Bouhouche! Een staande klok? Ongetwijfeld van Philippe De Staercke! Een vette paling? Zal die van Robert Beijer zijn! Je ziet: mits tijd en boterhammen komt uiteindelijk alles goed.

Hey esthetisch uitgedaagde vriend,

Dat het allemaal goedkomt weet ik nog zo niet. Viel mijn ongecorrigeerd oog op een artikel dat stelde dat liposuctie de meest voorkomende vorm van cosmetische chirurgie is. De lay-outer van dienst, die ’s nachts geen oog dicht had gedaan door de hoest van zijn op gas kokende kindjes, had geen zin om na te denken. Die zei ‘geen idee wat ‘liposuctie’ is, maar er zit ‘lip’ in, dus..’

Inderdaad Stef daar stond dan een foto van lipvullers boven een artikel over liposuctie. Wat wordt het volgende? Een lift bij een artikel over faceliften? Een piemel bij een ooglidcorrecte? Een flinke bos krullen bij permanente make up? Een omgebouwde Van Spilbeeck bij een artikel over Botox?Ik stel voor dat we zelf een smakelijk bord pasta bij penne-vriendjes zetten!

Tot volgende maal, grof schandaal!