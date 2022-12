De tien toppers van Sid uit 2022

Nu het eind van 2022 nadert, is de tijd rijp voor bezinning en reflectie. Hierom doorloop ik met u een top tien aan hoogtepunten van het afgelopen jaar. Gelet op het tempo van de output heeft u mogelijk niet alles meegekregen. Deze donkere dagen rond de jaarwisseling zijn derhalve de perfecte gelegenheid om wat u heeft gemist, alsnóg te bekijken.

Maar niet in alle opzichten was dit jaar fantastisch. Niemand zag aankomen dat Daan Boshoven, met wie ik een jaar geleden meer dan tien podcasts maakte, in oktober plotseling overleed. Er waren interviews bij met Dries Van Langenhove en Wim van Rooy. Het was een mooie uitvaart, waar de bezoekers nieuwe aspecten van Daans leven te weten kwamen.

De top 10

Op nummer [10]: Laten we beginnen met de presentatie van Wees afgrondelijk in Sint-Niklaas! Ik was daar om de tweede druk van mijn boek te presenteren voor de lezers van Doorbraak onder de bezielende leiding van Pieter Bauwens. Het is een leerzame sessie geworden: alles is opgenomen en valt hier terug te luisteren — zéker een aanrader!

Op plek [9] staat mijn analyse over de ware oorzaken van de personeelstekorten (deel 1) en (deel 2). Ook dit werk ging viraal. Het maakte honderden reacties los, alleen al op mijn LinkedIn-pagina. Van enthousiaste mensen die zich er volledig in herkenden én van zure deugers die zich ertegen verzetten (echter zonder inhoudelijke argumenten te kunnen aandragen, zoals typisch is voor deugers).

Op plaats [8] vinden wij de korte voordracht die ik gaf op een FvD-partijcongres. Bekijk deze video vanaf 13:30 tot en met 15:46. Het tekent hoe het idee van een Nieuwe Zuil wordt uitgebouwd tot een massabeweging.

Op plek [7]: It has to be this way. Deze uitspraak vat alle essentiële zaken samen en dit geldt ook voor het bijbehorende artikel. Wie eerlijk naar de zaken kijkt, zal vaststellen dat de netwerkcorruptie zó totaal is, dat er weinig meer te ‘hervormen’ is. Hierom moeten we vooral leren loslaten en opofferen wat niet meer te redden valt.

Op positie [6]: Mijn relaas over waarom de moderniteit fascisme baart. Wij strijden niet tegen dít of dát specifieke beleid. Het zijn de condities van de moderniteit zélf, die tegen ons werken. Dit artikel was voor honderden lezers een absolute eyeopener en aha-erlebnis.

Op nummer [5]: Mijn podcast-gesprek bij Peter van Asselt, ook wel bekend als ‘Peter Poppencast’. Joost Maatman heeft zorgvuldig gedocumenteerd hoe bij dit gesprek stelselmatig views worden afgesnoept — het kartel doet veel moeite om te zorgen dat de massa deze specifieke video niet bekijkt.

Op nummer [4]: Het slagen van het project ‘Realistisch Allochtoon’. Vaak worden nieuwe Nederlanders ingezet als pionnen in het linkse verhaal. Maar allochtonen denken er zelf steeds vaker anders over. Met de steun van donateurs — gewone enthousiaste lezers zoals u — haalde ik meer dan 10 000 euro op. Om het realisme vanuit de allochtone gemeenschap een stem te geven en hierover een boek te schrijven.

Op plek [3]: Het gesprek over Wees afgrondelijk dat ik voerde met Jelle van Baardewijk bij De Nieuwe Wereld. Nora voorspelde via mijn sterrenbeeld dat ik mij in 2022 nóg minder zou aantrekken van wat de massa van mij denkt. ‘Maar hoe dan?!?’, vroeg ik direct. Deze video toont inderdaad hoe.

Op positie [2]: De epische boekbespreking die Edgard Frederix schreef over Wees afgrondelijk. Het inspireerde hem zelfs om meer filosofische boeken te gaan lezen en bespreken, zei hij na de publicatie.

Op plek [1]: Zonder overdrijving ken en kende ik natuurlijk al bijna een miljoen mensen. In Nederland, Brussel en Slovenië. In de politiek, het openbaar bestuur en de academische wereld. Plus ondernemers, middenklassers en zzp’ers — het cement van de samenleving. Als ik de balans opmaak, dan zie ik dat ik veel goede mensen om mij heen heb. Velen van hen heb ik leren kennen in 2022.

Ik heb het over Magic-spelers, kickboksers, lokaal betrokken FvD-supporters en allerlei vrijwilligers die ik ontmoette rond de gemeenteraadscampagne. Ik won zelfs nog een pubquiz — wie had dat gedacht? Denk ook aan Peter van Asselt en de bezoekers van de ‘Bosperience’; denk aan Matthieu, Madeline en Adjiedj Bakas, plus nog véél meer goede mensen.

Het zijn de goede mensen, die mij inspiratie geven om mijn goede werk voort te zetten en niet te zwichten voor het almachtige deugen. 2022 heeft onderstreept dat steeds meer mensen klaar zijn met deugen. Ik wens u allen, niet een goed jaar, want een goed jaar zal het niet worden onder dit clowneske regime, maar in ieder geval het beste voor 2023!