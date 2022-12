De Twitter Files: hoe social media censuur zorgde dat Joe Biden verkozen werd

In een interview afgelopen weekend grapte Elon Musk - de rijkste man ter wereld en de nieuwe eigenaar van Twitter - dat hij geen plannen heeft om zelfmoord te plegen. In het geval hij binnenkort onverwacht mocht komen te overlijden. Toen hij het bedrijf kocht, beloofde Musk de politiek gemotiveerde censuur van Twitter aan de kaak te gaan stellen. Die censuur bleek vaak plaats te vinden in opdracht van de Democratische partij, geholpen door overheidsdiensten, met name de FBI. Ook…

In een interview afgelopen weekend grapte Elon Musk – de rijkste man ter wereld en de nieuwe eigenaar van Twitter – dat hij geen plannen heeft om zelfmoord te plegen. In het geval hij binnenkort onverwacht mocht komen te overlijden. Toen hij het bedrijf kocht, beloofde Musk de politiek gemotiveerde censuur van Twitter aan de kaak te gaan stellen. Die censuur bleek vaak plaats te vinden in opdracht van de Democratische partij, geholpen door overheidsdiensten, met name de FBI. Ook en vooral toen de FBI nog onder president Trump viel.

Eind vorige week loste Musk zijn belofte in – althans begon hij daarmee, door een journalist interne communicatie van Twitter te zetten op de afgelopen jaren, waaronder duizenden e-mails. Die bevestigden wat men al dacht: de Democratische Partij speelde jaren met Twitter en andere grote sociale media onder één hoedje om de publieke opinie te beïnvloeden, vooral als er verkiezingen kwamen. Zoals sommige media het inmiddels uitdrukken: president Biden en andere Democratische politici gebruiken ‘back channels’ – stiekeme lijntjes om kritische geluiden van de sociale media te weren.

Daarom deed men in die hoek misschien zo hysterisch over de mogelijke overname van Twitter door Musk. De Democraten zagen dat aankomen. En daarom uitte president Biden het dreigement om Musk eens te laten checken door de FBI. En ontsloeg Musk als eerste alle programmeurs van Twitter en bevroor hij bij aankoop van het bedrijf meteen hun toegangscodes. Hij verving ze door zijn eigen mensen. Anders waren de harde schijven in het hoofdkantoor van Twitter nu waarschijnlijk schoongeveegd.

De grootste onthulling sinds Watergate

Wat hij vond vertrouwde Musk toe aan de Amerikaanse journalist Matt Taibbi, die inmiddels bezig is het te delen met zijn 1,3 miljoen volgers op Twitter als de ‘Twitter Files’. Het wordt al de grootste onthulling sinds Watergate genoemd.

Taibbi schreef veel voor het befaamde en niet bepaald conservatieve Amerikaanse blad Rolling Stone. Altijd kritisch over ex-president Trump en wat dat betreft onverdacht. Donald Trump lijkt immers het voornaamste slachtoffer van de collusie tussen sociale media en Democraten. We zullen het nooit weten, maar als het nieuws over de laptop van Joe Biden’s zoon Hunter niet door Twitter en Facebook was gecensureerd, had Trump misschien de laatste presidentsverkiezingen gewonnen.

De laptop van Hunter Biden

De krant New York Post kwam twee weken voor die verkiezingen met de bizarre primeur dat Hunter Biden een laptop had achtergelaten en nooit meer opgehaald bij een reparateur. En dat die laptop vol compromitterende informatie stond. Niet alleen beelden van een halfnaakte Hunter Biden in de weer met cocaïne en vrouwen, maar ook materiaal over zijn vader, presidentskandidaat Joe Biden.

Die was nog vicepresident van Obama toen hij kennelijk op de achtergrond een rol speelde bij zoonliefs uiterst lucratieve connecties met Oekraïense oligarchen en Chinese zakenlui. Er stonden aanwijzingen op de laptop van ‘influence peddling’ door de familie Biden: het verzilveren van de invloed die het vicepresidentschap met zich meebrengt. Er zou zelfs geld richting Joe Biden zijn gegaan: hij leek de ‘Big Guy’ te zijn waar in mails op de laptop wel eens sprake van was.

Eerdergenoemde reparateur bracht Hunter Biden’s laptop eerst naar de FBI, maar die leek er vreemd genoeg niks mee te doen. Later stuurde hij een kopie van de harde schijf via via naar de New York Post. Die zette het verhaal niet alleen op de voorpagina, maar ook op Twitter. Daar werd het account van de krant onmiddellijk verwijderd.

James Baker

Uit de Twitter Files – maar ook uit recente verklaringen van Marc Zuckerberg van Facebook, blijkt dat de FBI al weken voor deze scoop de sociale media had gewaarschuwd voor een mogelijke aankomende ‘hack-and-leak operation’ van een vreemde mogendheid, bedoeld om de verkiezingsuitslag te ‘beïnvloeden’. Ze hadden daarbij zelfs de naam van Hunter Biden al genoemd, kennelijk gealarmeerd door wat ze op diens laptop hadden aangetroffen.

James A. Baker, de toenmalige chef juridische zaken van Twitter, nam de waarschuwing zeker maar al te graag ter harte – hij had eerder dezelfde functie vervuld bij de FBI. Twitter had niet toevallig een opmerkelijk hoog aantal ex-FBI en ex-CIA medewerkers in dienst; dat was al lang voor de Twitter Files opgevallen. James Baker was de man die in iedere Rorschach vlek Russische spionnen zag – zoals een journalist het uitdrukte, of liever nog een samenzwering van Trump met de Russen. Zo ook in het opduiken van Hunter Biden’s laptop.

Gehackt of niet?

Biden’s campagnestaf deed destijds geen enkele poging de geruchten over de laptop te ontzenuwen. Ze lieten het verhaal op Twitter en Facebook gewoon verdwijnen via de FBI – die toen nog officieel onder president Trump viel. Twitter gooide gehoorzaam iedereen die een toespeling maakte op dit verhaal of naar informatie erover linkte, meteen van het platform. Zoals de woordvoerster van president Trump, Kayleigh McEnany. En later natuurlijk Trump zelf.

Het argument van Twitter was ze door de FBI ingefluisterd: Hunter Biden’s computer was gehackt. Het reglement van Twitter verbiedt verspreiden van gehackt materiaal. Maar er was niets gehackt: Hunter Biden had zijn wachtwoord aan de reparateur gegeven toen hij de laptop bracht en de man probeerde hem terug te vinden. Interne mails uit de Twitter Files laten ook zien dat zelfs bij Twitter nauwelijks iemand dit verhaal geloofde.

‘Crooked Hillary’

De nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden vraagt zich inmiddels verlekkerd af wie ze straks allemaal eens aan de tand zullen voelen, als ze een parlementair onderzoek starten naar de Twitter Files. James Baker waarschijnlijk als eerste: hij stond al vaker in de rechtbank vanwege zijn fantasieën over Russische agenten en zijn capriolen om president Trump pootje te lichten. Maar ook mevrouw Viyaja Gadde uit India – tot voor kort hoofd censuur bij Twitter. Zij maakte er nooit een geheim van tegen vrijheid van meningsuiting te zijn en vóór de Democraten. Zoals de meeste werknemers van Twitter: dat blijkt onder meer uit een overzicht van hun partijdonaties, ook in de Twitter Files.

Wie twijfelt of Trump überhaupt had kunnen winnen als het laptopverhaal wél was verspreid via sociale media: zie de nipte nederlaag van Hillary Clinton in 2016. Kort voor die verkiezingen maakte de FBI bekend dat er een onderzoek tegen haar liep vanwege haar slordige afhandeling van officiële e-mails als minister van buitenlandse zaken onder Obama. Presidentskandidaat Trump ging daar vol in met zijn ‘crooked Hillary’ – slinkse Hillary. Volgens Hillary zelf en andere Democraten heeft ze daarom verloren. Toenmalig FBI directeur James Comey – zoals bijna iedereen bij de FBI fel anti-Trump, was zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. Hij geloofde de peilingen dat Clinton ruimschoots zou winnen, en zou zich zijn misstap later nooit vergeven: ‘Het is een nachtmerrie waaruit ik nooit meer ben ontwaakt’…

Dit is nog maar het begin

Zoals nu blijkt, vergaderde de FBI onder president Trump in de aanloop naar de verkiezingen van 2020 wekelijks met de staf van Twitter, Facebook en andere sociale media. In feite om zijn tegenstander te helpen winnen…

Musk en Taibbi lieten weten dat dit nog maar het begin is. Er zou nog veel meer materiaal zijn dat laat zien hoe de half miljard Twitter gebruikers jarenlang zijn gemanipuleerd en gemuilkorfd. En op wiens initiatief een zittende Amerikaanse president van het platform werd gegooid, terwijl de dictators van deze wereld rustig kunnen blijven zitten.

Misschien de meest schokkende interne communicatie van Twitter zijn mailtjes uit de Twitter Files waarin reeksen tweets worden genoemd, met erboven: ‘deze nog even bekijken voor het team van Biden’. Een eufemisme voor: ‘weg ermee!’

Onderaan staat dan: ‘handled’, afgehandeld…

Het is riemen vast voor Biden en de Democraten: dit waait voorlopig niet over.