Dedonder: ‘Buitenlandse Psyops vastgesteld bij affaire-Conings’

Psyops maken deel uit van psychologische oorlogsvoering. Het gaat dan concreet vaak om desinformatiecampagnes op sociale media of via nieuwskanalen. Daarom neemt elk Westers land deze dreiging officieel serieus. Dedonder: “De toepassing van Psyop-technieken door buitenlandse mogendheden stelden we in beperkte mate vast tijdens de verkiezingen van 2019, maar ook tijdens de covidpandemie en de daaruit volgende vaccinatiecampagne en de zaak Jürgen Conings. Dit werd vastgesteld door de experts van het platform van de ADIV (de militaire veiligheidsdienst, red.), in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Psyops maken deel uit van psychologische oorlogsvoering. Het gaat dan concreet vaak om desinformatiecampagnes op sociale media of via nieuwskanalen. Daarom neemt elk Westers land deze dreiging officieel serieus.

Dedonder: “De toepassing van Psyop-technieken door buitenlandse mogendheden stelden we in beperkte mate vast tijdens de verkiezingen van 2019, maar ook tijdens de covidpandemie en de daaruit volgende vaccinatiecampagne en de zaak Jürgen Conings. Dit werd vastgesteld door de experts van het platform van de ADIV (de militaire veiligheidsdienst, red.), in samenwerking met andere partnerdiensten, zoals de Veiligheid van de Staat.’ Dat verklaarde Dedonder in de commissie Landsverdediging van 14 juli, op een vraag van oppositielid Theo Francken (N-VA) over cyberveiligheid, desinformatie en Psyops door buitenlandse mogendheden in België.

Geheim

Dedonder wilde niet veel details kwijt over de zaak. ‘Gedetailleerde gegevens met betrekking tot deze vanuit het buitenland gecoördineerde acties zijn geclassificeerd. Het meedelen van dergelijke details vergroot het risico dat de tegenpartij inzicht krijgt in de manier waarop België dergelijke acties detecteert en bestrijdt. Dit zou onze bescherming ondermijnen.’

‘Momenteel schakelen we vijf analisten in tegen Psyop-aanvallen . De aanpak van fake news en het verspreiden van foutieve informatie is een belangrijke prioriteit. Bovendien werd recent de Cybersecurity Strategy Belgium 2.0 goedgekeurd. Dat is een belangrijke stap in de bredere aanpak van cyberdreigingen. Om Defensie voor te bereiden op de komende evolutie in artificiële intelligentie en big data analytics, essentieel voor Psyops, doen de experts het nodige om mee te zijn met de snelle evolutie in dit vakdomein,’ zo verklaarde Dedonder nog.

11 juli in verdachte sferen

De uitspraak van Dedonder kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Dat blijkt ook uit het antwoord van Francken op Dedonder. Francken: ‘Ik ben tijdens de 11 juliviering in mijn gemeente heel veel aangesproken op de zaak Jürgen Conings. Ook echt verstandige mensen hebben me aangesproken met de vraag wat daar echt gebeurd is. Zij geloofden niet dat hij daar ineens gevonden was door de burgemeester op een mountainbike en dachten dat hij doodgeschoten was.’

‘Ik heb altijd gezegd dat dit wél zo was, en dat er geen enkele aanwijzing was dat dat niet de waarheid zou zijn. Maar er is zoveel desinformatie over verspreid dat heel veel mensen minstens twijfels hebben over die zaak. Een aantal mensen geloven er niks van en een aantal mensen vragen zich af of we wel de waarheid weten en vragen of dit niet een soort van Bende van Nijvel-verhaal is.’

Slechts vijf

Het feit dat Dedonder slechts vijf analisten heeft ingeschakeld om desinformatie aan te pakken, is volgens veiligheidsexpert Kenneth Lasoen van de Universiteit Antwerpen ruimschoots onvoldoende. ‘In Groot-Brittannië zet men makkelijk een twintigvoud in voor zulke zaken. Hiermee onderschat Dedonder schromelijk de cyberdreigingen uit het buitenland,’ zegt Lasoen aan Doorbraak.

Lasoen durft beschuldigend naar Rusland en/of China wijzen voor de specifieke desinformatie-dreiging rond covid, vaccinatie en de zaak Conings. ‘Het zou me niet verbazen als het uit die hoek komt. Vaak wordt desinformatie zo subtiel meegegeven door nieuwszenders of via sociale media, door bijvoorbeeld alleen bepaalde experten aan het woord te laten, dat velen niet doorhebben dat ze om de tuin worden geleid. Er is nog veel werk te verrichten om burgers kritisch met informatie om te leren gaan.’

Binnenlandse zaken

De finaliteit van dit soort psychologische oorlogsvoering is volgens Lasoen – hoe gek dat ook mag klinken – vooral een binnenlandse kwestie voor Rusland en China.

‘Die landen hebben de ontwikkeling van het vrije internet na de Koude Oorlog als een persoonlijke bedreiging voor hun eigen autocratische manier van werken gepercipieerd,’ zo legt Lasoen uit. ‘Zij hebben te kampen met flink wat dissidenten die het thuisland ontvlucht zijn en in het Westen wonen, en ook met vele burgers die hun strenge censuurregels kunnen omzeilen. Als dissidenten gebruik maken van de vrijheid van het internet, dan brengt dat andere Russen of Chinezen op ideeën. Dus proberen ze door desinformatie in het Westen te verspreiden het Westen te dwingen tot dezelfde censuurregels.’

‘Als het Westen even autocratisch wordt, en ook actief begint te bepalen wat nog mag gezegd worden en wat niet, dan is de operatie geslaagd. Het doel is immers de informatiestromingen in de wereld proberen te beteugelen. Maar op zich heeft dat dus niets met ons te maken. Het kan Rusland en China niet echt schelen wat we denken, zolang het resultaat maar meer censuur is van het vrije internet – ook in het Westen.’

Operatie geslaagd

‘En dat is nu ook momenteel het gevaar met technologiegiganten als facebook en twitter in de bestrijding van ‘vals nieuws’, ook als dat legitieme discussie over bijvoorbeeld de pandemie of vaccinatie dwarsboomt. Op die manier is de Psyop geslaagd,’ zo voegt Lasoen eraan toe.

Vragen om meer details over de concrete dreiging van Psyops, werden bij het ter perse gaan niet beantwoord door het kabinet Dedonder.