Het einde van het jaar maken redacties de balans op van het voorbije jaar. Wat waren de meest opvallende trends, wie de meest opvallende personen? Bij Doorbraak.be maken ook wij elk jaar onze eigenwijze verkiezing van Doorbraak Persoonlijkheid van het jaar. Zoals u dat als volwassen lezer bij ons gewoon bent, de redactie wikt en de lezer is verstandig genoeg om zelf te beschikken. U kan zelf uw keuze maken onder aan de pagina, u krijgt daarna onmiddellijk een overzicht van de rangschikking.

De keuze van de Doorbraakredactie voor 2019:

• ‘De protesterende burger’ (die weer controle wil over zijn leven) (Gilets jaunes, Hongkongers, Iraniërs, Catalanen, Chilenen, Venezolanen, Nicaraguanen, …)

• Boris Johnson, de politicus die gokte en won, is hij de durver en wordt hij de brexit-man?

• Tom Van Grieken, de kindsoldaat die de onbetwiste leider werd van de -in de peilingen- grootste partij van het land.

• De IS-kinderen, vaak in het nieuws, wat met hen moet gebeuren is een vraag die onze maatschappij verdeelt.

Natuurlijk laten wij u niet in het ijle kiezen. Onze redactie stelt u graag de kandidaten voor. Pieter Bauwens staat vol bewondering voor de protesterende burgers, Harry De Paepe schreef een portret van Boris Johnson, Pieter Bauwens portretteert Tom Van Grieken en Katleen Van den Heuvel legt uit waarom de IS-kinderen een goede keuze zijn.

Stem hier