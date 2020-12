Mondmaskers en politiek, nu ook in Duitsland een saga

Armin Laschet van de christendemocratische CDU is minister-president van deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Markus Söder is minister-president van Beieren en voorzitter van de CSU. Beiden hebben ambities: ze willen in 2021 bondskanselier worden. In tijden als deze is het voor politici als Laschet en Söder van groot belang daadkracht te tonen. Bijvoorbeeld door een razendsnelle bevoorrading met mondkapjes. Monsterdeal met Van Laack Armin Laschet telde één plus één bij elkaar op en sloot op 7 juli voor NRW een deal met…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Armin Laschet van de christendemocratische CDU is minister-president van deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Markus Söder is minister-president van Beieren en voorzitter van de CSU. Beiden hebben ambities: ze willen in 2021 bondskanselier worden. In tijden als deze is het voor politici als Laschet en Söder van groot belang daadkracht te tonen. Bijvoorbeeld door een razendsnelle bevoorrading met mondkapjes.

Monsterdeal met Van Laack

Armin Laschet telde één plus één bij elkaar op en sloot op 7 juli voor NRW een deal met kledingproducent Van Laack uit Mönchengladbach voor een totaalbedrag van 38,5 miljoen euro. In de officiële bekendmaking van de transactie wordt erop gewezen dat in verband met de pandemie wordt afgezien van een openbare aanbestedingsprocedure. De affaire kwam een paar dagen geleden per toeval boven tafel toen bleek dat Laschets zoon, de 32-jarige modeblogger en influencer Johannes ‘Joe’ Laschet een goede vriend is van Christian von Daniels, eigenaar van de firma Van Laack.

Telefoonnummer voor hulp

‘Ik heb Joe gezegd dat hij zijn vader mijn telefoonnummer kan geven, indien onze deelstaat hulp nodig heeft bij het produceren van mondkapjes,’ aldus Von Daniels in een interview met de Rheinische Post. Joe Laschet presenteert op Instagram al jarenlang kleding van het bedrijf uit Mönchengladbach. Sinds het begin van de pandemie bevoorraadt Van Laack verschillende overheidsinstellingen.

Een woordvoerder van de NRW-regering over mogelijke belangenverstrengeling: ‘Tips over productiemogelijkheden kwamen uit alle mogelijke delen van de bevolking. Al die tips zijn bekeken. Deels ook door de minister-president en andere leden van de regering. Het doel was bedrijven uit NRW op de productie van kwalitatief hoogstaande beschermende producten om te laten schakelen. Ook bij textielbedrijf Van Laack is dit het geval geweest.’

Lucratieve business

De snelle omstelling op de productie van mondkapjes heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. ‘Dit jaar hebben wij dankzij 100 miljoen verkochte maskers en 12 miljoen doktersjassen onze omzet kunnen verdubbelen,’ aldus Von Daniels in zijn gesprek met de Rheinische Post. Van Laack produceert momenteel 15 miljoen mondkapjes per maand die via meer dan 30 000 verkooplocaties aan de man worden gebracht.

Christian von Daniels: ‘Alleen al in de eerste helft van 2020 heeft de gemiddelde Duitser 53 euro aan mondkapjes uitgegeven, in tegenstelling tot 26,50 euro aan overhemden gedurende het gehele vorige jaar. Het mondkapje is door de meesten in de textielbranche compleet onderschat.’

Engagement door het slijk gehaald

De sociaaldemocratische SPD-fractie in NRW spreekt van ‘Influencer-Marketing in der Staatskanzlei’ en heeft diverse vragen voorgelegd aan de door de CDU geleide regering van NRW. Armin Laschet gaf zijn zicht op de situatie. Al in maart zouden er veel te weinig beschermende producten voor ziekenhuizen zijn geweest. De regering van de deelstaat was toen wanhopig op zoek naar producenten van onder andere mondkapjes.

‘Natuurlijk heb ik mijn zoon gevraagd,‘ aldus Laschet. ‘Hij heeft mij geholpen het contact met Van Laack tot stand te brengen. Voor de bemiddeling is natuurlijk geen vergoeding betaald. Ik kan niet toelaten dat zo’n engagement door het slijk wordt gehaald,’ aldus een zeer emotionele Armin Laschet.

Van autobekleding naar mondkapjes

In de grootste Duitse deelstaat Beieren staat een tweede kandidaat voor de post van bondskanselier aan het roer: Markus Söder van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU. Ook hij doet zijn best als crisismanager zo goed mogelijk uit de bus te komen. In april bezocht hij hoogstpersoonlijk de Zettl Group bij Landshut in Niederbayern. Dit bedrijf is toeleverancier van de automobielindustrie en beschikt sinds het begin van de pandemie over een nieuwe productielijn: mondkapjes, made in Germany.

In plaats van de arbeidstijd van de medewerkers door een opdrachtenflauwte in de productie van autobekleding te moeten verkorten, zorgde de samenwerking van directeur Reinhard Zettl met de Beierse regering voor een ware ‘boom’ aan opdrachten. Onlangs werd een eigen productiehal voor FFP2-maskers geopend. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de eerste Beierse productie kan beginnen. Wij zijn de firma Zettl zeer dankbaar dar wij dit Beierse idee hebben kunnen opbouwen, ‘ aldus Markus Söder op de bedrijfshomepage van Zettl Group.

Wijziging in aanbestedingsprocedures

In een bekendmaking in juni schreef de Beierse regering: ‘als reactie op de voortdurende uitwerkingen van de coronapandemie heeft de regering de volgende wijzigingen voor openbare aanbesteding van waren- en diensten t/m 31 december 2020 verlengd:

directe opdrachten tot 25.000 euro voor door de coronacrisis ontstane aanschaffingen zijn toegestaan;

beperkte aanbestedingsprocedures zonder verplichte concurrerende offertes en onderhandeling zijn zonder opgaaf van reden toegelaten.

Beierse Masken-Verbund

Samen met de leverancier van automatische systemen PIA Automation en vliesstofproducent Sandler AG richtte Zettl Group in mei van dit jaar het zogenaamde ‘Masken-Verbund-Bayern’ op. Over de achtergrond van het samenwerkingsverband is te lezen: ‘De inzet van onze politieke vertegenwoordigers heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het Masken-Verbund. Hun initiatief bevorderde een snelle marktontwikkeling vanuit verschillende sectoren van de economie en de netwerkvorming van de betrokken bedrijven. Dit netwerk bracht onze bedrijven samen en legde zo de basis voor het Masken-Verbund-Bayern. Daarvoor hartelijk dank.’