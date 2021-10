Egbert Lachaert en zijn incapabele smurfen

Ik ben groen van woede omdat ik mij blauw betaal aan elektriciteit, gas en diesel. Grote smurf Egbert Lachaert zegt laconiek in de Afspraak op vrijdag dat hij wel nog vlotjes zijn facturen kan betalen. Wel, Lachaert: lachen met uw lachsalvo doe ik niet. Het lachgas stijgt me naar de kop. De smurfenmeute van Lachaert is 22 jaar aan de macht. Uit machtsgeilheid lieten ze zich ootmoedig onderwerpen aan groene woke-adepten, en maakten zo een zootje van het energiebeleid. Nu…

Ik ben groen van woede omdat ik mij blauw betaal aan elektriciteit, gas en diesel. Grote smurf Egbert Lachaert zegt laconiek in de Afspraak op vrijdag dat hij wel nog vlotjes zijn facturen kan betalen. Wel, Lachaert: lachen met uw lachsalvo doe ik niet. Het lachgas stijgt me naar de kop.

De smurfenmeute van Lachaert is 22 jaar aan de macht. Uit machtsgeilheid lieten ze zich ootmoedig onderwerpen aan groene woke-adepten, en maakten zo een zootje van het energiebeleid. Nu de energierekening van dat wanbeleid ons in het gezicht ontploft, lacht Lachaert de actieve middenklasse vierkant uit. Wel Lachaert, het lachen zal je vergaan in 2024.

Go woke, go broke

Groenen en socialisten, die ons deze broodroof door de neus boorden, gaan nu zij die ze in de armoede duwden, soigneren en aan een baxter van staatssteun leggen. Valse empathie binnen een electorale zwendel. Breedsmoelkikker Conner Rousseau wil eensklaps de BTW op elektriciteit naar 6%. Nochtans vorig jaar tijdens de regeringsonderhandelingen was van die rode hypocrisie niets te horen of te zien.

Intussen baden de groene tsaren van eco-multinationals in subsidiehoning en ontkurken ze champagne met de woekerwinsten op torenhoge energiefacturen. Socialisten en groenen slurpen sojaschuimwijn en eten veganistische kaviaarparels op het hipsterbanket van deze groene zaklichterij. Hun groene wensdroom is echter een nachtmerrie en woke-paradox geworden. Want vreemd genoeg moeten groene boomknuffelaars en andere poco-miserabilisten hopen op een zachte winter door de klimaatopwarming. Zo vermijden ze dat hun groenrode gasboete op onze gas- en elektriciteitsfactuur de kiesdrempel kust. Het is de boemerang van: ‘Go woke, go broke.’

De Covid-verkwisting

Deze week kwam aan het licht dat enkele universiteiten de overheid 20 miljoen euro lichter maakten door het aanrekenen van niet uitgevoerde PCR-tests. Minister Frank Vandenbroucke die tot voor kort nog werkte voor diezelfde universiteiten keek weg toen zijn oud-collega’s graaiden in de schatkist. De corona-experten aangesteld door de regeringen logen en charmeerden de minister met zeemzoete praatjes, terwijl de ze gretig hun zakken vulden met niets doen. Een werkloosheidsbijdrage voor paraatheid in een luchtledig stolp. De plofproffen en de wijsneuzerige rectoren die ons om de haverklap het moraliserende vingertje door de strot rammen, blijken geen standbeelden van integriteit als de eigen rekeningen gespijsd worden. De graad van hun wokeness en de diepgang van hun gutmenschgehalte imploderen aan de poorten van hun bankrekening.

Er zijn drie constanten tijdens de coronacrisis: liberalen leveren de premier, wanbeleid van naïeve ministers kost miljoenen euro’s, en de regering wordt aan de lopende band opgelicht terwijl ze angstvallig haar vuile was verbergt.

Een greep uit de echec-rekening van liberaal leiderschap tijdens corona: 15 miljoen euro mondmaskers verbrand, 100 miljoen euro voor netflixende contacttracers, 3,4 miljoen euro mondmaskers bij Open VLD’er van Turkse afkomt, 20 miljoen euro voor afgekeurde of beschimmelde mondmaskers, 37,5 miljoen voor giftige mondmaskers (Avrox), 7 miljoen euro voor niet compatibele filters, 1 miljoen euro voor falende corona app die amper gebruikt werd, 4,7 miljoen euro voor nutteloos coronamedicijn Remdisivir, 20 miljoen aan universiteiten voor niet uitgevoerde PCR-tests… Voila, een kleine 200 miljoen euro aan Vivaldiotismen in deze zonder twijfel onvolledige lijst. Zo is het nog maar eens bewezen wat Douglas Coupland zei: ‘er zijn drie dingen die je niet kunt faken: erecties, creativiteit en competentie.’

De wet van de krik of de prik

Het Covid-pasje wordt weldra in Brussel en Wallonië ingevoerd. Dit pasje wordt wel eens vergeleken met de nazi jodenster, het gesundheitspass van de NSDAP, het Zuid-Afrikaanse Dompass of de communistische kredietscore. Terecht. Alle vergelijkingen gaan op. Het Covid-pasje is polariserend, discriminerend, privacy-invasief en dictatoriaal. De uittering van onze vrijheid en onze privacy is curvilineair met het gejengel van Vivaldi. De bijwerkingen van gevaccineerde Vivaldioten worden zichtbaar vanaf het moment dat ze een micro aflikken. Gelukkig is politieke euthanasie voor wilsonbekwame plucheklevers toegestaan en werd Vivaldiotie onlangs erkend als langdurige ziekte.

Trouwens hoe zal men in pakweg Molenbeek, waar de wet van de krik geldt, de wet van de prik invoeren, laat staan afdwingen. Het gros van de mannen zit er in een aftands strandzeteltje testosteronthee te zuipen op de stoep. Hun rebellerende tieners oefenen kopschotten in de thaiboksclubs of de lokale voetbalclubs. Intussen wordt er meer drugs gedeald dan school gelopen.

Multiculturele milkshake

Bovendien mogen de vrouwen er niet op restaurant, op café of naar de fitness. Ze mogen hoogstens onder full-body-mondmasker boodschappen doen of een cursus huishoudslavin volgen. Zolang ze in de quarantaine van hun geloof tussen vier muren een leefloon trekken en rondwandelen in beschermende islamoutfit, is er geen besmettingsgevaar en is vaccinatie overbodig. Het zal wel ergens in de koran staan.

De multiculturele milkshake in Brussel leeft, danst, zuipt en vecht op straat, ze hebben geen schrik van flikken, maar eigenaardig genoeg wel van prikken. Doch wie denkt dat een pasje de vaccinatiegraad significant zal doen stijgen gelooft nog in de sprookjes van duizend-en-een-nacht.

