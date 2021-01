Elke Van den Brandt (Groen): ‘Er is draagvlak voor kilometerheffing in Vlaanderen’

Brussels minister van Leefmilieu Elke Van den Brandt (Groen) zegt dat de uitbreiding van de Brusselse Ring idealiter onderdeel uitmaakt van het Brusselse mobiliteitsplan ‘Good Move’. Ook volgens Elke Van den Brandt is er in Vlaanderen – dat verantwoordelijk is voor de Ring rond Brussel – een draagvlak voor een kilometerheffing, net zoals Brussel wil invoeren. Dat blijkt uit de commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement. De Vlaamse overheid stelt momenteel een GRUP – Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – op dat…

Brussels minister van Leefmilieu Elke Van den Brandt (Groen) zegt dat de uitbreiding van de Brusselse Ring idealiter onderdeel uitmaakt van het Brusselse mobiliteitsplan ‘Good Move’. Ook volgens Elke Van den Brandt is er in Vlaanderen – dat verantwoordelijk is voor de Ring rond Brussel – een draagvlak voor een kilometerheffing, net zoals Brussel wil invoeren. Dat blijkt uit de commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement.

De Vlaamse overheid stelt momenteel een GRUP – Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – op dat de herinrichting van de Ring rond Brussel moet beschrijven. In de Brabantse volksmond heet dat project nu al ‘de verbreding’ van de Ring. Van een verbreding is er echter maar in één scenario sprake.

Scenario’s

Er zijn drie scenario’s. Eén dat de huidige inplanting van de ring tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe ongemoeid laat en alleen enkele afritten afsluit en andere samenvoegt. Eén dat doorgaand en lokaal verkeer scheidt door de aanleg van parallelwegen langs beide kanten van de ring. En een scenario dat één parallelle stadsboulevard aanlegt voor auto’s én fietsers. Alleen in het tweede scenario is er sprake van een letterlijke verbreding langs beide zijden.

De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt kant zich alleszins tegen een verbreding. Dat zegt ze in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. ‘Volgens verkeersspecialisten leidt een capaciteitstoename van wegen tot een toename van het verkeer. Idealiter is de Ring een instrument voor de uitvoering van ons Brusselse mobiliteitsplan-2030 Good Move. Daarom stellen we de andere regio’s in België ook voor om zich aan te sluiten bij ons plan.’

CdH wantrouwig

‘De Brusselse kilometerheffing wordt momenteel onderhandeld met de andere regio’s’, zegt Van den Brandt. ‘Een kilometerheffing die we samen met de Vlaamse regering in een ruime regio rond Brussel invoeren, werkt files weg. Het loont de moeite om daar nu al onderzoek naar te doen, zodat we sneller vooruit kunnen. Want ook in Vlaanderen is er een draagvlak voor een kilometerheffing’, aldus Van den Brandt.

Overige commissieleden hebben het minder begrepen op samenwerking met de Vlaamse overheid. Christophe De Beuckelaer van oppositiepartij cdH zegt dat ‘Vlaanderen zijn pionnetjes op het bord uitzet, en Brussel erbij staat en ernaar kijkt’.

De Beukelaer: ‘In uw beleidsverklaring zegt u dat u de uitbreiding van de Ring kan blokkeren als Brussels minister. U hebt al aangegeven dat u bereid bent om water bij de wijn te doen. Hoe ziet u de toekomst eigenlijk als er volgens de voorspellingen dit decennium 18% meer verkeer bijkomt op de Ring?’, vraagt De Beukelaer zich af.

… en blauwe verbazing

De Franstalige christendemocraat De Beukelaer zegt ook dat het gevaar erin bestaat dat de Vlaamse overheid meer bezig is met de doorstroming op de Ring, en minder met de aansluiting van de Brusselse wegen op de Ring. ‘De Vlaamse industriezones worden op die manier erg aantrekkelijk, maar Brussel zal van de heraanleg dan minder profiteren.’ Het oppositielid doelt daarmee op het eerste scenario, waarbij sommige afritten op de Ring worden buiten werking worden gesteld, en andere samengevoegd, om het aantal verkeersmanoeuvres te verminderen.

De MR is dan weer onder de indruk van de professionaliteit en de snelheid waarmee Vlaanderen het plan aanpakt.

N-VA: ‘nodig Vlaanderen uit’

Voor N-VA-commissielid Cieltje Van Achter zijn de plannen van Vlaanderen en Brussel complementair. ‘Ook in het plan-Good Move wordt verwezen naar de rol van de Ring als stadsring. Dat houdt in dat het verkeer meer rond de stad moet rijden via de Ring dan erdoorheen. Dat is ook een van de doelen van de optimalisering van de Ring, namelijk het lokaal verkeer scheiden van het doorgaand verkeer. Daardoor kunnen automobilisten die niet in Brussel moeten zijn, niet meer de Ring verlaten en door de stad kunnen rijden bij file.’

‘Het zou goed zijn als de commissie voor de Mobiliteit zelf het Vlaamse agentschap De Werkvennootschap uitnodigt zodat ze over alle informatie beschikt’, aldus Van Achter.