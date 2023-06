Erwin Annys: ‘Bijwerkingen werden verzwegen om prikbereidwilligheid niet in gevaar te brengen’

Slachtoffers van coronavaccinatie hebben er een regelrechte lijdensweg op zitten, zonder erkenning van wat hen overkomen is. Dat toont onderzoek van Doorbraak aan. Aan de hand van vier getuigenissen en Belgische cijfers schetsen we in ons nieuwe Doorbraak Magazine een onthutsend beeld over het grote taboe. Vaccinbijwerkingen bestaan immers zogezegd niet. Of: ze zijn overdrijvingen van antivaxxers.

Volgens de Europese meldingsdatabank EudraVigilance zijn er tijdens alle Belgische coronavaccinatiecampagnes, waarbij 29,4 miljoen vaccins werden gezet, 42.432 meldingen gemaakt van bijwerkingen. 17.119 daarvan zijn ernstig en gaven minstens aanleiding tot arbeidsongeschiktheid. Een op de 1.700 vaccins gaf dus aanleiding tot ernstige klachten. Een hoog cijfer. Daarbij is de wetenschappelijke consensus dat doorgaans maar een tiende van alle bijwerkingen van medicijnen wordt gemeld.

Uit vier getuigenissen die Doorbraak verzamelde over ernstige vaccinbijwerkingen, blijkt dat er tussen mond en lippen door bij sommige artsen wel erkenning is hiervan. Maar tot een officiële diagnose komt het zelden. Regelmatig worden ze zelfs gewoon van tafel geveegd.

Factcheck

Dat de coronavaccins aanleiding hebben gegeven tot de melding van vele ernstige bijwerkingen, verbaast arts Erwin Annys allerminst. Voor deze neus-keel-oorarts moet de coronavaccinatie al langer grondig herbekeken worden. Annys schreef er zijn een boek over: FACTCHECK – Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.

Erwin Annys: ‘Er zijn twee problemen met de coronavaccins: de bijwerkingen en de effectiviteit. Het eerste probleem is een gevolg van de lakse manier waarmee politiek en artsen met dit nieuwe medicijn zijn omgegaan, zoals in het Doorbraak Magazine-artikel goed naar voren komt. “Bij twijfel, onthoud u van interventie”, predikt de medische ethiek. Dat is niet gebeurd tijdens de coronavaccinatiecampagnes. Integendeel. Iedereen moest worden gevaccineerd, ongeacht gezondheidstoestand of leeftijd.’

‘Er is gevaccineerd zonder dat de bevolking eerlijk geïnformeerd werd over de hoge mate van onbekendheid van de effectiviteit en de bijwerkingen van het vaccin. Je hebt een situatie gekregen waarbij problemen en bijwerkingen duidelijk verzwegen zijn geweest om de prikbereidwilligheid niet in gevaar te brengen. Dat was van in het begin al de logica van de campagnes. Waarom zijn anders de vaccinproducenten door de overheid vrijgesteld van aansprakelijkheid?’

Fantasie of desinformatie

‘Normaal gezien is de logica van elk nieuw medicijn dat elke klacht na toediening als een mogelijke bijwerking wordt gezien, tot het tegendeel is bewezen. Zo hoort het ook. Nu zijn er verschillende indicaties die wijzen op vele bijwerkingen. Maar die niet onderzocht worden. En, als ze wél onderzocht worden, onmiddellijk worden tegengesproken als fantasie of desinformatie.’

‘Het lijkt alsof de medische wereld en de samenleving niet willen geloven dat bijwerkingen bestaan. Als men het al toegeeft, dan gebruikt men een laatste redmiddel: “Ja, maar 799 mensen hebben geen ernstige bijwerking, dus dat is pech voor die ene”. Terwijl ernstige bijwerkingen bij 1 op 800 mensen, zoals een onafhankelijke studie aangeeft, eigenlijk al op zich meer dan voldoende reden is om zulke vaccins van de markt te halen.’

‘Het tweede probleem: we kunnen nu toch wel gerust zeggen dat de coronavaccins lang niet zo efficiënt zijn als men beloofd had. Van de beloofde werkzaamheid van 95% blijft niet veel over. De vaccins voorkomen ook geen besmetting. Dat komt onder meer omdat bij dit soort snel evoluerende virussen je zelden een vaccin kan ontwikkelen dat efficiënt is en blijft.’

Antilichamen

‘Bovendien zie ik nu ook signalen dat de vaccins leiden tot zogenaamde negatieve werkzaamheid. “ADE” noemt men dat in het jargon (Antibody Dependent Enhancement, oftewel antilichaamafhankelijke versterking van de ziekte, red.). Dat betekent dat de antilichamen die het vaccin teweegbrengt, het virus gaan helpen om meer cellen te infecteren, maar het virus zelf niet neutraliseren. Dat creëert potentieel een ernstiger ziekteverloop dan wanneer de persoon niet zou gevaccineerd zijn.’

‘Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Maar je hoort nu vaak verhalen in de media dat mensen soms nog erg veel last hebben van een covid-besmetting. Zelfs met de mildere omikronvariant. Met wat er over de vaccins allemaal aan positiefs verteld werd, zou dit niet mogen. Elke potentiële negatieve effectiviteit van de vaccins wordt nu gemakkelijk gecategoriseerd onder de brede noemer “long covid”. Zo blijven de media focussen op het virusgevaar en blijft de neiging bestaan om elke winter weer massaal te gaan vaccineren. Het is nu gewoon nodig om een zo eerlijk mogelijk debat over het nut en de risico’s van covid-vaccins voor alle leeftijdsgroepen te voeren. Zo niet blijft de medische wereld onethisch bezig.’

U kan dit onderzoek lezen in Doorbraak Magazine, dat u in de krantenwinkel vindt of via onze website kan bestellen.