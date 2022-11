Ex-CD&V’er richt partij op als reactie tegen cordon sanitaire

In december vorig jaar verliet Filip Vangilbergen zijn partij CD&V. Dat gebeurde na 25 jaar trouw lidmaatschap en 20 jaar actief bestuurslid geweest te zijn bij CD&V Brecht. In deze vrije tribune geeft hij meer duidelijkheid over zijn beslissing.

Mijn reden om CD&V na al die jaren te verlaten was het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang en PVDA.

N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen vliegen elkaar graag in de haren, maar in één ding zijn ze prachtig verenigd: hun cordon sanitaire waardoor ze Vlaams Belang en PVDA uitsluiten van deelname aan de federale regering, de Vlaamse regering en de provinciebesturen. Tegen Vlaams Belang is het cordon sanitaire absoluut: die mogen ook niet mee besturen in de steden en gemeenten. Vooruit maakt op gemeentelijk niveau een opening: in Borgerhout en Zelzate besturen ze samen met PVDA.

Niet alleen heb ik CD&V verlaten wegens het cordon sanitaire, ik voer er ook openlijk protest tegen. Twee vrienden, ook ex-CD&V’ers, en ik, hebben een partij opgericht die geen enkele andere partij uitsluit: Democraten Brecht.

Democraten Brecht ijvert voor meer democratie in Vlaanderen. Wat democratie betreft is op dit ogenblik het belangrijkste item dat, volgens de huidige plannen, in 2024 31% van de stemmen niet gaan meetellen. Vlaams Belang haalde in de recentste peiling 22%, PVDA 9%.

Het cordon sanitaire heeft alleen maar voordelen voor N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen: hoe groter Vlaams Belang en PVDA worden, hoe groter hun kans om deel te nemen aan de macht.

Italië

Toen ik, naar aanleiding van mijn ontslag bij CD&V, met heel wat mensen contact had, bleek een grote meerderheid tegen het cordon sanitaire te zijn. Zij vinden dat het hoog tijd wordt dat Vlaams Belang en PVDA in 2024 ook hun kans krijgen om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

In Italië gebeurt het. Daar winnen de radicaal-rechtse ‘Broeders van Italië’ de verkiezingen en krijgen zij de kans te bewijzen dat zij hun beloften kunnen waarmaken. Bij de volgende verkiezingen zal de Italiaanse kiezer premier Meloni belonen of afstraffen en haar bij verlies terug naar de oppositiebanken verwijzen. Zo gaat dat in een democratie. Maar niet in België en Vlaanderen.

Wat de federale regering betreft merk ik dat de Waalse politici, als het er op aankomt, steeds aan hetzelfde zeel trekken. Dit in tegenstellingen tot de Vlaamse politici die steeds intern verdeeld zijn, in hun eigen voet schieten en zich uit elkaar laten spelen.

Natuurlijke bondgenoot

Bart De Wever wil met zijn N-VA graag ‘incountournable’ worden. Hij begint echter met zijn natuurlijke bondgenoot Vlaams Belang de rug toe te keren alvorens hij met de Walen aan tafel gaat. Volgens de statuten van de N-VA wil de partij dat Vlaanderen onafhankelijk wordt en een zelfstandige republiek wordt in Europa. Vlaams Belang wil juist hetzelfde. Maar toch ziet De Wever in de PS en Vooruit zijn bondgenoten.

Sammy Mahdi ging bij CD&V voor een nieuwe wind zorgen. Maar in De Zondag van 26 juni jl. liet hij al dadelijk verstaan dat hij niet gaat besturen met Vlaams Belang en PVDA. Bij Vlaams Belang doet hij nog een poging om een reden te geven, voor het uitsluiten van PVDA vindt hij dat niet nodig. CD&V bestuurt eenvoudig zonder PVDA zonder daar een reden voor te geven.

Met het oog op de verkiezingen van 2024 lijkt het mij dat de Vlaming nog drie keuzes heeft:

Het blok N-VA – Vooruit – CD&V – Open Vld – Groen

Vlaams Belang

PVDA

Momenteel ziet het er naar uit dat keuze twee en drie de verkiezingen gaan winnen.

Omdat die echter niet mee mogen besturen gaat het eerste blok het land besturen. N-VA kan dan Vivaldi komen depanneren en mee de federale regering vormen.

Hallucinant

De vraag stelt zich of, rekening houdend met dit gegeven, verkiezingen nog wel zin hebben. Al voor de verkiezingen is immers beslist wie mag mee regeren en wie niet.

De kans bestaat dat Vlaams Belang en N-VA na de volgende verkiezingen een meerderheid van de zetels in het Vlaamse Parlement halen. De kiezer kiest dan voor een Vlaams Belang-N-VA-regering. Maar zoals het er nu naar uit ziet wordt het een vierpartijenregering zonder Vlaams Belang.

In de 300 Vlaamse steden en gemeenten is de situatie in 2024 vanzelfsprekend ook hallucinant. Ook daar hebben N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen er alle belang bij dat Vlaams Belang en PVDA zo goed mogelijk scoren. Zij kunnen dan alle postjes van burgemeester en schepenen onder elkaar verdelen.

Conner Rousseau doet er nog een schepje bovenop. Hij verklaart dat, als N-VA ergens in coalitie gaat met Vlaams Belang, hij alle coalities met N-VA opblaast. Geen haan die hier naar kraait in de klassieke Vlaamse pers. Blijkbaar vindt de pers dit allemaal normaal. Ik niet.

Grootste partij

De Vlaamse regering heeft de kieswetgeving gewijzigd om die zogezegd democratischer te maken. De grootste partij krijgt daar gedurende 14 dagen het initiatiefrecht om een meerderheid te vormen. Dit is vanzelfsprekend een doekje voor het bloeden want indien een bepaalde partij, waarmee men niet wenst te besturen, de verkiezingen wint en de grootste wordt, dan vormen de verliezers van de verkiezingen 14 dagen later overal in Vlaanderen “coalities van verliezers” zonder die grootste partij.

Mijn voorstel is dat, als de grootste partij na 14 dagen geen meerderheid gevonden heeft, de stad of gemeente bestuurd wordt door de twee grootste partijen. Als die geen meerderheid hebben wordt die coalitie aangevuld met de derde en indien nodig de vierde partij. Dan zou de wil van de kiezer gerespecteerd worden. De politieke moed om zoiets in een decreet te gieten ontbreekt echter bij onze Vlaamse regering.

Zoals ik eerder schreef, verbaast het mij hoe weinig protest er is tegen het cordon sanitaire. Heel wat bestuursleden en mandatarissen van de klassieke partijen, inclusief N-VA, zijn tegen het cordon sanitaire maar houden toch vast aan hun mandaat. Ik roep hen op om wel openlijk protest te voeren.

Democraten Brecht speelt het ondemocratisch spelletje niet mee. Als wij in 2024 in Brecht deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen sluiten wij geen enkele partij uit als mogelijke coalitiepartner. Hopelijk volgen vele anderen ons voorbeeld.