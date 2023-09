Extra Kamerzitting om PVDA-kas te spekken

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is ter wille van de PVDA-PTB-partijkas op 31 augustus ‘en stoemelings’ vier minuten lang bijeengekomen voor een eedaflegging. De reden? Centjes. Het parlementair zomerreces is een heilige koe in de Belgische politieke arena. Alleen om een heel ernstige reden spoeden de Kamerleden zich in een augustusmaand voor een plenaire zitting naar Brussel. Zoals op 2 augustus 1993 bij het overlijden van koning Boudewijn. Of op 29 augustus 2002 om paars-groen premier Guy Verhofstadt te interpelleren over…

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is ter wille van de PVDA-PTB-partijkas op 31 augustus ‘en stoemelings’ vier minuten lang bijeengekomen voor een eedaflegging. De reden? Centjes.

Het parlementair zomerreces is een heilige koe in de Belgische politieke arena. Alleen om een heel ernstige reden spoeden de Kamerleden zich in een augustusmaand voor een plenaire zitting naar Brussel. Zoals op 2 augustus 1993 bij het overlijden van koning Boudewijn. Of op 29 augustus 2002 om paars-groen premier Guy Verhofstadt te interpelleren over de omstreden levering van 5500 FN-mitrailleurs aan Nepal en het daarmee samenhangende ontslag van minister Magda Aelvoet (Agalev).

Warmoes en Bruyère

Een kleine maand geleden, op donderdag 31 augustus, is er nog eens een heilige koe geslacht en is de Kamer van Volksvertegenwoordigers in volle vakantietijd in plenaire vergadering bijeengekomen. Over die vergadering hebt u niets gehoord op de radio, niets gezien op de televisie en niets gelezen in het dagblad, tenzij u een Franstalige krant leest.

De heel ernstige reden die er de Kamerleden toe noopte hun zomerreces te onderbreken en zich naar Brussel te spoeden, was de eedaflegging van kameraad Robin Bruyère als Kamerlid van de Partij van de Arbeid – Parti des Travailleurs (PVDA-PTB) voor de kieskring Namen, ter opvolging van zijn partijgenoot Thierry Warmoes.

Politiek verlof

Kameraad Warmoes is eigenlijk een Vlaming. Hij groeide op in de Kempen, studeerde biologie aan de Universiteit Antwerpen en is ambtenaar bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De liefde lokte hem naar Namen, waar hij sinds 1995 woont.

In 2014 vroeg en kreeg kameraad Warmoes van de VMM politiek verlof om in dienst te treden bij de PVDA-PTB, waar hij sinds 1990 lid van is. Bij de verkiezingen van 2019 werd hij tot Kamerlid voor de provinciale kieskring Namen verkozen.

Promotie

Warmoes kreeg naar eigen zeggen enige tijd geleden van de VMM te horen dat hij in aanmerking komt voor promotie. Hij besloot die kans niet te laten liggen en zijn politiek verlof te beëindigen. Per 21 juli heeft hij ontslag genomen als Kamerlid. Warmoes wordt opgevolgd door Robin Bruyère. Die heeft op donderdag 31 augustus om 11.05 uur de grondwettelijke eed afgelegd – in de drie landstalen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft daarvoor, in volle zomerreces, een extra vergadering gehouden.

U vraagt of Bruyère niet kon wachten tot de eerste reguliere plenaire van 21 september om de eed af te leggen? Ja zeker, hij kon dat. Maar dan zouden hij en vooral de PVDA-PTB zo’n 6.800 euro aan parlementaire vergoeding zijn misgelopen (de communistische parlementsleden zijn verplicht meer dan de helft van hun vergoeding aan de partij af te staan).

Twee minuten

Volgens het statuut van de Kamerleden heeft kameraad Bruyère vanaf 1 augustus recht op een parlementaire vergoeding. Maar die vergoeding wordt pas uitbetaald na de eedaflegging. Om de 6.800 euro voor augustus te kunnen opstrijken, moest kameraad Bruyère dus in augustus de eed afleggen. Om die zeer ernstige reden is de Kamer op 31 augustus in plenaire vergadering bijeengekomen.

Van die vergadering moet u zich overigens niet al te veel voorstellen. Ze had niet zoals gewoonlijk in het groene halfrond plaats, maar in de Yourcenar-commissiezaal. Ze duurde amper twee minuten. En er waren geen tien Kamerleden aanwezig – zelfs van de communistische fractie stuurde meer dan de helft zijn of haar kat. Of bekijk het hier zelf.

Beetje hypocriet

Daar is niets onwettigs aan, maar het illustreert wel de ‘let op mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’-houding van de PVDA-PTB. De communisten laten geen gelegenheid onverlet om uit te halen naar de ‘riante’ verloning van parlementsleden en de ‘schandalig hoge’ partijfinanciering. Intussen ‘graaien’ – we gebruiken hun terminologie – ze aardig mee ‘in de staatskas’ om hun partijkas te spekken. En laten daarvoor zelfs de Kamer in extra zitting bijeenkomen.

‘Gelegaliseerde sponsoring’

Alle parlementsleden staan een deel van hun vergoeding aan de partij af, maar de PVDA-PTB spant met de verplichte afdracht van meer dan de helft de kroon. Het weekblad Knack (10 mei) becijferde dat alle partijen met de bijdrage van hun mandatarissen jaarlijks ruim 12 miljoen euro ophalen. ‘Kampioen’ is de PVDA-PTB met 2,7 miljoen euro.

VUB-hoogleraar Michel Maus noemt die afdrachten ‘gelegaliseerde sponsoring met belastinggeld’. Onwettelijk zijn ze inderdaad niet, maar het is wel onfatsoenlijk en oneigenlijk gebruik van staats- en dus belastinggeld.

Partnergeweld

Het ontslag van Thierry Warmoes uit de Kamer heeft intussen een staartje gekregen. Op 7 september meldde La Dernière Heure dat zijn ex-vrouw al vóór de verkiezingen van 2019 klacht heeft ingediend wegens partnergeweld. Diezelfde dag nog nam Warmoes ontslag uit de gemeenteraad van Namen, waar hij de PTB-fractie leidde. Hij ontkent dat zijn ontslag uit de Kamer met de zaak verband houdt. Pijnlijk, ook voor de PVDA-PTB, is dat Warmoes als Kamerlid voorzitter was van de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, waar vaak partnergeweld ter sprake komt.

Dinsdag schreef La Dernière Heure dat de ex-vrouw van Warmoes de PVDA-PTB al in 2020 op de hoogte heeft gebracht van diens wangedrag. Voorzitter Raoul Hedebouw en Kamerfractievoorzitter Sofie Merckx beweren evenwel dat zij niet op de hoogte waren.