Faalt het sociaal woonbeleid?

Maxim Veys (Vooruit) noemde minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), onlangs een ‘saboteur’. Hieronder een inhoudelijke evaluatie van zijn woonbeleid, volgens volksvertegenwoordiger Veys. De minister vindt Veys’ uitspraak stijlloos. Twee aparte gesprekken met deze politici tonen zeer uiteenlopende visies op het sociaal woonbeleid.

Veys staat me te woord in zijn nieuw bureau aan de Handelskaai in Kortrijk, zijn thuisbasis. Ondanks het verwijt dat de minister een saboteur is, typeert Veys hem als ‘performant’ en een ‘doener’. De minister ontmoet ik op zijn kabinet vlakbij Brussel-Noord. Hij noemt Veys een ‘goede sparringpartner’ in een debat. De sfeer is goed.

Groeiende wachtlijst

Het aantal wachtenden voor een sociale woning groeide sinds het begin van deze legislatuur, van 153.000 naar 182.000. Voor Veys is dat hét teken dat het woonbeleid van minister Diependaele faalt. Een oorzaak van die groeiende wachtlijst ziet Veys in het gegeven dat gezinnen in de voorbije jaren kleiner geworden zijn: ‘Gezinsverdunning heeft een ongelooflijke impact op die lijst. 68 procent van de mensen op de wachtlijst zijn alleenstaanden, koppels of alleenstaanden met een kind.’ Daardoor zijn er meer aparte aanvragen. Daarnaast zijn er te weinig geschikte woningen, omdat het gros van het patrimonium gebouwd is voor grotere gezinnen. Er is maar één prioriteit: geschikte en betaalbare woningen bouwen en dat gebeurt vandaag te weinig.

Minister Diependaele ziet 2013 als een negatief kantelpunt voor de wachtlijst, hoewel N-VA toen mee in de Vlaamse regering zat: ‘In 2013 kondigde toenmalig minister Freya Van den Bossche, partijgenote van Maxim Veys, in aanloop naar de verkiezingen aan dat de inkomensgrenzen om recht te hebben op een sociale woning zouden verhogen. Het idee werd onthaald op applaus, maar niemand vroeg zich af hoeveel nieuwe woningen gebouwd en bestaande woningen gerenoveerd moesten worden, en met welke centen dat allemaal moest gebeuren.’

Wat renovatie betreft, is er nog steeds veel werk aan de winkel, volgens Diependaele. 45 procent van het budget wordt aan renovatie besteed. De minister maakt nog een kanttekening bij de wachtlijst. Mensen moeten zich inschrijven in meerdere huisvestingsmaatschappijen, wanneer er op een bepaalde plek meerdere actoren actief zijn. Normaal gezien is er elke twee jaar een actualisatie, waarbij de dubbele uit de wachtlijst gehaald worden. Dat is door corona niet gebeurd. Na de actualisatie verwacht Diependaele nog steeds een stijging, maar beperkter in omvang.

Prioriteit bij bouw en renovatie

De sleutel om die wachtlijst in te korten, is prioritair inzetten op de bouw en renovatie van woningen. Tegen 2050 is er nood aan 400.000 extra woningen. Veys wijst naar Frankrijk en Nederland, waar respectievelijk drie en vijf keer zoveel sociale huurwoningen of woningen van de overheid zijn. In Scandinavië beslaat dat segment 15-20 procent van het totale patrimonium.

Voor Veys ligt een deel van het probleem bij de uitvoering van het ‘bindend sociaal objectief’, dat stelt dat gemeenten 15 procent van de sociale woningen moeten hebben. Bijvoorbeeld de rijkere gemeenten rond Brussel lappen daar al jaren hun laars aan. Veys: ‘Wanneer vanuit het lokaal overleg voorstellen komen om ergens sociale woningen te bouwen, wordt dit al te vaak gevolgd door een njet van de gemeentebesturen. Waarom wil de minister niet strenger zijn voor gemeenten die zich niet houden aan het BSO? Vreest hij de toorn van de burgemeesters?’ De minister is ook van mening dat er meer aanbod nodig is: ‘Alle problemen op de woningmarkt kunnen herleid worden tot het aanbodbeleid.’

Aan de financiering ligt het alvast niet. Er ligt elk jaar een miljard aan leningsmachtigingen klaar om de bouw van woningen te faciliteren. Maar er zijn moeilijkheden rond ruimte en vergunningenbeleid en de gestegen prijzen spelen ook hun rol. Wie vergunningenbeleid zegt, zegt gemeentebesturen, maar Diependaele wil hen niet verplichten om de 15 procent van het BSO te halen: ‘Besturen zijn democratisch verkozen en zelf verantwoordelijk om vergunningen al dan niet af te leveren. Als een volgende minister daar anders over denkt, à la bonheur.’

Grootschalige hervorming

Aan het begin van deze legislatuur heeft de N-VA-minister ervoor gekozen om in te zetten op een grote hervorming van de sociale huisvestingsmaatschappen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK). Er waren in Vlaanderen 134 sociale verhuurders en dat aantal wordt teruggebracht naar 42. Een grootschalige operatie die door Diependaele omschreven wordt als een ‘pitstop’. Dat daardoor een vertraging gekomen is op de bouw en renovatie van sociale woningen, erkent hij.

Maxim Veys is zeker niet tegen een hervorming, maar begrijpt de timing van de minister niet: ‘Er was eigenlijk een noodprogramma nodig om in hoog tempo sociale woningen te bouwen, maar de minister kiest voor een hervorming. Met alle vertragingen vandien. Dit is geen pitstop, maar een perte totale.’ Er is, met name bij alleenstaanden, al jaren een wooncrisis, aldus Veys. Zij hebben het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Door de hervorming wordt de wachtlijst voor sociale woningen nog langer en raken nog meer mensen gefrustreerd. Dat zal zich vertalen tijdens de volgende verkiezingen.

Leningen voor bouwpromotoren

Dat er niet ingezet wordt op de bouw van sociale woningen wil de minister niet gezegd hebben. Hij stelt dat er nog nooit zoveel geld gegaan is naar sociale huisvesting: ‘Jaarlijks is er 1 miljard euro beschikbaar aan leningsmachtigingen. Dat bedrag is bedoeld voor leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. De capaciteit van de sector ligt op 600 à 650 miljoen per jaar ligt en daardoor is er telkens een overschot.’

Vorig jaar werd het overschot dat niet meer naar een volgend jaar doorgeschoven kon worden, beschikbaar gemaakt voor bouwpromotoren. Zij kunnen projecten indienen die moeten bestaan uit 1/3 sociale woningen, 1/3 geconventioneerde huurwoningen en 1/3 vrij te kiezen. Dat plan botste op veel protest vanaf de linkerzijde, ook bij Veys. Hoewel hij aangeeft dat dit systeem kan helpen om meer woningen te bouwen, vindt hij het toch vooral een mooi cadeau voor bouwpromotoren. Volgens hem bestaat ook het risico op oversubsidiëring.

Cynisch beleid en spijtige framing

De Vooruit-volksvertegenwoordiger windt er geen doekjes om: ‘De minister voert een cynisch beleid, omdat hij enerzijds gemeentebesturen niet aanspoort om sociale woningen te bouwen. Anderzijds creëerde en creëert hij deze legislatuur een reeks voorwaarden voor sociale huurders. In plaats van deze mensen te versterken, zodat zij uiteindelijk op eigen benen kunnen staan, is de minister net voor die zwakkeren het strengst.’

De controle op de buitenlandse woningen is daar een typevoorbeeld van, volgens Veys. Bij die controles die gebeurden bij zware vermoedens, werd de helft van de huurders betrapt. Veys vindt dat fraude, door eender wie gepleegd, bestraft moet worden, maar de sociale huurder krijgt door alle maatregelen een slecht imago. Dat leidt, volgens Veys, tot meer onwil bij gemeentebesturen om sociale woningen te bouwen.

Minister Diependaele stelt dat er wel problemen zijn bij sociale huisvesting, maar niet dat dit per definitie maatschappelijke problemen zijn: ‘Voor de overgrote meerderheid van de mensen is sociaal wonen een hefboom om het leven op orde te krijgen.’ Gemeentebesturen die geen sociale woningen bouwen, omdat ze denken daarmee maatschappelijke problemen aan te trekken, slaan de spreekwoordelijke bal mis, aldus de minister.