Geweldig veel toeval

Er is iets bizars aan de hand met de cijfers van de oversterfte in Europa. We zitten namelijk met het vervelende fenomeen dat er in 2021 al flink meer oversterfte is dan in 2020. U kan dat nalezen op de barometer van Euromomo.eu.

Niet door covid

En nee, het is niet door covid-19, zoals de Duitse professor Stefan Homburg terecht opmerkte. In Duitsland, waar de cijfers wat transparanter zijn dan bij ons, gaven in juli om en bij de 76 000 mensen die Pfeife an Martin. Daarvan stierven er amper 233 aan de gevolgen van Covid. Verwaarloosbaar, dus. Het verontrustende van die cijfers is dat de oversterfte niet hoofdzakelijk toeslaat bij de ouderen boven 75 jaar, maar uitsluitend in de categorie tussen 15 en 74 jaar.

Terwijl de gazetten ons dagelijks op de hoogte hielden en houden van de evolutie van Covid-doden, besmettingscijfers en IC-bezetting en de zogenaamde experten dagelijks hel en verdoemenis predikten op de treurbuis voltrok er zich dus buiten ons zicht een tragedie. Mensen sterven nu dus nog meer dan in 2020 en toen leek het er volgens velen op dat de wereld op de rand van een catastrofe stond.

Oorverdovende stilte

De stilte rond deze oversterfte oorverdovend. Het zal toch geen samenzwering zijn, zeker? De vraag van 20 miljoen – hey, dat is toevallig het bedrag dat Frank Vandenbroucke over de balk gooide voor niet uitgevoerde Covid-testen door zijn geprefereerde ziekenhuizen, maak dat mee – is natuurlijk: wat is er hier aan de hand? En waarom gaan er bij Brand Vandenbroucke – oei, typfout – en op de Europese hoofdkwartieren geen alarmbellen rinkelen?

Er zou, ik roep zo maar iets, wel eens een totaal onbekend virus kunnen rondwaren! Of misschien zijn het de uitgestelde operaties die nu hun tol eisen? Of zijn het de zelfmoorden die gestegen zijn? In dat geval zouden we dus kunnen concluderen dat de maatregelen meer mensenlevens hebben gekost (en waarschijnlijk nog zullen kosten) dan de oorspronkelijke ziekte. Dat het middel dus erger was dan de kwaal. En dan had een man zoals gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans dus toch over de hele lijn gelijk met zijn waarschuwingen vorig jaar en werd hij dus ten onrechte aan de kant geschoven. Zou dat zomaar kunnen?

Beroertes

Aan de vaccins kan het toch niet liggen, anders zouden de verantwoordelijke ministers toch niet hardnekkig dat spul blijven opdringen, als volleerde cocaï – oei, typfout – covid dealers? Aan jongeren dan nog, die nu ineens in 2021 toch die opmerkelijke oversterfte laten registreren. Dat die oversterfte gelijkloopt met het uitrollen van vaccins die net in die categorie van jonge mensen pericarditis en myocarditis kunnen veroorzaken kan toch alleen het toeval verklaren, nee? Ook de toename van beroertes groot en klein -een bevriend neuroloog sprak van 20% meer gevallen in zijn praktijk – maar dat is natuurlijk geen representatieve steekproef, dus schrap die opmerking maar, edelachtbare – moet wel een toeval zijn.

Onderzoek

Mijn oude moeder zal instemmend knikken, want zij noemde iedere beroerte namelijk een toeval, maar dit geheel terzijde. We weten het niet en de vraag is of we het ooit zullen weten. In landen zoals de VS waar ze gemakkelijker de weg vinden naar het melden van vaccinschade zien we inmiddels toch wel verontrustende cijfers, zeker wanneer je weet dat volgens eerder onderzoek slechts 1% van de gevallen echt wordt gemeld. Want je zal als arts wel gek zijn om een geval van pakweg dood door hartontsteking, of lam-in-rolstoel-door-beroerte te melden als vaccinschade, terwijl je een week voordien diezelfde patiënt met man en macht hebt zitten overtuigen van het belang van dat vaccin.

Hetzelfde geldt voor de overheid en haar prikfuiven, nudging en QR-code dwang. Toch dringt een degelijk onderzoek hier zich met spoed op, want zoveel onverklaarbare oversterfte veeg je niet zomaar onder de mat. (Of is het kwaadwillig onverklaarde oversterfte?). Net zoals tijdens de Covid-waanzin niet alle doden covid-gerelateerd waren, al werden ze vaak wel zo genoemd, moeten we nu niet doorslaan naar de andere kant en alle onverklaarbare oversterfte van 2021 (tot nu toe) wijten aan de gevolgen van de maatregelen – hoe onmenselijk ze vaak ook waren – en de neveneffecten van de genetische mRNA-therapie. Er kan tenslotte ook gewoon een normale verklaring voor zijn. Heeft iemand het adres van een expert in normale verklaringen?