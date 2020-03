‘Green Deal voor Wallonië, Green Steal voor Vlaanderen’

De Europese Unie heeft meer geld nodig. Door het verlies van de Britten en megalomane projecten zoals de Green Deal smeekt de EU om meer geld. Geld dat ze onder meer in Vlaanderen komen halen. Waar andere managers in de private sector de broeksriem aanhalen om aanzienlijke gaten te dichten, kiezen onze onverkozen managers er net voor om nog méér geld uit te geven.

Aflaat tegen klimaathysterie

206 miljard euro als aflaat tegen klimaathysterie en ongeïnformeerde spijbelende pubers volstonden niet voor Europa. De volgende begroting moeten we 320 miljard uittrekken, ofwel 114 miljard euro meer. 100 miljard daarvan wordt besteed aan een ‘rechtvaardig’ transitiemechanisme. Niet alleen zijn de voorstellen in de Green Deal megalomaan, de uitvoering en financiering ervan zijn onverantwoord. De Europese Unie wil net zoals België een éénvormig beleid uitstippelen voor regio’s die een fundamenteel verschillende koers varen.

​​Het transitiemechanisme van de Green Deal is even rechtvaardig als goeie punten afpakken van flinke leerlingen en ze geven aan luie en dat alles in de naam van een ‘ever closer classroom’.

‘Rechtvaardig’

​​Het ‘rechtvaardige’ transitiemechanisme waartegen de Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister-president Jan Jambon (beiden N-VA) nu fulmineren, moet landen die nog te veel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen ondersteunen in hun transitie naar groene energie. En daarvoor moet de Europese Unie geld uittrekken, want die energietransitie moet razendsnel plaatsvinden. Immers, de Europese Unie nam zich voor om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

De term ‘rechtvaardig’ zal men waarschijnlijk bedacht hebben op één van de vele champagnerecepties, want met beginselen als eerlijkheid heeft dit bitter weinig te maken. In deze eerste toewijzing wordt 7,5 miljard ‘vers geld’ uitgegeven. Dit geld gaat dan naar Polen, dat 2 miljard krijgt. Ook Duitsland incasseert nog eens 877 miljoen euro. Maar staan deze landen wel even enthousiast te popelen om de energietransitie? De Poolse PiS-regering onderschrijft het mantra van de klimaatneutraliteit tegen 2050 niet. Duitsland, dat een begrotingsoverschot van 13 miljard heeft, heeft nog altijd geen beslissing genomen om haar steenkoolgebruik te verminderen. Hoe slechter je het dus doet, hoe meer geld je krijgt. Dat geld komt dan van regio’s zoals Vlaanderen, die de afgelopen jaren wél investeerden in groene energie.

Extra transfers

Daar waar Vlaanderen op geen enkele steun kan rekenen van dit transitiefonds, strijkt Wallonië 68 miljoen euro op. De jaarlijkse miljardentransfer van Vlaanderen naar Wallonië heeft al jaren haar groteske proporties bereikt, en nu wordt de Europese Unie ingeschakeld als doorgeefluik. Waar de Vlaming dus stilaan zijn jaarlijks welvaartsverlies naar Wallonië in de gaten heeft, worden nu minder zichtbare kanalen ingezet om belastinggeld te versluizen. Deze Green Deal is meer dan ooit een Green Steal.

​​

​​In schoolverband zou dit er zo uitzien: twee kinderen maken een toets. De één werkt hard, bereidt zich voor en haalt 8/10. De ander lapt het studeren aan zijn laars en haalt 2/10. Niet getreurd voor het luie kind, de leerkracht neemt gewoon 3 punten af van de hardwerkende kind en geeft het aan het slecht presterende kind. Op die manier hebben ze beide 5/10 en staat de klas gezamenlijk sterker een meer verbonden. Zo groeien we volgens de Europese leerkracht naar een ‘ever closer classroom.’

Roekeloos naar de afgrond

​​De verantwoordelijkheid van de tandem Wilmès-Michel is verpletterend. Roekeloos fietst dit duo van Franstalige liberalen Vlaanderen budgettair verder naar de afgrond. Premier Sophie Wilmès gaf vorige week haar fiat gaf voor 1,2 miljard euro extra bijdrage aan de Europese begroting in ruil voor 1 miljard minder steun. Meer betalen en minder krijgen dus. Deze regering van lopende zaken ontspoort. Is dit de prijs die ons land betaalt voor het Europees presidentschap?

Dus, brave Vlaming, wanneer u morgen niet rondkomt met uw pensioen, geen geld hebt voor een rusthuis of simpelweg geen doktersrekening meer kan betalen, troost u dan met deze gedachte. Dankzij jouw inspanningen staat er morgen misschien wel een zonnepaneel meer in Wallonië of een windmolen in Polen. Je kan dan tenminste wel troosten met de gedachte dat je deel uitmaakt van een klimaatneutraal Europa met Charles Michel aan het hoofd.