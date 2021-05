Het falen van vrijemeningshater Vincent Van Quickenborne

Ik wil aanvangen met te zeggen dat mijn aanvallen op de grootviroloog en mediageile Marc Van Ranst geenszins de bedoeling hadden om hem de mond te snoeren. Noch mag het geïnterpreteerd worden als enig aanzetten om dit op welke wijze dan ook te doen. Ik wil, net zoals andere personen die ik hier door de mangel haal, hun woorden met woorden bestrijden. Als dat verboden wordt in België, dan verhuis ik naar een bananenrepubliek waar de dictatuur van de politieke…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ik wil aanvangen met te zeggen dat mijn aanvallen op de grootviroloog en mediageile Marc Van Ranst geenszins de bedoeling hadden om hem de mond te snoeren. Noch mag het geïnterpreteerd worden als enig aanzetten om dit op welke wijze dan ook te doen. Ik wil, net zoals andere personen die ik hier door de mangel haal, hun woorden met woorden bestrijden. Als dat verboden wordt in België, dan verhuis ik naar een bananenrepubliek waar de dictatuur van de politieke correctheid en de autocratie van de regering de vrije meningsuiting niet vermoordt.

Haat tegen de vrijheid

Het is intriest om vast te stellen dat, meer en meer, en hoofdzakelijk bij incidenten waarbij rechtsdenkenden betrokken zijn, men deze aangrijpt om de vrije mening stapvoets en piecemeal in te perken. Vooral liberalen trekken die kar en willen zich, o ironie, kronen tot de beul van de vrije mening. De haat tegen de vrijheid van meningsuiting groeit zienderogen bij de liberalen van de Open Vld.

Hoewel, kunnen we ze nog liberaal noemen? Vincent van Quickenborne wil via de aanpassing van artikel 150 van de grondwet zelfs de guillotine leveren voor de onthoofding van de vrije mening. Joseph-Ignace Guillotin, Franse dokter en politicus bekend van het naar hem genoemde Engelse onthoofdingstoestel die hij promootte, maar ook de auteur van één van ’s werelds eerste petities vóór persvrijheid, draait zich om in zijn graf.

Mutti Merkel-doctrine

Het nieuwe politiek correcte adagium van de Open Vld is: ‘Gedachten leiden tot woorden, woorden leiden tot daden.’ Het is gebaseerd op de suikertoespraak van Mutti Merkel in september van vorig jaar. Toen stroopte ze zeemzoet volgende zinnen aan één: ‘Let op taalgebruik. Want taal is voorloper van het handelen. Eens de taal de verkeerde kant is opgegaan, gaat ook het handelen zeer snel de verkeerde kant op. En dan is ook het geweld niet meer veraf. Zorgzaam omgaan met taal is door de digitalisering en de sociale media niet bepaald eenvoudiger geworden. Toch moet men net daarom ook zeer voorzichtig omgaan met woorden.’

Ik heb enkele vragen voor alle linkse Van Quickenbornes, Lachaerts en De Croos van deze wereld. Als woorden moorden zouden faciliteren, wat dan met de uitspraak van Kristof Calvo op 7 januari 2021 in het parlement waar hij uitspraken van Vlaams-nationalisten vergeleek met het coronavirus, een virus van de haat? Hij pleitte er in diezelfde speech voor om dat virus te bestrijden met gehechtheid en alertheid van onze democratie. Gelukkig voor hem is er op basis van zijn woorden nog steeds geen Belgische Volkert van der Graaf opgestaan die Vlaams-nationalisten naar het leven staat. Want ondenkbaar is dat niet na dergelijke oproep.

Als woorden moorden zouden faciliteren, wat dan met de uitspraak van groene klimaatgod Nic Balthazar die een moord op Trump vergoelijkt door een sceptische twijfel te uiten? Als woorden moorden zouden faciliteren, wat dan met de antisemitische slogans van Palestijnen tijdens betogingen vorig weekend: ‘Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud’? Dat betekent: ‘Khaybar, oh Joden, het leger van Mohammed keert terug’. Als woorden moorden zouden faciliteren, wat dan met de uitspraak van grootviroloog Marc Van Ranst, dat corona een natuurlijk zuivering zal doorvoeren bij rechtsdenkenden?

Een attente lezer zal opmerken dat ik hierboven alleen maar voorbeelden van semi-goden van de linkse retoriek aanhaal en geen rechtse uitspraken. Dit is een terechte opmerking. Maar sta mij toe de weegschaal in evenwicht te brengen, die de linkse mainstreammedia uit balans gooide. Mag ik aan de linkse lezers van deze rubriek — het zullen er bitter weinig zijn — vragen of de uitspraken hierboven aanzetten tot geweld of niet? Mag ik vragen dat u zich bij deze bedenking niet kroont tot keizer van de cognitieve dissonantie maar rationeel, eerlijk en vrij van vooroordelen een analyse maakt.

Minister van Quick-falen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne pleitte bij zijn aantreden als minister voor een zo snel mogelijke aanpassing van de wet van 1998 op de inlichtingendiensten om de Staatsveiligheid toe te laten om op sociale media te infiltreren in de strijd tegen terrorisme. Diezelfde James Bond wannabes van de Staatsveiligheid van Quickie slagen er nog niet in om één verzuurde antivaxxer, Anderlechthooligan en fascist weg te houden van het wapendepot.

Maar deze fakespionnen moeten volgens Van Quickenborne straks wel undercover op facebook. O tempora, o mores. Beste Vincent, zorg dat de staatsveiligheid zich eerst bekwaam en sluitend kan bezighouden met staatsgevaarlijke zaken in plaats van zatte facebookuitspraken gepost in een sfeer van misplaatse opschepperij tot staatsgevaarlijk gedrag te eleveren.

Haat ≠ haat

Ik heb één belangrijke vraag voor politici en journalisten. Nu was het de haat tegenover virologen die bij Jürgen Conings de stoppen deden doorslaan. Maar wat als de stoppen waren doorgeslagen bij voetbalhooligan Jürgen Conings en hij zijn bazooka of automatisch geweer had gebruikt tijdens een voetbalrel? Had men dan RSCA aangeduid als verantwoordelijke van ontaard en verwerpelijk supportersgedrag. Had men dan de supportclub van Anderlecht als schuldige aangeduid? Had men dan de tientallen facebookgroepen waar Anderlechtsupporters haatboodschappen uitwisselen ten aanzien van rivaliserende ploegen als verantwoordelijk aangeduid? Was de haatretoriek eigen aan voetbalsupporters dan het onderwerp geweest van een wetsontwerp van Vincent Van Quickenborne om voetbalhaat via aanpassing van artikel 150 van de grondwet strafbaar te maken?

Beste pocogemeenschap, stop uw polariserende nonsens en uw strijd tegen de vrijheid van meningsuiting van rechtsdenkenden en focus u op de echte problemen in onze maatschappij.