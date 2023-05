Hoe mainstream media de macht behouden

Het is bijna niet te geloven hoe stompzinnig de meeste televisiedebatten zijn. De inhoud is dusdanig irrelevant dat ze zo goed als direct uit het geheugen vervliegen, hooguit vangen ze een avond de woede en verontwaardiging. Maar de écht grote zaken die onze toekomst bepalen, worden nauwelijks bediscussieerd. Grondrechtelijke vrijheden, demografische veranderingen, strategisch grondstoffenbeheer en de macht van grote internationale bedrijven, om maar enkele zaken te noemen. Herinner je je überhaupt een inhoudelijk debat over één van deze kwesties in…

Het is bijna niet te geloven hoe stompzinnig de meeste televisiedebatten zijn. De inhoud is dusdanig irrelevant dat ze zo goed als direct uit het geheugen vervliegen, hooguit vangen ze een avond de woede en verontwaardiging. Maar de écht grote zaken die onze toekomst bepalen, worden nauwelijks bediscussieerd. Grondrechtelijke vrijheden, demografische veranderingen, strategisch grondstoffenbeheer en de macht van grote internationale bedrijven, om maar enkele zaken te noemen. Herinner je je überhaupt een inhoudelijk debat over één van deze kwesties in de mainstream media? Is in die media debat over deze onderwerpen überhaupt toegestaan?

Kunstmatig relevant houden

Mainstream media zijn in handen van het ‘kartel’ (de heersende machten in politiek en bedrijfsleven, nvdr.), en het kartel heeft uitgestippeld welke thema’s bij hun belangen aansluiten. Gesprekken die niet passen in de lijn die is uitgestippeld, worden gesmoord. Ze kelderen in de sociale media feeds, verdwijnen uit zoekresultaten en worden met zachte hand uit de publieke perceptie weggemasseerd. Met deze methode worden de ideologieën van de kartelpartijen kunstmatig relevant gehouden, terwijl ze de essentiële thema’s van deze tijd al lang niet meer raken. Ook zijn de ideeënstelsels van de centrumpartijen al decennia niet meer in staat om de levens van hun aanhangers in een praktische zin te verbeteren.

Je kunt je afvragen of het publiek in staat is zich te verenigen tegen deze oppervlakkige, zielloze en manipulatieve mediamachinerie. Het antwoord is neen, omdat de onderwerpen die het gesprek van de dag bepalen, bewust worden gekozen om ons verdeeld te houden. Zo wil ik best met een progressief politicus praten over woningschaarste, maar niet wanneer als voorwaarde wordt gesteld dat het onderwerp immigratie niet mag worden aangestipt en als er bij de start van de discussie eerst een vlag moet worden gehesen tegen ‘transfobie’.

Big Tech

Al zijn er onderwerpen waar links en rechts elkaar kunnen vinden, dan nog zullen die nóóit de trending topics worden binnen het heersende discours. Die situatie zou immers niet het belang dienen van de mainstream media en de grote bedrijven die de media financieren. Big Tech bepaalt wat de trending topics zijn: zij beheersen de algoritmes. Het partijkartel is versmolten met de mainstream media, intussen behoren ook de techreuzen daartoe.

Zodra je over het kartel publiceert – over de machten die het maatschappelijk discours uitstippelen, hun financiële belangen en de motieven die zij hebben om links en rechts tegen elkaar uit te spelen met identitaire content die op z’n hoogst leidt tot kortstondige piekjes van verhitting – dan weet je al absoluut zeker dat jouw content niemand meer zal bereiken. Wat je dan nog aan inhoud produceert zal gedoemd zijn te verdwijnen in de ‘complotkrochten’ van het internet. De types die zich daar ophouden scoren zó slecht qua ‘social proof’, dat de afschrikwekkende invloed hiervan al volstaat om het mainstream narratief overeind te houden, hoe leeg dat ook is.

