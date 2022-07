In de Belgische hoofdstad wonen bijna geen Belgen meer

Brussel is de officiële hoofdstad van België. Maar, zo blijkt uit cijfers die de Brusselse nieuwssite Bruzz in 2018 publiceerde, wonen bijna géén Belgen in Brussel (noch in het Brussels Gewest).

In Brussel-Stad wonen maar liefst 79,3% inwoners van vreemde origine. Voor het hele gewest komt het aantal personen van vreemde origine uit op 71,4%.

De gemeente Sint-Joost spant met 90% de kroon, gevolgd door Sint-Jans-Molenbeek (82,4%), Sint-Gillis (79,8%) , Brussel-Stad (79,3%) en Schaarbeek (79,1%).

De gemeente met het minste inwoners van vreemde origine is Watermaal-Bosvoorde. In die fusiegemeente heeft 42,7% van de inwoners een andere herkomst dan de Belgische. Ook Oudergem (50,7%), Sint-Pieters-Woluwe (52,9%), Ukkel (56,8%) en Sint-Lambrechts-Woluwe (57,8%) scoren relatief laag.

Geen uitschuiver

Tegen de achtergrond van deze cijfers kan je de verklaring van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ‘Als ik door Molenbeek rijd, dan voel ik me niet in België’ bezwaarlijk een uitschuiver noemen. Of hij al dan niet deze cijfers kende, zijn aanvoelen was en is wel erg juist. Er wonen in Molenbeek nog géén 18% inwoners van Belgische herkomst.

De gespeelde verontwaardiging van de politiek en van linkse woke-media over deze correcte vaststelling begrijp ik tot op vandaag nog steeds niet. Ik kan maar moeilijk geloven dat deze werkelijkheid noch bij de politiek, noch bij de media gekend zou zijn. Verder ben ik altijd te naïef geweest in hoe de media tewerk gaan. Te lang heb ik gedacht dat zij ook op zoek zouden gaan naar gegevens die de uitspraak van Conner Rousseau zouden kunnen kaderen.

Niemand heeft de moeite gedaan om gewoon even te googelen met de vraag hoeveel inwoners van vreemde herkomst Molenbeek telt.

In dat geval zouden ze snel op deze bron hebben gestoten.

De waarheid van de cijfers is duidelijk te confronterend voor de meeste schrijvelaars…

Het is niet omdat ons land kwistig omspringt met het toekennen van de Belgische nationaliteit en zo dus de dubbele nationaliteit toelaat, ja zelfs promoot, dat de eigenheid van deze mensen ook zou veranderen. Dat is zelfs een kapitale denkfout. Ik kan noch wil me uitspreken over al dan niet bestaande biologische verschillen tussen mensen van verschillende herkomst. Maar culturen, religies, normen en waarden wijzigen niet met het toekennen van een andere nationaliteit.

Omvolking

Ben ik dan fout als ik stel dat er in Brussel en het Brusselse Gewest wel degelijk sprake is van omvolking? Oh ja, ik weet dat dit een erg beladen begrip is, maar, hoezeer ik mijn hersens ook pijnig, kan ik geen ander woord of begrip vinden, wat beter de vervreemding in Brussel en het Brussels Gewest omschrijft. En dat sommigen mij nu zullen verwijten om begiftigd te zijn met extreem-rechts ideeëngoed en sympathie, daar ben ik me van bewust. Dat ben ik niet en zal ik ook nooit worden. Maar de waarheid heeft nog altijd haar rechten.

We bewijzen Brussel geen dienst door telkens weer die waarheid te verdoezelen. Brussel en bij uitbreiding het Brusselse Gewest, is de hoofdstad van armoede èn moslims.

Trump vergiste zich toen hij Brussel een hell-hole noemde. Het Brussels Gewest is immers voornamelijk een moslimenclave/exclave, waarin eigen leefregels en wetten gelden die bovendien –met verve– door de linkse Brusselse overheden, ook politionele, worden gedoogd (Een ‘enclave‘ is een stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied wordt ingesloten. Een ‘exclave’ is een stuk eigen grondgebied dat door vreemd grondgebied wordt ingesloten. Vrijwel elke enclave is ook een exclave).

Dit is wat de cijfers zeggen

Globaal wonen in het Brusselse Gewest (cijfers 2019) 25,5% moslims. Dat is maar liefst het driedubbele van het Belgische aantal (8,2%) en het vierdubbele van Vlaanderen, zijnde 6,3%.

In België wonen in 2019 ruim 930.000 moslims. In het Brusselse Gewest ruim 306.000… Of 33% van alle moslims die in ons land wonen.

Maar ik wil de vis niet verdrinken in dit globale – weliswaar hoge – cijfer. Er zijn immers zes gemeenten (van Brussel 19) waar meer dan 30% moslims wonen. Deze zijn : Sint-Joost-Ten-Node (47,6%), Molenbeek (42,9%, Schaarbeek (38,7%), Anderlecht (32,2%), Brussel-Stad (31,8%) en Koekelberg (30,8%).

Samen zijn deze zes gemeenten goed voor bijna 50% van de inwoners van het Brusselse Gewest. Het Brusselse Gewest op zich is goed voor zowat 10% van het aantal inwoners in dit land.

Parallel

Opvallende parallel is het gegeven dat in de drie gemeenten met het hoogste aantal moslim-inwoners, ook het hoogste aantal leefloongerechtigden zijn gevestigd. Zo in Sint-Joost waar 47,6% van de inwoners moslim zijn en 77,75/1000 inwoners een leefloon krijgen. Molenbeek heeft 42,9% mosliminwoners en 81,51/1000 leefloongerechtigden. Schaarbeek met 38,7% moslims telt 68,66/1000 leefloners.

Deze parallel bestaat dan weer niet als ik kijk naar het percentage mosliminwoners in enkele Vlaamse gemeenten. Zo telt Beringen bijvoorbeeld 24% mosliminwoners en maar 6,4/1000 leefloners. Antwerpen, de grootste stad in Vlaanderen telt 21% moslims en maar 18,8/1000 leefloners.

Maar ook omgekeerd is de vaststelling te maken: hoe kleiner het aantal moslim-inwoners, hoe kleiner het aantal leefloongerechtigden. Dat is het geval in Sint-Pieters-Woluwe, waar 7,9% moslims wonen en 13,6/1000 leefloners. Oudergem telt 8,7% moslims en 23,24/1000 leefloners en Ukkel 9,1% moslims heeft 23,79 leefloners.

In de periode van maart 2021 tot februari 2022 waren in ons land 218.018 inwoners één of meer maanden leefloongerechtigd. Bijna 60.000 van hen wonen in het Brusselse Gewest of 27%…. Noteer dat het Brusselse Gewest met 1.217.070 inwoners slechts 10% van de totale Belgische bevolking (=11.569.034 inwoners) huisvest.

Ook nog even de cijfers van de werkloosheidsgraad vermelden: die voor het Brusselse Gewest bedraagt 14,7% en voor Vlaanderen 5,5%.

Molenbeek heeft een werkloosheidsgraad van 20,9%, Sint-Joost van 20,4%, Anderlecht 17,6%, Brussel-Stad 16,6%, Schaarbeek 16,3% en Koekelberg 15,1%.

Bronnen :

http://www.npdata.be/BuG/448-Moslims/

https://viewstat.actiris.brussels/viewstat_werkloosheid_basisstatistieken.html?lang=NL

https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map