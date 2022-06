Jambon: ‘N-VA-VB-meerderheid is interessante onderhandelingspositie’

Als de kiezer N-VA en Vlaams Belang aan een meerderheid helpt in Vlaanderen, dan is dat volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ‘een interessante positie om federaal verregaande onderhandelingen te voeren’. Dat verklaart Jambon in een interview dat u in een uitgebreide versie kan lezen in het derde nummer van Doorbraak Magazine. Jambon zegt ook niet langer overtuigd te zijn van het nut van het Covid Safe Ticket voor Vlaanderen. Voor Jan Jambon is een samenwerking met het Vlaams Belang…

Als de kiezer N-VA en Vlaams Belang aan een meerderheid helpt in Vlaanderen, dan is dat volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ‘een interessante positie om federaal verregaande onderhandelingen te voeren’. Dat verklaart Jambon in een interview dat u in een uitgebreide versie kan lezen in het derde nummer van Doorbraak Magazine. Jambon zegt ook niet langer overtuigd te zijn van het nut van het Covid Safe Ticket voor Vlaanderen.

Voor Jan Jambon is een samenwerking met het Vlaams Belang per definitie moeilijk om verschillende redenen. ‘Op sociaaleconomisch vlak concurreert het VB met de PS, zo lijkt het soms. We hebben geen plannen, noch intenties om met hen samen te werken. Zeker niet zolang die partij is wat ze nu vaak etaleert. Zowel N-VA als het VB strijden om het politieke marktleiderschap in Vlaanderen. Voor N-VA is de inzet het marktleiderschap behouden’.

Dit gezegd zijnde, lijkt Jambon echter de deur op een kier te laten als de Vlaamse kiezer beide partijen groot maakt.

Jambon: ‘Als VB en N-VA samen een meerderheid in het Vlaams parlement halen, dan kan ons dat in een interessante positie brengen om op federaal vlak de fronten in beweging te krijgen. Ik zeg daarmee niet dat wij met hen een meerderheid gaan vormen. Maar als beide partijen opgeteld een meerderheid aan zetels hebben in het Vlaams parlement, dan is dat een interessante positie om op het federale niveau verregaande onderhandelingen te voeren. Op voorwaarde dat N-VA het marktleiderschap heeft, natuurlijk.’

Jambon wil naar eigen zeggen ook onderhandelen met de PTB over de toekomst van België ‘als de Waalse democratie hen naar voren schuift’. Voor de Vlaamse minister-president moet de gezondheidszorg alleszins de deelstaten volledig toekomen.

‘Nu niet meer overtuigd van nut CST’

Doorbraak interviewt Jambon uitgebreid in de derde editie van Doorbraak Magazine. De verschillende crises die Vlaanderen doorstond en doorstaat komen daarbij aan bod. Te beginnen met het Vlaamse covidbeleid.

‘De grond van de zaak is dat we in een Vlaamse context geen Covid Safe Ticket (CST) nodig hadden, zo durf ik denken. Maar of we de anderen daarvan een jaar geleden hadden kunnen overtuigen? Vandaag is de situatie fundamenteel anders. Op 30 juni zijn de coronamaatregelen normaal gezien afgeschaft, en daarna zullen andere regeringen echt moeite moeten doen om ons te overtuigen van het verdere nut van het CST’.

Gevraagd naar het feitelijke nut van het CST in een regio waarin kwetsbaren zich vanzelf laten vaccineren, zegt Jambon: ‘Het Covid Safe Ticket was er al voor we wisten dat we een vaccinatiegraad van meer dan 90% zouden behalen in Vlaanderen. We wisten vooraf niet dat we een vaccinatiegraad van 95% zouden behalen. Ik was altijd een koele minnaar van het CST, om niet te zeggen dat ik er ronduit tegen ben. Maar we zaten met vele verschillende regeringen rond de tafel. We moesten met een consensus naar buiten komen. Erger zou zijn wanneer we naar buiten zouden komen met de boodschap dat we geen consensus konden vinden. In volle gezondheidscrisis zou de bevolking dat niet pikken. Dus was het antwoord iets tussenin. Het was geen gemakkelijke periode om daar als bestuur een antwoord op te geven’.

‘De Vlaamse regering – dus niet alleen ik – was meer uitgesproken verenigd over andere dingen dan volksgezondheid alleen. De federale regering heeft heel de covidperiode lang zelden veel tekenen van eenheid gegeven. Frank Vandenbroucke kon nooit alleen beslissen zonder consensus binnen zijn regering, en heeft dat ook nooit gedaan. Wat hij wel vaak heeft gedaan, is aangeven dat hij niet akkoord ging met de compromissen van het overlegcomité. Maar dat is iets anders’, zegt Jambon in het interview.

Oosterweel

De problemen rond de Oosterweelverbinding zijn voor Jambon eerder klein. De Vlaamse minister-president is van mening dat problemen er zijn om opgelost te worden. Extra strenge normen voor PFOS zijn voor hem niet nodig.

Jambon: ‘Iedereen is ervan overtuigd dat de Oosterweelverbinding er moet komen. Vooraleer de eerste auto over de nieuwe verbinding rijdt, zullen er nog problemen opduiken die we zullen oplossen. De politieke wil om dit project te doen slagen is sterk. Ook de meeste burgers staan achter het project. Het gaat niet zomaar om een nieuw stuk snelweg, maar over de leefbaarheid van heel Antwerpen en Vlaanderen’.

‘We hebben in Vlaanderen getracht om ons te conformeren aan de Europese PFOS-normen. Maar we willen niet te ver vooruitlopen door de allerstrengste normen te hanteren. Toen producent 3M begon met de productie van PFOS, waren er helemaal geen normen. Je moet alles in zijn tijdskader zien’.

Meer leest u in Doorbraak Magazine.