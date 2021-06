Karl Drabbe start nieuwe uitgeverij Ertsberg

Doorbraakmedewerker Karl Drabbe start een nieuwe uitgeverij. Na een lange loopbaan als uitgever bij Pelckmans, Doorbraak en Vrijdag, gaat Karl voortaan aan de slag bij de nieuwe uitgeverij ‘Ertsberg’.

Debat

De filosofie van Uitgeverij Ertsberg ligt in het verlengde van die van Doorbraak. Karl Drabbe: ‘Met Ertsberg wil ik op het zogenaamde middenplein plaatsnemen. We willen nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.’

De eerste te verschijnen boeken bij Ertsberg staan al dit najaar gepland. Meer bepaald Reset, het opus magnum van Mark Elchardus en een boek van econoom Peter De Keyzer. De gevestigde waarde Ludo Abicht publiceert in het najaar zijn geschiedenis van het anarchisme.

Doorbraak

Karls taken binnen Doorbraak Boeken worden verdeeld over hoofdredacteur Pieter Bauwens en uitgever Raf Willems. Doorbraak Boeken zal zich — zoals in het verleden — focussen op het uitgeven van boeken van de eigen Doorbraak-auteurs en boeken die het maatschappelijk debat stofferen in Vlaanderen.

Karl Drabbe blijft medewerker van Doorbraak.be. Zo kan u hem tweewekelijks beluisteren op Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak samen met Carl Devos, waarin hij de politieke actualiteit bespreekt. Daarnaast blijft Karl artikels schrijven en mee denken en werken aan de uitbreiding van Doorbraak, waar hij al meer dan 30 jaar actief is.

Ertsberg

Met Ertsberg verschijnt ook een nieuwe speler op het Vlaamse boekentoneel. In een wereld waarbij schaalgrootte en politieke correctheid een steeds grotere rol spelen, zijn we blij dat er ook ruimte blijft voor nieuwe initiatieven.

We wensen Karl Drabbe alle succes bij Ertsberg. Vlaanderen heeft nood aan een uitgeverij die zich niet laat inkapselen in de politieke en andere correctheid en die over de hoog gemetste muurtjes in onze samenleving durft te kijken. Op die weg zullen we Karl en Ertsberg zeker blijven ontmoeten.